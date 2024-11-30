Медаль за деловые услуги: кто и чем в РК вправе награждать, а какие награды – липовые

Какие в Казахстане есть награды? Кто вправе их учреждать и вручать? Может ли, например, физическое или юридическое лицо придумать какую-нибудь медаль или грамоту и награждать граждан по своему усмотрению? Если нет, какое грозит наказание? Об обратной стороне медалей рассказывает Zakon.kz.

Ранее Zakon.kz уже публиковал статью о мошеннической схеме, когда отдельные ловкие граждане раздают предпринимателям со сцен всевозможных форумов липовые награды – якобы государственные и от президента. Цель – заработать политический капитал в бизнес-сообществе, чтобы затем монетизировать его в капитал в самом прямом смысле слова. А именно, используя репутацию участников неких "комиссий при президенте", они затем предлагают бизнесменам то, что называется "решить вопрос".

И многие "ведутся", особенно если рыльце в пуху. Повторимся, это мошенничество, а непосредственно за сам факт, если человек или организация учредили либо изготовили какие-то почетные знаки, имеющие сходство (внешнее или в названии) с государственными наградами, установлен штраф для физических лиц в размере 5, для должностных лиц – в размере 10 месячных расчетных показателей, с конфискацией этих знаков (часть 2 статьи 674 КоАП).

Как видим, ответственность во всех смыслах символическая. Возможно, еще и поэтому она не очень-то останавливает "самохвалов". Но не будем повторяться. В данной статье мы хотели акцентировать внимание на подробностях. В каких именно случаях можно говорить о противозаконном сходстве, а когда граждане и юрлица все-же могут учреждать и вручать придуманные ими награды?

В этом нам поможет ответ, который предоставило Министерство юстиции на запрос Zakon.kz.

Награда от президента

В Казахстане действует закон "О государственных наградах РК". Они включают три знака высшей степени отличия, 11 орденов, четыре медали, шесть почетных званий, две подвески для многодетных матерей, Почетная грамота РК. (В РК признаются и награды СССР, за них выплачивается специальное государственное пособие в соответствии со статьями 190 и 194 Социального кодекса). Впрочем, конкретно их все перечислять здесь не будем: отсылаем к тексту Закона, где можно ознакомиться и с названием, и с тем, за какие отличия награды находят героев.

Так вот, согласно статье 42 Закона "О государственных наградах РК" запрещается учреждение и изготовление орденов и медалей, нагрудных знаков и документов к ним, а также Почетной грамоты, имеющих по внешнему виду сходство именно с этими государственными наградами РК.

О каком сходстве может идти речь? Конституционный закон "О государственных символах РК" разрешает использовать в качестве элемента или геральдической основы государственных наград изображение Государственного Герба (пункт 4 статьи 6). Но запрещает использовать его изображение на бланках, печатях и других реквизитах негосударственных организаций. То есть и на наградах, если те пожелают таковые учредить.

За нарушение полагается штраф 50 МРП по статье 458 КоАП. Если же сходство в изображении наблюдается без использования госсимволов, то за это придется отвечать в соответствии с вышеупомянутой частью 2 статьи 674 КоАП.

Такой же штраф (10 МРП) ждет и за сходство в названии. Например, упоминание в названии медали слов "президент РК" вводит публику и лауреатов в заблуждение, что данная награда – государственная. Дело в том, что государственные награды в Казахстане вручает президент лично или уполномоченные лица от его имени (пункт 12 Распоряжения Президента РК "Об утверждении Инструкции о порядке представления к награждению государственными наградами РК и их вручения, Образцов документов к государственным наградам РК и Описания знаков государственных наград РК").

Медаль как форма поощрения

Но, повторимся, речь именно о перечне государственных наград и случаях сходства с ними. Однако сам по себе такой вид деятельности как раздача неких премий, медалей, значков, грамот, слонов и прочего законодательно не запрещен. Ничто не мешает собраться трем гражданам и создать, например, общественное объединение, уставной целью которого будет "удовлетворение профессиональных интересов граждан". Учредить наградные знаки за успехи в той или иной профессии – и вперед!

Как говорится в ответе Минюста:

"Ряд законодательных актов предусматривает возможность поощрения граждан. К примеру, в соответствии с пп.6) пункта 1 статьи 23 Трудового кодекса работодатель имеет право поощрять работников в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом.

Закон РК "О волонтерской деятельности" предусматривает возможность осуществления волонтерской организацией поощрения волонтеров... а также представления кандидатуры для поощрения...государственным органам, не являющимся организаторами волонтерской деятельности (пункт 6 статьи 14).

Таким образом, в некоторых сферах законодательством предусмотрены поощрения, однако их порядок должен соответствовать требованиям законодательства".

Что еще важно: само награждающее юрлицо не должно вводить лауреатов и публику в заблуждение, что оно действует от имени государства.

Напомним пункт 4 статьи 38 ГК:

"Запрещается использование в фирменных наименованиях, знаках обслуживания, товарных знаках юридических лиц, не являющихся государственными органами, указаний на официальные названия государственных органов РК, установленные законодательными актами, актами Президента и Правительства РК".

При этом, заметьте, использование в названиях эпитетов "национальный", "республиканский", "государственный" не запрещено, как следует из официального ответа Министра юстиции РК от 12 февраля 2010 года на вопрос от 9 февраля 2010 года № 31325 (e.gov.kz).

Итого получается следующий расклад: государственные награды вручает президент лично или по его поручению и от его имени акимы, министры, послы, а также другие лица, уполномоченные на это Президентом РК. Но формы поощрения в виде медалей или чего-то еще вправе учреждать и частные лица. Главное, чтобы не было сходства с госнаградами и, соответственно, введения в заблуждение.

Похожий случай

Но есть еще один важный момент. Помимо собственно государственных наград: знаков высшей степени отличия, орденов, медалей и почетных званий, перечень которых приведен в статьях Закона РК "О государственных наградах РК", в Казахстане официально награждают также и другими знаками.

Это – ведомственные медали и нагрудные знаки. Какие государственные органы имеют право и за какие заслуги награждать ими, регламентируется Указом Президента РК "О вопросах государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, Конституционного Суда РК, Центральной избирательной комиссии РК, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований".

Здесь же приводится перечень и подробное описание этих наград, а также прилагаются правила награждения. Подчеркнем, эти знаки в строгом смысле не являются государственными наградами. Первые – это, например, медаль КНБ "За отличную охрану границы" или МЧС "За спасение утопающих". Вторые: орден "Парасат" (Благородство), медаль "Ерлiгi ушiн" (За мужество) или Почетная грамота РК.

Государственных наград, как уже говорилось, относительно немного. Ведомственных наград значительно больше. И хотя это не государственные награды в узком смысле, они выдаются государственными органами и в широком смысле также являются государственными.

Тем не менее, ответственность за сходство с ними – например, с медалью "За спасение утопающих" – частью 2 статьи 674 (изготовление знаков, имеющих сходство с государственными наградами) не установлена. Вот что сказано в ответе Минюста:

"В соответствии со статьей 1 Закона "О государственных наградах" государственными наградами награждаются граждане Республики Казахстан в знак признания их заслуг перед Республикой, за плодотворную государственную, общественную, творческую деятельность, трудовые и ратные подвиги.

Между тем, ведомственные награды являются одной из форм поощрения и стимулирования труда сотрудников, работников и иных лиц за образцовое исполнение служебных обязанностей, творческую активность, безупречную службу, другие достижения в трудовой деятельности и иные заслуги (пункт 2 Правил награждения ведомственными наградами (лишения ведомственных наград) некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства РК, утвержденных постановлением Правительства РК от 15 декабря 2011 года).

Таким образом, государственные награды и ведомственные награды не являются тождественными понятиями. Тогда как часть 2 статьи 674 КоАП устанавливает ответственность за учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами.

В этой связи, ответственность за деяния, предусмотренные частью 2 статьи 674 КоАП, распространяются только на государственные награды".

Так что ответственность для самозванцев с наградами, похожими на те, что вручают государственные органы, в РК еще более символическая.