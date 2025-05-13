Можно ли водителям иметь при себе только цифровые документы и почему удобнее их оригинал

Уже три года цифровые документы приравнены к обычным во всех сферах, в том числе – для подтверждения данных. Водители восприняли это как опцию не носить с собой права и техпаспорт, ведь они есть в приложении в смартфоне. Но правда ли цифра всегда может заменить оригинал, выяснял Zakon.kz.

Электронный документ, как сказано в пункте 1 статьи 7 Закона РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Однако до поры электронный документооборот осуществлялся лишь в "сферах деятельности, где применяются информационно-коммуникационные технологии для создания, обработки, хранения и передачи данных". И лишь поправками от 14.07.2022 эта норма (пп. 2) статьи 6 Закона) была дополнена словами "предоставления и подтверждения данных".

Тем самым и с этого момента проверять документы (например, водительские права и техпаспорт) разрешено в их цифровой ипостаси.

Стало быть, оригинал и цифра равнозначны? В целом – да. Но как говорят авторитетные юристы, есть нюансы. О них и поговорим.

Цифровые документы не упрощают, а усложняют проверку

Плюсы цифровых документов общеизвестны. Не надо класть их в бумажник или бардачок; все – в смартфоне. Но есть и минусы.

Дело в том, что взаимодействие с тем же инспектором при проверке прав усложняется. Традиционная "корочка" предполагает два элемента: это водитель и инспектор. Ведь документ на бумажном (пластиковом) носителе не требуется сверять с какой-то базой. Если все обозначения присутствуют на своих местах и соответствуют форме, этого достаточно. Как говорится, счастливого пути и будьте внимательны на дороге!

При проверке же цифрового документа добавляется третий элемент – сервис цифровых документов:

"Объект информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", закрепленный за оператором и предназначенный для отображения и использования документов в электронном виде, сформированных на основании сведений из объектов информатизации".

Процитированный пассаж взят из Правил отображения и использования электронных документов в сервисе цифровых документов (пп. 8) пункта 2).

И далее в этих же правилах (в пунктах 17 и 18) сказано:

проверка достоверности электронных документов, доступных в сервисе цифровых документов, производится посредством мобильного приложения или информационных систем пользователей, интегрированных с сервисом цифровых документов;

достоверности электронных документов, доступных в сервисе цифровых документов, производится посредством мобильного приложения или информационных систем пользователей, интегрированных с сервисом цифровых документов; в мобильном приложении третье лицо авторизуется с использованием доступных методов и считывает QR-код через камеру абонентского устройства сотовой связи в мобильном приложении; отметка о просмотре документов фиксируется в личных кабинетах субъекта и третьего лица на веб-портале "электронного правительства".

Третье лицо в данном случае – инспектор.

Короче говоря, проверка усложняется. Во-первых, если нет Сети, не может быть и интеграции мобильного приложения с базами. Во-вторых, даже если связь есть, она именно в момент проверки может быть, мягко говоря, не идеальной. И третьему лицу авторизоваться не удастся.

А значит, осуществить проверку документов на месте инспектор не сможет. Придется проехать с ним до дежурной части, чтобы связаться по телефону с оператором и таким вот "аналоговым" способом выяснить, что документ в базе все-таки содержится. А оператор тоже человек; он может, к примеру, не взять трубку (время позднее, пересменка).

И что получается? Вместо того чтобы безмятежно следовать из города А в город Б, водителю, которому неудобно носить оригиналы документов на физических носителях (сэкономил на весе), придется возвращаться в пункт В между ними (на междугородней трассе отсутствует Сеть) и "дожидаться ответа оператора"...

Да, водителю не грозит штраф по части 1 статьи 612 КоАП за управление ТС без водительского удостоверения, как это было раньше. Но, помимо денег, есть еще такой бесценный ресурс, как время...

И его потери могут вырасти, если вне зоны доступа вы оказались не только без оригинала водительских прав, но и без оригинала удостоверения личности и техпаспорта. Поскольку в этих случаях органы внутренних дел вправе задержать как автомобиль (отправить на т.н. штрафстоянку), так и самого водителя (до 3 часов – согласно части 1 статьи 789 КоАП).

Человека – с целью установления личности подозреваемого в административном правонарушении, машину – поскольку на месте невозможно составить по всей форме протокол (согласно пп. 2) и (пп. 8) части 1 статьи 785 КоАП).

Поэтому и говорят знающие водители: водительские права могут быть и цифровые, но удостоверение личности – непременно в оригинале.

Скелеты в шкафу

Есть еще один деликатный момент. Надо помнить, что водитель при проверке не просто показывает скрин на экране. Как уже говорилось, инспектор – он же третье лицо – связывается с базой данных (сервисом цифровых услуг) и получает, таким образом, весь соответствующий расклад по обладателю водительских прав.

Например, нет ли у него неуплаченных штрафов и прочих скелетов в шкафу. Напомним, добровольная уплата штрафа должна быть произведена не позднее 30 суток (согласно статье 893 КоАП). Затем начинаются процедуры по принудительному исполнению. И в рамках этих процедур должностное лицо в целях исполнения ранее принятого решения по делу вправе задержать машину до уплаты штрафа (согласно пп.1) части 1 статьи 797 КоАП и уже приведенной выше части 1 статьи 785 КоАП):

"Уполномоченное должностное лицо... вправе задерживать, доставлять и запрещать эксплуатацию транспортных средств... путем доставки их для временного хранения на специальные площадки, стоянки или площадки, прилегающие к стационарному посту транспортного контроля, в том числе с использованием другого транспортного средства (эвакуатора)... до устранения причин задержания".

Чего может не случится, если предъявить инспектору "корочку". Поскольку верификация оригинала не требует обязательного "пробития" по базам. Опять же не исключены сбои со связью, отсутствие Сети. Или сервер временно недоступен.

Допустим, честный водитель не успел уплатить штраф в течение 30 суток из-за проблем с деньгами. Он сам себе отвратителен из-за этого, но, между прочим, собирается все исправить на неделе... Так вот, обычные, нецифровые права, возможно, избавят его от труда вызволять автомобиль со штрафстоянки. Что означает не только дополнительные расходы, но и потерю драгоценного времени.

Впрочем, не будем повторяться.

Подытоживая. Цифровизация – это, конечно, благо, но пользоваться им следует, что называется, без фанатизма. А то есть у меня знакомые, которые даже отдыхать на дикую природу: в горы, в лес или на реку – отправляются без наличных денег. И лазают потом по господствующим высотам в поисках интернета. Но не со всего на свете считывается QR-код.