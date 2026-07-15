С 18 июля цифровой тенге вводится в полномасштабное обращение

Днем рождения цифрового тенге по праву можно считать 18 июля 2026 года, поскольку с этой даты вступают в силу поправки в закон, определяющие ЦТ как законное платежное средство. А банки в мобильных приложениях обязаны будут предоставлять опцию по открытию цифрового кошелька, пишет Zakon.kz.

Национальная цифровая финансовая инфраструктура для операций с использованием цифрового тенге подготавливалась несколько лет, в течение которых шли ее испытания. Ровно так же было в ЕС, КНР и РФ, где так же внедрялись (а где-то – и до сих пор внедряются) цифровые валюты.

В итоге в Казахстане соответствующая правовая база обрела финальный облик в законе от 16 января 2026 года № 259-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства".

Закон вступает в силу частями, постепенно, большинство статей введены в действие 19 марта 2026 года, некоторые вступят в силу с 1 января 2027 года, но именно те нормы, которые касаются использования цифрового тенге, – 18 июля 2026 года.

Основная часть новелл содержится в новой главе 7-1 "Цифровой тенге", которой дополняется Закон РК "О платежах и платежных системах". А также в новых подпунктах от 62-4) до 62-11) в статью 1 Закона.

Итак, с 18 июля "цифровой тенге – цифровая форма национальной валюты РК и законное платежное средство" наряду с наличными деньгами и безналом. Как и последний, ЦТ также не имеет физического воплощения, но если безналичный расчет мы используем благодаря банкам и, например, можем обменять на наличку, то здесь – другая история.

"Цифровой тенге вправе выпускать и погашать исключительно Национальный банк РК. Выпуск цифровых тенге осуществляется Национальным банком РК в обмен на полученные от владельца цифрового счета деньги. Погашение цифрового тенге производится Национальным банком РК путем перевода эквивалентной суммы денег на банковский счет владельца цифрового счета. Новая статья 41-3 Закона РК "О платежах и платежных системах"

Т.е. цифровой тенге напрямую не обменять на наличные деньги, только на счет того или иного БВУ, а уж затем – как обычно.

И вообще, банки второго уровня – наиважнейшие участники платформы ЦТ, на практике именно через них физические и юридические лица получают возможность участвовать в операциях с цифровой валютой, хотя заявляется (в пункте 1 статье 41-1 Закона), что они не единственные:

"Участниками платформы цифрового тенге на основании заключенного договора с оператором платформы цифрового тенге могут выступать банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, центральный депозитарий, Комитет казначейства Министерства финансов РК, иные поставщики платежных услуг и юридические лица, определенные Национальным банком РК".

Банк (или иной поставщик соответствующих услуг) по заявлению клиента открывает цифровой счет – виртуальный кошелек в мобильном приложении, "обеспечивающий распоряжение цифровыми тенге их владельцами". А далее клиент может пополнять этот кошелек и оплачивать посредством ЦТ товары, услуги и т.д., как это происходит при безналичных расчетах (почти так, да не так, но об этом ниже).

Ключевой момент – банки не могут отказаться от предоставления данной опции, что следует из пункта 5 статьи 4-2 Закона РК "О платежах и платежных системах", который (пункт 5) также вводится в действие 18 июля:

"Банки второго уровня, предоставляющие электронные банковские услуги посредством мобильных приложений и (или) систем удаленного доступа, обязаны использовать компоненты национальной цифровой финансовой инфраструктуры для оказания клиентам услуг по межбанковским мобильным платежам и переводам денег, операциям с использованием цифрового тенге".

Остается сказать, зачем все это нужно. Дело в важнейшем отличии цифрового тенге от привычных безналичных расчетов. Поскольку все движения средств происходят на платформе Нацбанка (БВУ и остальные – только ее участники), то государство имеет возможность отслеживать судьбу каждого цифрового тенге. Это называется:

"Маркировка цифровых тенге – присвоение цифровому тенге уникальных буквенно-цифровых или графических знаков с целью его дальнейшей идентификации". Пп. 62-6) статьи 1 РК "О платежах и платежных системах", вступающий в силу 18 июля 2026 года

Такая осведомленность, как предполагают идеологи цифровых валют (не только в РК), должна уменьшить (если не вовсе ликвидировать) теневую экономику. И в первую очередь, связанную с нерациональными и тем паче коррупционными растратами из государственного бюджета.

Не случайно приказом Минфина (введен в действие 27 июня 2026 года) регламентировано – пока в пилотном режиме – обязательное применение цифрового тенге по государственным расходам: закупкам медицинских, транспортных средств, ГСМ, при строительстве автодорог и модернизации энергетической инфраструктуры, предоставлении бюджетных кредитов, поддержке малого и среднего бизнеса... А также в налоговом администрировании.

Впрочем, что касается граждан, то у них такой обязанности нет (в основе – свободный договор): хочешь, заводи цифровой кошелек, не хочешь – не надо. Последнее может быть актуально в свете того, что "участником платформы цифрового тенге могут быть предусмотрены дополнительные условия, необходимые для обслуживания цифрового счета клиента" (пункт 3 статьи 41-1 Закона).

В частности, банкам разрешается взимать комиссионное вознаграждение за обслуживание операций владельцев цифровых кошельков. Виды и предельные размеры устанавливаются согласно Правилам Нацбанка (приложение 2), впрочем, открытие счета и погашение цифровых тенге – бесплатно.