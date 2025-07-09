Рейс отменен или задерживается: как получить компенсацию с авиакомпании за неудобства

Авиаколлапсы в разных странах доставили массу неудобств пассажирам. Разумеется, и перевозчикам тоже, но сейчас речь о том, что делать человеку, который пострадал от задержки или отмены рейса. В каких случаях и как можно компенсировать потерю времени и моральный вред, рассказывает Zakon.kz.

Подчеркиваем, в данной статье разговор пойдет не о любых перевозках, а лишь о доставке пассажиров и только авиатранспортом. Слишком много отличительных особенностей у этой разновидности перевозок. Так что понадобился отдельный закон "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации". В него, кстати, в 2023 году были внесены значительные изменения, и как раз в той части, где устанавливается ответственность авиакомпаний.

А именно, в закон было внесено понятие "изменение статуса рейса" (пп. 66-4) статьи 1 Закона), которое означает:

"Изменение маршрута от запланированного направления, задержка рейса, изменение расписания рейса, отмена рейса или иное изменение, влияющее на время вылета (прилета) рейса или маршрут".

И статья 86 упомянутого закона стала называться по-новому: ответственность перевозчика перед пассажиром при изменении статуса рейса.

Так вот, компания и клиент заключают между собой договор. И если авиаперевозчик не выполняет услугу, за которую уже получил плату, он несет перед пассажиром ответственность двух видов за неисполнение обязательства.

Либо, если авиакомпания нарушила обязательство еще до вылета из пункта А, это называется изменением статуса рейса (задержка рейса, отмена и т.д.). Либо, когда самолет не в срок доставил в пункт Б, это квалифицируется как просрочка.

Но нарушением и то, и другое будет считаться лишь при наличии нескольких условий. Тогда и можно привлекать перевозчика к ответу. Итак, рассмотрим подробно обе разновидности нарушения.

Изменение статуса рейса

Здесь, во-первых, важно, как именно был изменен статус рейса. Если речь идет о задержке до 5 часов, предусмотрена следующая ответственность (пункт 1 статьи 86 Закона РК "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации"):

"При изменении статуса рейса по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов через каждые шесть часов – в дневное время, через каждые восемь часов – в ночное время;

размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более восьми часов – в дневное время и более шести часов – в ночное время;

доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы".

При этом все услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы. Но, заметьте, вернуть деньги за билет перевозчик не обязан (если, конечно, такое условие не прописано в договоре). Т.е. гражданин, заблаговременно купивший безвозвратный билет, не может его сдать, а вынужден будет ждать и довольствоваться бесплатными прохладительными напитками.

И лишь при изменении статуса рейса по вине перевозчика (но не из-за позднего прибытия самолета!) на срок свыше пяти часов перевозчик обязан (пункт 2 статьи 86 Закона) возвратить пассажиру полную стоимость билета. По выбору пассажира, разумеется. Ну, или он может продолжать ждать.

И ведь, скорее всего, придется ждать, поскольку существенным условием, при наличии которого перевозчик обязан будет возвратить деньги за билет, является наличие его вины.

При этом по общим условиям ответственности за неисполнение обязательств в предпринимательской деятельности, сформулированным в пункте 2 статьи 359 Гражданского кодекса, вины должника не требуется. Спасти бизнесменов от ответственности может лишь наличие так называемой непреодолимой силы, которая в международной теории и практике получила наименование форс-мажора (о нем еще предоставится случай подробно поговорить ниже).

Однако на задержку перевозки пассажиров законодатель данное правило не распространяет. Для перевозчиков сделано исключение. Насколько это оправданно? Трудно сказать. Но, во всяком случае, взыскать с авиакомпании убытки (куда входит не только цена за билет, но и моральный вред, и упущенная выгода) представляется маловероятным.

Ведь в отличие от статьи 350 ГК, прямо предусматривающей такую опцию в других видах бизнеса, взыскание убытков пассажиром с перевозчика при изменении статуса рейса в тексте статьи 86 Закона РК "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" не постулировано. И перевозчику, в отличие от других предпринимателей, для ухода от ответственности достаточно доказать, что в нарушении не было его вины.

Для этого перевозчику достаточно убедить суд, "что он принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства". Не такая уж и трудная задача: не он же задерживал рейс!

Спроектируем эти правила на конкретную ситуацию. Авиакомпания изменила статус рейса (задержала вылет), объясняя это действиями третьих лиц – служб аэропорта. Ее вины в задержке, стало быть, нет. А это значит: нет вины – нет и ответственности. При этом самому аэропорту пассажир претензии предъявить не может: их не связывают договорные отношения, а раз так, нет и обязательств.

Просрочка доставки

Другой вид нарушения обязательства при авиаперевозках заключается в просрочке, т.е. после того, как самолет уже взлетел. Вот как звучит эта норма, сформулированная в пункте 3 статьи 86 Закона:

"За просрочку доставки пассажира в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере трех процентов от стоимости тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка) за каждый час просрочки, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, помимо возмещения убытков, понесенных пассажиром, если последние имели место в связи с такой просрочкой. Сумма штрафа не может превышать стоимости приобретенного тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка)".

Как видим, в этом случае взыскать деньги с авиакомпании более реально. Обращаем внимание: неважно, есть ли вина авиакомпании в опоздании. Оправданием могут служить только обстоятельства непреодолимой силы.

Более подробно это понятие раскрывается в Положении о порядке свидетельствования ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) и обстоятельств "Hardship". Вот содержание пункта 1.2 данного положения:

"Обстоятельства непреодолимой силы подразделяются на форс-мажор и обстоятельства "Hardship":

1) к форс-мажору относятся чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие или делающие практически невозможными надлежащее исполнение обязательств, за возникновение которых обязанная сторона не отвечает, и наступление которых она не могла предвидеть и/или предотвратить, включая, но не ограничиваясь:

стихийные бедствия природного и техногенного характера, ураганы, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, разрушения в результате молний и т.д.;

военные действия, объявленную или необъявленную войну, беспорядки и революции, акты пиратства, саботаж;

решения и/или действия/бездействие государственных органов и т.п.;

бойкоты, забастовки и локауты в любой форме, замедляющие работу предприятия, влекущие остановку в работе;

взрывы, пожары, разрушения машин, заводов, установок и т.д."

Из чего и делайте вывод, когда самолет авиакомпании с вами на борту опоздал в пункт назначения, скажем так, обоснованно (из-за урагана, например), когда перевозчик заслуживает штрафа, а также возмещения убытков и морального вреда. Причем доказывание, что имел место форс-мажор, на ответчике, то есть перевозчике. Для чего тот вправе обратиться в ВПК за установлением этого юридического факта.

После чего можно идти в суд. Но, кстати, в суд подать пассажиру разрешается не сразу: обязательна досудебная претензия перевозчику (статья 86-1 Закона). Впрочем, это общий порядок в кейсах о защите прав потребителей, весьма усложняющий защиту этих прав.