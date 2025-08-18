Ни в лесу, ни у реки нельзя жарить шашлыки: правда ли запрещены костры и мангалы

На шашлыки-пикники люди едут в лес, в горы, к речке – в дикую природу. Однако разводить костры и ставить мангалы в лесу запрещает закон. При этом специальные площадки есть не везде, да и не хочется толпиться на огороженных полянах. Есть ли выход из этого замкнутого круга, выяснял Zakon.kz.

Действительно ли костры, мангалы и прочие девайсы для приготовления пищи запрещены в лесу? Не совсем. Скажем так: не всегда, не везде и не все.

Лес – особая экосистема, и потому здесь не актуальны общие Правила пожарной безопасности. Приказом министра экологии и природных ресурсов в Казахстане утверждены именно Правила пожарной безопасности в лесах, где сказано:

"В пожароопасный сезон на территории лесного фонда не допускается... разводить костры в хвойных молодняках, старых гарях, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), лесосеках с наличием порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, а также установка мангалов, очагов для приготовления пищи вне специально установленных и оборудованных мест". Пп. 1) пункта 17 Правил

И ответственность за нарушение этих и других правил пожарной безопасности в лесах довольно серьезная: штраф в размере 10 МРП на физлиц, а если дело произошло на особо охраняемых природных территориях – 100 МРП (согласно статье 367 КоАП).

Учитывая, что практически все симпатичные местечки, например, в горах вокруг Алматы относятся к ООПТ, то за неправильно приготовленные шашлыки отдыхающим грозит как раз такой, "особый", штраф – почти 400 тысяч тенге в 2025 году.

И кстати, ровно на такую же сумму могут оштрафовать, например, и за непотушенный окурок, и за брошенную стеклянную бутылку, и вообще, за нарушение любого пункта Правил пожарной безопасности в лесах, коих в последней их редакции насчитывается 54, а подпунктов – на порядок больше.

Но давайте проанализируем, в каких именно случаях сотрудники нацпарков и лесхозов (а именно они, согласно статье 709 КоАП, полномочны штрафовать за костры и т.д.) могут определить, что нарушение и вправду было.

Первый момент, указанный в процитированном правиле, – период времени, а именно пожароопасный сезон. Он утверждается уполномоченным органом каждый год в зависимости от погодных условий и длится обычно с середины апреля по середину ноября.

Т.е. в теплое время года, когда туристы, собственно, и едут на пикники. Как правило. Однако если хороводят вокруг костра не в сезон (пожароопасный), то это законодательством, получается, не запрещено.

Второй момент – где. Правило из пункта 17 запрещает разводить костры:

в хвойных молодняках,

на старых гарях,

в буреломе,

на лесосеках,

в местах с подсохшей травой,

под кронами деревьев.

Соответственно, других участков леса табу не касается. Например, если речь идет о лесной опушке (т.е. не под деревьями), при этом на почве нет сухой травы. Или о природном песчаном пляже возле речки, даже если эта речка пробегает по территории лесного фонда.

Почему мы обращаем внимание на эти детали? Потому, что противопожарные правила существуют не для того, чтобы выкурить из лесов всех любителей турпоходов, когда нельзя и чайник вскипятить на привале. И не для того, чтобы загнать всех отдыхающих на платные мангальные площадки – дорогущие и, несмотря на это, тесные... Да и не везде они есть.

Так что давайте жить в согласии с природой и общим принципом правового государства: все, что прямо не запрещено, то разрешено.

Впрочем, что касается мангалов и других "очагов для приготовления пищи", то правила действительно прямо запрещают их использование "вне специально установленных и оборудованных мест". Хотя это не совсем последовательно. Получается, что костер на опушке или у речки развести можно, а мангал поставить нельзя. Парадокс.

Но научно-технический прогресс дарит выход. Речь в правилах идет об огне (очаг – устройство для разведения и поддержания огня, согласно словарям). Тогда как сейчас появляется возможность использовать для приготовления барбекю, шашлыков и прочих кебабов различные электрические кухонные инструменты.

Такой электрогриль, подключенный к аккумуляторной батарее (например, электромобиля), не использует ведь открытый огонь, пламя, т.е. "горящие светящиеся газы высокой температуры" (как опять-таки формулируют словари – в частности, Ожегова). Таким образом, под запрет не подпадает.

Правда, цена – огонь. Но тут дело как ни в чем другом, в принципе.