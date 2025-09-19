#АЭС в Казахстане
Советы юриста

Приобрел вещь, а она не подошла: в каких случаях можно заменить товар или вернуть деньги

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 16:40 Фото: unsplash
Бывает, человек сначала купил товар, а через пару дней он ему разонравился. Не потому, что плохого качества, а просто, например, одежда "не идет". Бытовая техника не помещается. Или детям игрушка надоела. В каких случаях можно вернуть товар даже надлежащего качества, объясняет Zakon.kz.

Разговор, еще раз подчеркнем, не о ситуации, когда товар – ненадлежащего качества. В этом случае продавец или изготовитель обязан либо своевременно заменить товар, либо – при прострочке – заплатить еще и неустойку, либо по желанию покупателя вернуть деньги. Об этом наше издание публиковало статью, которую можно найти по ссылке.

Однако, согласно казахстанскому законодательству, потребитель также вправе требовать замены, если товар – вполне годный – ему просто не понравился. Это декларируется как Гражданским кодексом РК (статьей 454), так и более подробно Законом РК "О защите прав потребителей" (пунктом 1 статьи 30):

"Продавец (изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат непродовольственного товара надлежащего качества, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также документ, подтверждающий факт приобретения товара, в течение 14 календарных дней, если более длительный срок не установлен договором со дня приобретения товара".

Именно в такой последовательности: обмен и лишь при отсутствии необходимого для обмена товара у продавца – возврат денег (пункт 2 статьи 454 ГК). Впрочем, привередливому покупателю вряд ли угодишь с фасоном и расцветкой…

Но, как видим, имеются ограничения. Во-первых, срок – две недели с момента покупки. Заметьте, договор купли-продажи считается заключенным с момента соглашения, а не получения товара на руки.

Во-вторых, речь только о непродовольственных товарах. А продовольственными товарами считаются, например, даже жевательная резинка или табачные изделия, не говоря уже об алкоголе.

В-третьих, насчет сохранения товарного вида. Тут, конечно, определение "на глаз", но, очевидно, детскую игрушку после даже одного дня употребления вернуть вряд ли удастся.

В-четвертых, чек. Подойдет и электронный, что упрощает дело.

И наконец, в-пятых. Существует перечень исключений, которые вернуть нельзя, а именно:

  • лекарственные средства и медицинские изделия;
  • нательное белье;
  • чулочно-носочные изделия;
  • животные и растения;
  • метражные товары, а именно ткани из волокон всех видов, трикотажное и гардинное полотно, мех искусственный, ковровые изделия, нетканые материалы, ленты, кружева, тесьма, провода, шнуры, кабели, линолеум, багет, пленки, клеенки;
  • абонентские устройства сотовой связи.

По какому принципу сформирован список, не вполне понятно (пиджак – можно, ткань для него – нет). Лекарства, вероятно, включили потому, что они, хотя формально не относятся к продовольственным товарам, все же употребляются внутрь. С остальным – лоскутное одеяло.

К слову, к ранее действующему закону "О защите прав потребителей" (еще КазССР от 5 июня 1991 года) прикладывался другой список исключений, и в нем фигурировало как раз таки белье постельное... А еще драгоценности и парфюмерия. Оглашаем весь список:

  • изделия из золота, платины и серебра;
  • чулочно-носочные изделия;
  • белье постельное;
  • белье нательное;
  • парфюмерно-косметические товары.

Разница с нынешним списком, как видим, существенная. Впрочем, практического значения понимание принципов составления перечней не имеет. Просто надо принять к сведению, что сейчас так, а завтра могут добавить новые позиции и убрать старые. Между прочим, в соседней юрисдикции, в РФ, таких исключительных категорий – аж 14!

Ну и в заключение – что последует, если попробуют не вернуть. Обращаться с жалобой следует в уполномоченный орган, т.е. Комитет торговли Министерства торговли и интеграции РК. Можно через различные информационные системы, включая e-Gov.kz, либо в территориальные подразделения по горячим телефонам.

Согласно пункту 5 статьи 190 КоАП, неисполнение продавцом (изготовителем, исполнителем) обязанностей по обеспечению обмена или возврата товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества в срок, установленный законодательством РК о защите прав потребителей, влечет штраф:

на физических лиц – в размере 5 МРП,

на субъектов малого предпринимательства – в размере 10 МРП,

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 15 МРП,

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 25 МРП.

О сроках замены и возврата денег за товар надлежащего качества в пункте 1 статьи 30 Закона "О защите прав потребителей" прямо ничего не сказано. Но поскольку времени на ремонт в этом случае не требуется, то, очевидно, эти обязательства должны быть выполнены немедленно при обращении.

Андрей Губенко
