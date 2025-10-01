Разрешено или запрещено кормить во дворах и парках птиц и белок, бездомных собак и кошек

Соседи хотят пожаловаться в полицию на одну из жительниц многоквартирного дома. Причина – она кормит голубей в сквере у дома. В итоге "продукты жизнедеятельности" пернатых засоряют территорию. Гражданка же, как она объясняет Zakon.kz, считает, что делает благое дело. А что говорит закон?

Одними голубями вопрос, как понимаете, не ограничивается. Придраться можно и к тем, кто подкармливает безнадзорных собак и кошек, белок в парках, не говоря уже о прочих птицах – и все они, увы, за собой не убирают. Можно ли считать, что тем самым сердобольные граждане мусорят, а значит, должны быть оштрафованы?

Ни в законе "Об общественном отношении к животным", ни в законе "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", ни в различных правилах благоустройства населенных пунктов, ни тем более в КОАП ничего не сказано о запрете кормить безнадзорных, а заодно забредших (залетевших) в городскую среду диких животных.

Можно было бы применить аналогию закона, воспользовавшись нормами в отношении кормления домашних животных, но... Кормить их – даже в общественных местах – также не запрещается, как следует из Типовых правил содержания и выгула домашних животных.

Тогда в чем проблема? Разбираемся.

Какое наказание грозит за несанкционированный выброс мусора

В КОАП есть две нормы, которые уместно припомнить в связи с данной темой: статья 505 "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов" и статья 432-2 "Загрязнение мест общего пользования".

Обе запрещают мусорить. Но статья 432-2 КОАП – исключительно про мусор:

"Загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, влечет штраф в размере 10 МРП либо привлечение к общественным работам на срок 40 часов".

Статья 505 КОАП шире – она касается, во-первых, вообще внешнего облика городов и сел, и нарушение любого из 176 пунктов соответствующих Правил благоустройства является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 505 КОАП. А это штраф на физических лиц уже вдвое больший – 20 МРП.

Но главное для нашей темы, что диспозиция статьи 505 КОАП охватывает загрязнение именно тех территорий, которые не упомянуты в статье 432-2 КОАП: т.е. вне мест общего пользования, парков и скверов.

Согласно уже упомянутым выше Правилам благоустройства, "места общего пользования – это территории, объекты, которые доступны или открыты для населения" (пп.12) пункта 3). Их не надо путать с общественными местами, т.е. специально оборудованными местами общего пользования, которые, разумеется, доступны для людей, но не всегда и не для всех, а лишь тех, кто купил билет (например, в театр).

Перечень тех и других дан, в частности, в Правилах приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований, утвержденных приказом генерального прокурора РК № 89 от 19.09.2014 (пункты 28 и 29).

И тогда получается так. Если лицо мусорит в местах общего пользования (или как их еще называют, в постоянных общественных местах): улицах, переулках, скверах, бульварах, набережных, площадях, вокзалах, дворах (за исключением дворов частных домов), его действия квалифицируются по статье 432-2 КОАП.

Если же лицо загрязняет общественные места: школы, поликлиники, стадионы, библиотеки, зоны отдыха и далее по списку, а также, что важно, двор частного дома или подъезд многоквартирного дома, взыскивать с него следует по статье 505 КОАП.

Иногда это разграничение может даже показаться несколько избыточным. Скажем, бросил человек окурок в подъезде – полагается штраф 20 МРП. А если бросил, уже выйдя во двор, у подъезда – 10 МРП, и по своему желанию может рассчитаться за проступок не деньгами, а общественно полезным трудом. Тем не менее, таков закон.

Фото: pixabay

Является ли кормление животных загрязнением территории

И вот теперь, разобравшись с диспозицией, – "о птичках". Не раз высказывалось мнение, что кормление животных может наказываться штрафом – именно как загрязнение территории. Высказывалось либо в СМИ, но без четких ссылок на законодательство. Либо в комментариях ОВД, но в этих случаях – с важной оговоркой.

Дело в том, что ответственность наступает не за сам факт кормления, а за последствия этого, если они есть. Корм не весь может быть съеден, а это, в свою очередь, может привлечь, например, крыс и прочих грызунов, переносчиков опасных инфекций. Подкармливаемые регулярно бродячие собаки способны на кого-нибудь напасть. Да и оставляемые теми же стаями голубей "продукты жизнедеятельности" территорию не украшают.

И тогда, если человек подкармливает животных, например, в зоне отдыха и прочих общественных местах – это статья 505 КОАП. И кстати, что важно, наказывать за это будут не сердобольных граждан, а саму зону отдыха, потому что данная территория – ее зона ответственности за проведение благоустройства, в частности, за ежедневную уборку мусора. И штрафы будут побольше: до 30 до 300 МРП в зависимости от обстоятельств.

Если же человек кормит голубей и других диких либо безнадзорных представителей городской фауны возле мусорной площадки (во дворе МКД) или белочек в парке (те сами, кстати, грызуны-переносчики), это статья 432-2 КОАП.

Но полиция, чтобы привлечь этого доброго человека к ответственности, должна доказать причинно-следственную связь между тем, что он насыпал голубям хлебных крошек, а асфальтовая дорожка через какое время "разукрасилась" именно вследствие этой порции.

Что, разумеется, сделать непросто. Не будем забывать о презумпции невиновности, предусмотренной статьей 10 КОАП:

"Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении".

И последнее – но не по значению. Люди подкармливают братьев наших меньших не из противоправных хулиганских побуждений, а из сострадания. Если выражаться языком закона "Об ответственном обращении с животными" – благодаря тому, что воспитаны в духе "нравственного и гуманного отношения к животным" (принцип, сформулированный в пп. 4) статьи 3 Закона).

Это отношение государственные органы должны воспитывать у всего населения (пункт 1 статьи 5 Закона). Согласитесь, выписывать штрафы самым сострадательным – не лучший метод такого воспитания. И дополнительный немаловажный момент, который необходимо учитывать при рассмотрении подобного рода жалоб соседей.