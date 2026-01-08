Надо ли регистрировать электросамокат и получать номерной знак по новым правилам

С 1 июля 2026 года вступают в силу нормы законов, существенно меняющие статус-кво электросамокатчиков, а также правила бизнеса для тех, кто предоставляет электросамокаты в аренду. Водительские права, регистрация, номерной знак, страховка: кому понадобится, а кому нет, объясняет Zakon.kz.

30 декабря 2025 года был подписан пакет законов об изменениях и дополнениях в самые разные НПА, устанавливающие новые правила относительно электросамокатов: их допуска и использования в дорожном движении.

Годом ранее, напомним, ужесточили требования к владельцам мопедов. Это необходимость зарегистрировать ТС, получить права категории А1 и ГРНЗ, оформить страховку, проходить техосмотр, а главное, нести весь спектр административной и уголовной ответственности, возложенный на водителей механических транспортных средств, к каковым и отнесли мопеды и приравненные к ним маломощные мотоциклы и квадроциклы (до 11 киловатт или 125 кубических см).

И некоторые новые правила в отношении электросамокатов, возможно, создали у кого-то иллюзию, что аналогичные требования распространятся отныне и на электросамокаты. Но это не так.

Необходимы ли их владельцам водительские права, регистрация, номерной знак, страховка и т.д., зависит от того, кто является владельцем и каким образом электросамокат используется в дорожном движении. Изучив новые правила, приходим к выводу, что можно говорить о трех категориях, и для каждой предусмотрены отдельные правила. Итак, разбираемся.

В пакете законов, подписанных в предпоследний день старого года, выделим три поправки в Закон РК "О дорожном движении" – в рамках "изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства РК". А также два дополнения в КОАП.

Именно эти пять поправок и устанавливает новые "электросамокатные правила". Реформа заключается в следующем.

Электросамокат, как и раньше, де-юре не является механическим транспортным средством (как следует из пп. 38) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении"). А значит, его владельцу-физическому лицу по умолчанию не требуется получать права и номерной знак, а в случае нарушений ДТП он не будет нести весь спектр административной и уголовной ответственности, возложенный на водителей механических транспортных средств, как это сделали в отношении водителей мопедов.

По велодорожкам, а также по обочине, тротуару или пешеходной дорожке такой владелец электросамоката может колесить без водительских прав и до совершеннолетия по возрасту (до 18 лет). Это следует из содержания пункта 5 статьи 57 Закона РК "О дорожном движении", в которой, собственно, и изложены "самокатные правила".

Но, если выехал на проезжую часть, потребуются права и совершеннолетие. Цитируем:

"Не допускается движение по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электрических самокатов, не достигших восемнадцатилетнего возраста, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории".

А также, добавим, при движении по проезжей части дороги – в том числе и по велополосе – необходимо быть в шлеме. Подробно об этом и о том, чем велодорожка отличается от велополосы, Zakon.kz ранее публиковал статью.

И это – первые две категории владельцев электросамокатов: те, что катаются вне проезжей части дороги, и те, что на нее выезжают. Понятно, что фактически это может быть один и тот же человек, но в разных ситуациях и соответственно юридических статусах, и в зависимости от локации к нему предъявляются совершенно разные требования.

Однако ГРНЗ, страховка, техосмотр и прочие атрибуты полноценного ТС в обоих случаях не нужны.

В чем, однако, новшество? Ведь данные правила введены в действие еще в 2023 году – пресловутым "самокатным законом" "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения".

Проблема в том, что никакого наказания за нарушение новых на тот момент правил не ввели. Это крайне важно, поскольку административная ответственность в КОАП предусмотрена либо для водителей, либо для иных участников дорожного движения: пассажиров, пешеходов, а также лиц, к ним приравненных согласно статье 615 КОАП.

Но водители электросамокатов не относились ни к тем, ни к другим!

И что тогда было толку от табу: от вышеупомянутого запрета без прав и до 18 лет выезжать на проезжую часть или ограничения скорости в 6 км/ч при движении по тротуару? Не опасаясь наказания, самокатчики продолжили травмировать пешеходов, а на дорогах – сами попадать под колеса традиционных ТС.

Вот это (только теперь) и исправили. Итак, первая поправка из пяти: в примечании к статье 615 КОАП добавили пару слов:

"Под иными участниками дорожного движения в настоящей статье следует понимать лиц, управляющих электрическими самокатами, велосипедами и гужевыми повозками, погонщиков, ведущих по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также пассажиров транспортных средств".

Тем самым электросамокатчикам придали наконец-то юридический статус. И теперь за различные нарушения ПДД их будут штрафовать в соответствии со статьей 615 КОАП – универсальной статьей для всех случаев в отношении не водителей.

Приведем пример. Если водитель ТС, что называется, не пропустил пешехода, за это предусмотрен штраф в 10 МРП согласно статье 600 КОАП. Но если пешеходу на переходе не предоставил преимущество в соответствии с ПДД иной участник дорожного движения – велосипедист или всадник, а с 1 июля еще и электросамокатчик, то администрировать это правонарушение будут уже по статье 615 КОАП (2 МРП).

А вот что касается электросамокатов, сдаваемых в аренду, то правила для занимающихся этим бизнесом ИП и юрлиц сделали значительно строже. Их, по сути, приравняли к механическим транспортным средствам – со всеми вытекающими: регистрацией с размещением номера, страховкой и т.п. Этой категории посвящены остальные четыре поправки: три в Закон РК "О дорожном движении" и одна – в КОАП.

Здесь уместно будет перечислить исчерпывающе, что именно обязаны делать арендодатели (перечислено в новом пункте 3 статьи 28 Закона РК "О дорожном движении"):

осуществлять техническое обслуживание и изъятие из эксплуатации неисправных электрических самокатов;

обеспечить идентификацию пользователей, их проверку на предмет наличия действительного водительского удостоверения на право управления ТС любой категории и отсутствия сведений о лишении права. Не допускать аренду и управление на проезжей части дороги электрическими самокатами лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста;

предупреждать пользователей о возможных штрафах или последствиях за нарушение правил использования;

во время поездки контролировать поведение пользователей с помощью технологий для отслеживания местоположения и скорости передвижения электрических самокатов;

автоматически ограничивать максимальную разрешенную скорость движения электрических самокатов в зонах с различными скоростными режимами для электрических самокатов, установленную законодательством РК;

не допускать оставления электрических самокатов там, где они могут создавать помехи для пешеходов и транспорта;

вести учет с присвоением и размещением на электрическом самокате регистрационного номера в порядке, определяемом уполномоченным органом;

передавать данные о местоположении электрических самокатов в уполномоченный орган для целей обеспечения общественного порядка и безопасности.

Кроме того, новый пункт 1-1 в статью 60 Закона предписывает ИП и юрлицам при аренде электросамокатов заключать договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на каждый электрический самокат. А уполномоченный орган (МВД) обязан вести учет и предоставлять регистрационные номера на эти самые арендованные самокаты (новый пп. 24-4) в статью 10 Закона).

За нарушение правил предполагается административная ответственность. Однако новая статья 619-2 КОАП наказание устанавливает только в одном случае из перечисленных: если электросамокат предоставлен лицу, не имеющему либо лишенному права управления транспортным средством. Штраф бизнесменам за это – в размере 25 МРП, с последствиями и потерпевшими (легкий вред здоровью, повреждение имущества) – 40 МРП.

Требование регистрации и получение номера подкреплено необходимостью страховки: ее не осуществить без них. В свою очередь, за нарушение законодательства РК об обязательном страховании (статья 230 КОАП) грозит штраф в размере 160 МРП – и это на субъектов малого предпринимательства за каждый незастрахованный самокат (для крупного бизнеса – 1000 МРП).

А как же остальные случаи? Невыполнение отдельных предписаний подпадает под диспозицию статьи 620 КОАП: нарушение иных требований ПДД, а также основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, не перечисленных в КОАП. Влечет предупреждение, а при повторе в течение года – штраф в размере 3 МРП.

Остается подождать полгода и оценить, насколько эффективно новые правила будут "работать", станет ли больше порядка на тротуарах и дорогах. Повторим еще раз: все новеллы вступают в силу с 1 июля 2026 года.