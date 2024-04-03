Надо ли по новым правилам регистрировать мопеды и электросамокаты

В Казахстане меняются правила, касающиеся эксплуатации мопедов и электросамокатов. В Мажилисе сейчас рассматривают соответствующий законопроект. Требуется ли обязательная государственная регистрация мопедов? А электросамокатов? И если да, каких именно? В изменениях разбирался Zakon.kz.

Пока новые правила не только не вступили в силу, но даже и не приняты. Законопроект – в стадии обсуждения. Но если закон будет принят, то именно эти нормы станут определяющими. И такая вероятность высока.

Все мопеды будут подлежать обязательной регистрации

Начнем с вопроса, который, что называется, набил оскомину. Разного рода двухколесные (и даже трехколесные) ТС с электродвигателями, для которых в законодательстве до сих пор не было официального названия, планируют отнести де-юре к мопедам.

Напомним, как определение звучит в действующем законодательстве, в пп.41) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении":

"Мопед – двух- или трехколесное ТС, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час".

Законопроектом "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" это последнее уточнение – относительно максимальной конструктивной скорости – предлагается исключить.

Что это меняет? Сейчас такие электромодели, развивающие больше 50 км в час, не относятся к мопедам. Но при этом и к мотоциклам тоже не относятся – что парадокс. Их для закона юридически не существует! Когда же новые нормы примут, все эти транспортные средства независимо от развиваемой скорости будут считаться мопедами.

Уточним, неофициально некоторые и раньше именовали их мопедами, а также – скутерами, а кто – и попросту, несколько пренебрежительно, "моторашками". Но теперь это будет законная дефиниция. И повлечет юридические последствия.

Главное изменение: все мопеды, в том числе и с электродвигателями, отнесут к категории механических транспортных средств (в которую сейчас мопеды как раз не входят). За это отвечают поправки в пп.38) статьи 1 и пп.2) пункта 1 статьи 64 Закона. А значит, они будут подлежать обязательной государственной регистрации с выдачей соответствующих документов и номерных знаков – ГРНЗ.

Это именно то, что общество давно ждало. Все эти электроджигиты, которые с нарушением правил рассекают по улицам городов, вызывают возмущение всех других участников дорожного движения. Как водителей, "подрезая" тех на поворотах, проносясь по встречной полосе и на красный свет светофора. Так и пешеходов – давя тех на тротуарах.

Как нетрудно догадаться, причина такой разнузданности – в безнаказанности, поскольку нереально администрировать нарушения водителей де-юре несуществующих транспортных средств. И к тому же без госномера, поскольку регистрация им, понятное дело, тоже не требуется.

Так вот, скоро потребуется. И ПДД все эти "специалисты служб доставки" будут вынуждены соблюдать. В частности, такое.

К водителям мопедов не будут относиться специфические положения "самокатной" статьи 57 Закона "О дорожном движении". Речь в ней идет, напомним, об обязательных шлемах, габаритах перевозимых грузов, пересечении проезжей части по пешеходному переходу и т.д. Статья длинная, и желающие могут освежить ее в памяти, пройдя по ссылке.

Обладатели мопедов фигурируют в ней наряду с "водителями электрических самокатов, велосипедов, малых электрических транспортных средств, погонщиков, ведущих по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных".

Сейчас водителям мопедов, в отличии от самокатчиков и ковбоев, запрещается нормой (пункт 4 статьи 57 Закона) лишь следующее:

"Водителям мопедов запрещается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке".

Так вот, этот пункт собираются исключить, а мопеды вычеркиваются из статьи вовсе. Поскольку, повторимся, к ним теперь применяются общие правила – как и к любым механическим транспортным средствам. Мотоциклам, например.

Такова главная позитивная новость, связанная с законопроектом. Тем более отрадная на фоне долгой истории подготовки этой нормы. Напомним – и Zakon.kz об этом публиковал статьи не раз, и не два – необходимость законодательных реформ относительно эксплуатации мопедов была очевидна еще почти год назад, при обсуждении Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения", посвященного поправкам по электросамокатам.

Напомним, после того, как тот закон уже принял Мажилис (10 мая 2023 года), но еще не одобрил Сенат (26 июня), то есть в течение полутора месяцев документ справедливо критиковался. Столь приличный срок позволял надеяться, что закон будет доработан. Ведь логика и сама жизнь требовали, чтобы нормы относительно электросамокатов и электромопедов обсуждались и принимались вместе.

Однако депутаты пошли другим путем и заявили, что о мопедах в поправках умолчали намеренно. О них-де будет принят отдельный закон.

Ну что ж, лучше поздно, чем никогда.

Скоростные электросамокаты приравняют к мопедам

Кстати, теперь ясность появилась и в отношении тех ТС, которые, являясь конструктивно электросамокатами, юридически таковыми в РК не считаются. Такие мощные, скоростные (свыше 25 км в час) аппараты надо будет регистрировать, получать на них номерные знаки… И вообще, юридически они ничем не будут отличаться от мопедов.

Напомним действующую формулировку (в пп.57) статьи 1 Закона):

"Электрический самокат – транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час".

Это значит, что более мощные и скоростные электросамокаты (которых, кстати, в РК немало) как были ранее, так и остаются вне правового поля.

Если предположить ситуацию, что полицейский остановил водителя, нарушившего, например, одно из правил для электросамокатов (сформулированных в статье 57 Закона), ему надо сначала доказать, что в деле фигурирует именно электрический самокат. Если же аппарат имеет предельную скорость выше 25 км в час, то это уже не электросамокат. И вообще, формально ни одно из известных казахстанскому законодателю транспортных средств! А значит, "нарушитель" – вовсе не нарушитель, поскольку и не обязан соблюдать эти правила. Они – не для него.

Нынешним законопроектом двусмысленность убирается. Скоростные (свыше 25 км в час) электросамокаты приравниваются к мопедам (поправка в пп.41) статьи 1 Закона), где они подходят под формулировку "другие транспортные средства с аналогичными характеристиками". Аналогичны они, то есть, мопедам с электродвигателями.

Это значит, как уже говорилось, что водители этих мощных электросамокатов должны будут их регистрировать со всеми вытекающими.

И, что важно, хотя конструктивно это и электросамокаты, передвигаться по велодорожкам и тротуарам им будет запрещено наряду с водителями мопедов. В отличие от "правильных" электросамокатов (с максимальной конструктивной скоростью до 25 км в час).

Посмотрим, впрочем, как норма будет "работать" на практике. Как и вообще разделение электросамокатов на две юридически разные категории. Ведь внешне они ничем не отличаются (если, конечно, не превышают допустимую скорость).

И потому, если предположить, что какой-то не очень ответственный владелец скоростного самоката не пожелает зарегистрировать его, "закашивая" под "правильный", маломощный, выявить это будет весьма проблематично. Тем более – без специального подразделения самокатной полиции.

С другой стороны, тема новая. Так что мы в самом начале пути.