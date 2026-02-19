#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Советы юриста

Кто такие общественные помощники правоохранительных органов, какие у них полномочия

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 17:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В редакцию обратился гражданин Ш. "Узнал, что в Казахстане появятся общественные помощники правоохранительных органов? Любой ли может получить этот статус? Что он дает? Например, случился конфликт на улице. Какие полномочия есть у общественного помощника?". На вопросы отвечает Zakon.kz.

"Общественный помощник – гражданин, участвующий в профилактике правонарушений и обеспечении общественного порядка путем добровольного оказания содействия субъектам профилактики правонарушений".

Это цитата пп. 13) статьи 1 Закона РК "О профилактике правонарушений", который вступит в силу 2 апреля 2026 года. С этой даты в РК и заработает, что называется, институт общественных помощников.

Государство таким образом намерено усовершенствовать профилактику правонарушений, вовлекая в нее граждан. Полезное общественное дело. Однако и самим гражданам, согласившимся участвовать в нем, статус общественного помощника дает определенные бонусы. И речь не только о денежном поощрении и прочих мерах, перечисленных в статье 47 Закона.

Не менее важно, что за активную общественную позицию гражданам предоставляются дополнительные правомочия. Вот обо всем этом и поговорим.

Итак, с чего начать: как стать общественным помощником или для чего? А начнем, пожалуй, с цели.

И начнем издалека. Закон РК "О профилактике правонарушений" принят для достижения результатов в соответствии с названием. И для профилактики правонарушений хотят активней привлекать вообще всех граждан. В статье 6 Закона перечисляется, что граждане РК в этом контексте имеют право (помимо прочего):

  • предупреждать и пресекать правонарушения, требовать от других граждан соблюдения общественного порядка;
  • сообщать в уполномоченные государственные органы о фактах совершения правонарушений и лицах, склонных к совершению правонарушений;
  • применять технические средства для фиксации правонарушения;
  • совместно с государственными органами и организациями осуществлять разъяснительную и правовую работу в сфере профилактики правонарушений;
  • обжаловать в установленном законами РК порядке действие (бездействие) субъектов профилактики правонарушений.

Подытожим: разъяснять, предупреждать, требовать, фиксировать, сообщать и даже пресекать, но, заметим, без применения физической силы. И если во время прогулки в парке сознательный гражданин стал свидетелем потасовки, он не вправе скрутить буянов в целях "пресечения".

Да что там, если он сам стал жертвой и дал хороший отпор нападавшим, то в дальнейшем прибывшая на место полиция, не исключено, привлечет к ответственности обе стороны.

А теперь читаем статью 46 Закона, где перечислены дополнительные права тех, кто получил статус общественных помощников:

  • информировать о лицах, подлежащих постановке на профилактический учет правоохранительных органов;
  • информировать правоохранительные органы о фактах незаконного культивирования и сбора растений, содержащих наркотические средства, а также дикорастущих посевов наркотикосодержащих растений;
  • информировать правоохранительные органы о притонах для потребления наркотиков и занятия проституцией, а также помещениях, потенциально пригодных для таких целей;
  • обеспечивать охрану общественного порядка в общественных местах, а также при проведении различных мероприятий, правда, под непосредственным руководством сотрудников ОВД;
  • оказывать содействие в поиске лиц, пропавших без вести, раскрытии преступлений;
  • осуществлять охрану места происшествия до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

В перечне обращаем особое внимание на пп. 9) статьи 46 Закона:

Общественные помощники вправе "применять в целях пресечения правонарушений и задержания правонарушителей физическую силу и другие средства, если иными способами достичь указанных целей не представляется возможным". При этом не должно быть допущено превышение необходимых для этого мер".

Запрещается это делать лишь "в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме случаев совершения ими вооруженного либо группового нападения (насилия)".

Возвращаясь к примеру в парке (во дворе многоквартирного дома, на пляже, да просто на улице): разница в правомочиях очевидна.

И кстати, на месте педагогических работников я бы тоже постарался приобрести статус общественных помощников. Осуществлять профилактику правонарушений среди несовершеннолетних что во время уроков, что после (пп. 7) и 8) так куда сподручней. А например, в глазах самих учеников и их родителей статус педагога при этом поднимется несказанно выше...

Нельзя не упомянуть и о прямых наградах за усилия. Меры поощрения указаны в пункте 1 статьи 47 Закона:

  1. объявление благодарности;
  2. награждение грамотой;
  3. выплата денежного вознаграждения;
  4. направление на обучение по образовательным и повышающим квалификацию программам;
  5. направление представлений о поощрении в организации, предприятия;
  6. внесение предложений о награждении государственной наградой и почетным званием для лиц, внесших значительный вклад в профилактику правонарушений.

Допускаются и другие формы, все зависит от фантазии местных исполнительных органов.

Как стать общественным помощником

Граждане, изъявившие желание содействовать правоохранительным органам в профилактике правонарушений, смогут получить такую возможность, совершив ряд действий и доказав, что соответствуют определенным требованиям. Вот как выглядит алгоритм пошагово:

  1. Гражданин обращается в правоохранительный орган с заявлением с приложенной копией документа, удостоверяющего личность гражданина РК.
  2. Правоохранительный орган проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам, после чего обращается в местный исполнительный орган с соответствующим ходатайством, к которому приобщаются копии представленных документов, либо в письменном виде отказывает заявителю с указанием причин принятого решения.
  3. Акимат в течение семи рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство, производит регистрацию и ставит его на учет как общественного помощника, о чем письменно информирует правоохранительный орган.

Ну, а затем надо будет проходить правовую подготовку (пп. 6) пункта 3 статьи 46 Закона).

Нельзя получить вожделенный статус тем, кто:

  • не достиг совершеннолетия;
  • в отношении которых проводится досудебное расследование;
  • состоит на профилактическом учете, а также на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах либо признаны по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

Отдельного внимания заслуживает пп. 4) пункта 5 статьи 45 Закона. Согласно ему, не допускаются к профилактике правонарушений граждане, в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение.

Что характерно, через год после взыскания запрет аннулируется. Будет новое нарушение – гражданина опять снимут с учета общественных помощников.

Вообще же статус дается бессрочно, и с учета гражданина снимают, помимо вышеуказанных случаев, либо по его отказному заявлению либо в связи с наступлением обстоятельств, исключающих его дальнейшее участие в профилактике правонарушений, среди которых (пункт 7 статьи 45 Закона):

  • привлечение к уголовной ответственности;
  • выезд на ПМЖ за пределы РК;
  • психическое или поведенческое расстройство, а равно заболевание, представляющее опасность для окружающих – согласно перечню Минздрава.
Андрей Губенко
