Помощникам полиции хотят расширить полномочия по применению физической силы в Казахстане

В Казахстане проектом закона "О профилактике правонарушений" предлагается расширить полномочия помощников полиции по применению физической силы, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, 16 мая 2025 года, на заседании Общественной палаты при Мажилисе директор Института конституционных и политических исследований Maqsut Narikbayev University Алия Оразбаева назвала необоснованным расширение полномочий общественных помощников.

"Общественные помощники получают полномочия, сходные с функциями сотрудников правоохранительных органов. В частности, применять физическую силу, участвовать в задержании правонарушителей, осуществлять охрану места происшествия. Однако они не проходят профессиональной подготовки, не несут специальной ответственности, не существует механизмов контроля за их действиями и за защитой прав граждан, к которым они применяют силу", – сказала Алия Оразбаева.

Она считает, что прямо нарушаются статьи 13 и 16 Конституции РК о недопустимости ограничения прав без надлежащих процедур и компетентного органа.

"Думаю, будет правильным исключить из закона полномочия общественных помощников на применение физической силы. Установить, что участие этих лиц возможно только в сопровождении сотрудников полиции, закрепить обязательное обучение, инструктаж, ответственность за превышение полномочий", – отметила эксперт.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха пояснил, что в последние годы численность полицейских только сокращалась. В целом, в полиции не хватает 25 тыс. сотрудников, в том числе 13 тыс. в местной полиции. Это участковые и их помощники. При этом действует мораторий на увеличение численности штатов.

"У нас давно есть закон об участии общественности в охране общественного порядка. И эти общественные помощники есть, они работают. У нас их 25 тысяч. Это те люди, которые вместе с участковым ходят на опорном пункте. Волонтеры с нами патрулируют. Есть местные сообщества, которые скот охраняют. Применение физической силы мы взяли из старого закона. Это все есть в старом законе. При задержании преступника по большому счету любой гражданин имеет право применить физическую силу. Мы хвалим, даем грамоту и говорим: "Молодец, задержал". Если он не превысил свои полномочия, то ему хвала и почет", – возразил Игорь Лепеха.

Ранее сообщалось, что проектом закона пересмотрены механизмы вовлечения граждан в сферу профилактики преступлений, а также меры их стимулирования. Общественные помощники смогут выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений, места их концентрации, обеспечивать охрану общественного порядка.