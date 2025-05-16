Помощникам полиции хотят расширить полномочия по применению физической силы в Казахстане
Сегодня, 16 мая 2025 года, на заседании Общественной палаты при Мажилисе директор Института конституционных и политических исследований Maqsut Narikbayev University Алия Оразбаева назвала необоснованным расширение полномочий общественных помощников.
"Общественные помощники получают полномочия, сходные с функциями сотрудников правоохранительных органов. В частности, применять физическую силу, участвовать в задержании правонарушителей, осуществлять охрану места происшествия. Однако они не проходят профессиональной подготовки, не несут специальной ответственности, не существует механизмов контроля за их действиями и за защитой прав граждан, к которым они применяют силу", – сказала Алия Оразбаева.
Она считает, что прямо нарушаются статьи 13 и 16 Конституции РК о недопустимости ограничения прав без надлежащих процедур и компетентного органа.
"Думаю, будет правильным исключить из закона полномочия общественных помощников на применение физической силы. Установить, что участие этих лиц возможно только в сопровождении сотрудников полиции, закрепить обязательное обучение, инструктаж, ответственность за превышение полномочий", – отметила эксперт.
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха пояснил, что в последние годы численность полицейских только сокращалась. В целом, в полиции не хватает 25 тыс. сотрудников, в том числе 13 тыс. в местной полиции. Это участковые и их помощники. При этом действует мораторий на увеличение численности штатов.
"У нас давно есть закон об участии общественности в охране общественного порядка. И эти общественные помощники есть, они работают. У нас их 25 тысяч. Это те люди, которые вместе с участковым ходят на опорном пункте. Волонтеры с нами патрулируют. Есть местные сообщества, которые скот охраняют. Применение физической силы мы взяли из старого закона. Это все есть в старом законе. При задержании преступника по большому счету любой гражданин имеет право применить физическую силу. Мы хвалим, даем грамоту и говорим: "Молодец, задержал". Если он не превысил свои полномочия, то ему хвала и почет", – возразил Игорь Лепеха.
Ранее сообщалось, что проектом закона пересмотрены механизмы вовлечения граждан в сферу профилактики преступлений, а также меры их стимулирования. Общественные помощники смогут выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений, места их концентрации, обеспечивать охрану общественного порядка.