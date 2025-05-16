#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.58
571.8
6.34
Право

Помощникам полиции хотят расширить полномочия по применению физической силы в Казахстане

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 17:17 Фото: Zakon.kz
В Казахстане проектом закона "О профилактике правонарушений" предлагается расширить полномочия помощников полиции по применению физической силы, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, 16 мая 2025 года, на заседании Общественной палаты при Мажилисе директор Института конституционных и политических исследований Maqsut Narikbayev University Алия Оразбаева назвала необоснованным расширение полномочий общественных помощников.

"Общественные помощники получают полномочия, сходные с функциями сотрудников правоохранительных органов. В частности, применять физическую силу, участвовать в задержании правонарушителей, осуществлять охрану места происшествия. Однако они не проходят профессиональной подготовки, не несут специальной ответственности, не существует механизмов контроля за их действиями и за защитой прав граждан, к которым они применяют силу", – сказала Алия Оразбаева.

Она считает, что прямо нарушаются статьи 13 и 16 Конституции РК о недопустимости ограничения прав без надлежащих процедур и компетентного органа.

"Думаю, будет правильным исключить из закона полномочия общественных помощников на применение физической силы. Установить, что участие этих лиц возможно только в сопровождении сотрудников полиции, закрепить обязательное обучение, инструктаж, ответственность за превышение полномочий", – отметила эксперт.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха пояснил, что в последние годы численность полицейских только сокращалась. В целом, в полиции не хватает 25 тыс. сотрудников, в том числе 13 тыс. в местной полиции. Это участковые и их помощники. При этом действует мораторий на увеличение численности штатов.

"У нас давно есть закон об участии общественности в охране общественного порядка. И эти общественные помощники есть, они работают. У нас их 25 тысяч. Это те люди, которые вместе с участковым ходят на опорном пункте. Волонтеры с нами патрулируют. Есть местные сообщества, которые скот охраняют. Применение физической силы мы взяли из старого закона. Это все есть в старом законе. При задержании преступника по большому счету любой гражданин имеет право применить физическую силу. Мы хвалим, даем грамоту и говорим: "Молодец, задержал". Если он не превысил свои полномочия, то ему хвала и почет", – возразил Игорь Лепеха.

Ранее сообщалось, что проектом закона пересмотрены механизмы вовлечения граждан в сферу профилактики преступлений, а также меры их стимулирования. Общественные помощники смогут выявлять лиц, склонных к совершению правонарушений, места их концентрации, обеспечивать охрану общественного порядка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
17:05, Сегодня
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Изменились правила выплат военнослужащим
Право
16:14, Сегодня
Изменились правила выплат военнослужащим
Сотрудников СИЗО КНБ оснастят видеожетонами и видеорегистраторами
Право
15:03, Сегодня
Сотрудников СИЗО КНБ оснастят видеожетонами и видеорегистраторами
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: