Как наследникам поделить квартиру: каков порядок и есть ли сроки для раздела наследства

В делах о наследстве порой не обойтись без раздела имущества между наследниками. Спешить неэтично из-за траура, но, с другой стороны, существуют сроки, и их пропуск чреват иными потерями. Zakon.kz объясняет, когда и как можно произвести раздел наследства.

Обычно, как в данном случае, проблемы возникают с вещами, которое нельзя поделить, точнее, как изящно сказано в Гражданском кодексе, когда раздел "невозможен без несоразмерного ущерба имуществу". Речь, например, о машине или квартире.

Квартира хозяйки (все, что у нее было) осталась в наследство ее двум совершеннолетним дочерям – единственным наследницам. Завещания нет. Обе приняли наследство, соответственно, получили в собственность по закону по 1/2 доли. Но одна проживала с матерью, а вторая, как раз гражданка О., которая обратилась за советом юриста, – отдельно.

И теперь практически получается так, что первая владеет всей квартирой, а вторая считает неуместным спешить предпринимать какие-то шаги, в частности, требовать продажи недвижимости, чтобы получить свою долю деньгами. По-житейски понятно – О. есть где жить, но она интересуется, не останется ли со временем вовсе без своей доли, пропустив допустимый срок для раздела имущества:

"Ведь когда супруги разводятся, они тоже делят между собой нажитое в браке. Но я по опыту знаю, что если жена не согласна с разделом, то может подать в суд на бывшего мужа. Правда, не позже 3 лет. Есть ли такое правило при разделе наследства?"

Отвечаем. Такого условия нет и быть не может, поскольку правовая природа этих двух разделов имущества совершенно разная. Супруги в суде устанавливают, что им принадлежит: те же квартира или машина считается после развода личной собственностью кого-то из них лишь потому, что другой супруг не возражает.

А если хочет возразить – через суд – у него есть срок три года. Это называется:

"Исковая давность – период времени, в течение которого может быть удовлетворено исковое требование, возникшее из нарушений права лица или охраняемого законом интереса". Статья 177 ГК

Но в случае с разделом наследства – совсем другое дело. Наследники, если они правомерно приняли наследство и зарегистрировали право на него, уже полноправные собственники имущества. В данной ситуации каждая дочь владеет по 1/2 доли квартиры.

Право же собственности бессрочно (пункт 5 статьи 188 ГК). Поэтому и сама исковая давность не распространяется на требования собственника (пп. 4) статьи 187 ГК).

И по той же причине в статье 1076 ГК, посвященной как раз разделу имущества при наследстве, также ни слова о сроках:

"Любой из наследников по закону, принявших наследство, вправе потребовать раздела наследства".

Другими словами, гражданка О. (как и все, кто оказался в подобном положении) вправе сама выбирать любое время, чтобы потребовать от совладельца, т.е. своей сестры, раздела имущества. Или, если посчитает нужным, вообще этого не делать. На ее право собственности на 1/2 долю квартиры это никак не повлияет.

Аналогично – и в отношении проживающего в квартире совладельца. Но, кстати, продать, или обменять, или подарить, или даже завещать, в общем, как-либо распорядиться квартирой тот в одиночку не сможет.

Поэтому вероятен другой вариант. С иском о разделе имущества в суд обратится проживающая в квартире сестра. Дело в том, что "наследники, в течение года до открытия наследства проживавшие совместно с наследодателем, имеют преимущественное право на наследование жилища, а также домашней утвари и предметов домашнего обихода" (пункт 1 статьи 1078 ГК). Т.е. если бы у сестер вдруг возник спор, кому из них жить в квартире, то суд выиграла бы сестра нашей читательницы.

Однако в этом случае – не только фактически, но и де-юре наследовав всю квартиру – она обязана соблюсти "имущественные интересы других наследников, участвующих в разделе наследства, путем выплаты денежной компенсации" (пункт 32 Нормативного постановления Верховного суда РК от 29 июня 2009 года №5 "О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании").

Если же такой суммы у нее не окажется или она откажется ее отдавать (судом принят отказ истца от иска), сохранится статус-кво. Это следует не только из того факта, что производство по делу будет прекращено, но и того положения гражданского права, согласно которому именно с получением компенсации собственник утрачивает право на долю в общем имуществе (пункт 5 статьи 218 ГК).

Соответственно, нет компенсации – наследники сохраняют свои доли. Как и было раньше. С той лишь разницей, что в дальнейшем этот вопрос через суд они уже решать не смогут.

"В случае прекращения производства по делу вторичное обращение в суд по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям не допускается". Пункт 2 статьи 258 Гражданско-процессуального кодекса

Придется договариваться по-родственному, как, наверное, и было правильней поступать с самого начала.