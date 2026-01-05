#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина вновь перенесла сроки переезда из проданной квартиры

Российская певица , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 21:29 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Полина Лурье, покупательница жилья, до сих пор не может въехать в него, поскольку певица не освободила злополучные квадратные метры в назначенный ранее срок, сообщает Zakon.kz.

Ранее представители артистки заявляли, что квартира освободится 5 января, однако Долина вновь отсрочила передачу ключей новой хозяйке, сославшись на оставшиеся в доме вещи. По просьбе звезды переезд отложен на 9 января.

"Долина из квартиры не выселилась. Мы пока просто ждем до конца праздников, ничего сделать нельзя", – цитирует "СтарХит" адвоката Полины Лурье.

Между тем издание отмечает кипучую деятельность артистки: накануне часть вещей из квартиры была вывезена сразу на трех грузовых машинах. Автомобили были доверху забиты вещами: мебель, мешки, коробки, стойки с концертными нарядами.

Летом 2024 года певица продала свою элитную квартиру в московском районе Хамовники. Покупательницей стала Полина Лурье. При этом Долина позже заявила, что была введена в заблуждение мошенниками и продала жилье под давлением обмана. В 2025 году суды сначала признали сделку недействительной из‑за влияния мошенников и вернули квартиру Долиной, хотя при этом деньги Лурье не требовали вернуть, что вызвало широкий общественный резонанс.

Позднее Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов и окончательно признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье, фактически возвращая ей жилье.

Скандал получил большое обсуждение в СМИ и соцсетях не только из‑за самого мошенничества, но и из‑за судебного прецедента, влияющего на рынок недвижимости.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
На фоне масштабного хейта Лариса Долина пообещала вернуть деньги Лурье
00:43, 06 декабря 2025
На фоне масштабного хейта Лариса Долина пообещала вернуть деньги Лурье
Полина Лурье, которая купила скандальную квартиру у Ларисы Долиной, прервала молчание
18:36, 13 декабря 2025
Полина Лурье, которая купила скандальную квартиру у Ларисы Долиной, прервала молчание
Лариса Долина тянет с выселением из скандальной квартиры: в дело могут вмешаться приставы
19:19, 26 декабря 2025
Лариса Долина тянет с выселением из скандальной квартиры: в дело могут вмешаться приставы
