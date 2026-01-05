Лариса Долина вновь перенесла сроки переезда из проданной квартиры

Полина Лурье, покупательница жилья, до сих пор не может въехать в него, поскольку певица не освободила злополучные квадратные метры в назначенный ранее срок, сообщает Zakon.kz.

Ранее представители артистки заявляли, что квартира освободится 5 января, однако Долина вновь отсрочила передачу ключей новой хозяйке, сославшись на оставшиеся в доме вещи. По просьбе звезды переезд отложен на 9 января.

"Долина из квартиры не выселилась. Мы пока просто ждем до конца праздников, ничего сделать нельзя", – цитирует "СтарХит" адвоката Полины Лурье.

Между тем издание отмечает кипучую деятельность артистки: накануне часть вещей из квартиры была вывезена сразу на трех грузовых машинах. Автомобили были доверху забиты вещами: мебель, мешки, коробки, стойки с концертными нарядами.

Летом 2024 года певица продала свою элитную квартиру в московском районе Хамовники. Покупательницей стала Полина Лурье. При этом Долина позже заявила, что была введена в заблуждение мошенниками и продала жилье под давлением обмана. В 2025 году суды сначала признали сделку недействительной из‑за влияния мошенников и вернули квартиру Долиной, хотя при этом деньги Лурье не требовали вернуть, что вызвало широкий общественный резонанс.

Позднее Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов и окончательно признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье, фактически возвращая ей жилье.

Скандал получил большое обсуждение в СМИ и соцсетях не только из‑за самого мошенничества, но и из‑за судебного прецедента, влияющего на рынок недвижимости.