Как добиться прощения долгов перед банком, если нет средств: внесудебное банкротство

Так вышло, что человек задолжал банку или МФО. И отдать нечего. Это еще не крах, поскольку можно обратиться за госуслугой признания гражданина банкротом – и тогда долги простят. Но и урок на будущее – 5 лет кредитоваться будет нельзя. Подробно о прощении долгов рассказывает Zakon.kz.

В древности людей, не отдавших долг, как известно, сажали в тюрьму (яму), а то и продавали в рабство. Нынешние нравы гуманнее: подобные меры запрещены. Мало того, при некоторых условиях долги физическим лицам вовсе могут быть прощены, точнее, "обязательства должника перед кредиторами... прекращаются", как сказано в пункте 2 статьи 19 Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК".

Порядок этот действует с 2023 года, когда закон и вступил в силу. Вот подробнее о данной возможности – не платить по долгам, когда платить нечем – и поговорим.

На самом деле наличие такой практики – конечно, компромисс. Это к вопросу о том, насколько справедлива такая процедура по отношению как к кредиторам, так и к тем, кто кредиты, несмотря ни на что, возвращает... Кредитование необходимо для роста экономики (а по мнению некоторых авторов, эту самую экономику в современном виде и масштабах кредитование и создало), но у него есть побочный эффект.

Представим себе молодую семью, у которой нет имущества – просто не успели еще нажить. Ни своей квартиры (аренда), ни машины (каршеринг), ни большой зарплаты (начало карьеры). При этом банки и микрофинансовые организации охотно дают в долг – и без всякого залога. И все знакомые вокруг – такие же, без накоплений, а с одними лишь прекрасными перспективами – берут. Как не последовать их примеру, если жизнь в кредит – это современный тренд?

Сначала оформляют кредит в одном банке, затем – чтобы его отдать – в другом, третьем... А проценты-то будь здоров! И через пару лет набегает несколько миллионов долгов, вернуть которые нет никакой возможности. И продать нечего.

В праве есть такая формулировка: в целях стабильности гражданского оборота. Это когда предлагаются меры, возможно, по существу и неоднозначные, но практически необходимые. Поскольку закредитованность населения – массовая, то она грозит внести хаос в рыночные отношения. Вот по соображениям "стабильности оборота" и был принят закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК".

Теперь – к деталям.

Главное отличие от традиционно понимаемого банкротства (юрлиц) в том, что при банкротстве граждан возможна т.н. процедура внесудебного банкротства. Правда, лишь в отношении физлиц, которые не занимаются бизнесом, т.е. кроме ИП, а также с относительно небольшими долгами.

Итак, в каких случаях долг могут, что называется, простить, если нет возможности его отдать? Основания (в совокупности) применения процедуры внесудебного банкротства приведены в статье 5 Закона:

долговые обязательства не должны превышать 1600 МРП (6 920 000 тенге в 2026 году);

нет своего имущества на праве собственности;

отсутствует погашение по долгам в течение 12 последовательных месяцев.

Если у человека именно такая ситуация, он обращается за госуслугой признания его банкротом через электронное правительство – сайт egov.kz. Но надо иметь в виду, что перед этим он должен попытаться уладить проблему с банком (или МФО). Как именно, регулируется нормой, перечисляющей порядок и меры, применяемые в отношении неплатежеспособного заемщика – физического лица.

Если кредитор – банк, то алгоритм приведен в статье 61 закона "О банках и банковской деятельности в РК". Если МФО, то в статье 9-2 закона "О микрофинансовой деятельности". Коротко говоря, кредитор должен уведомить заемщика об имеющейся просрочке уплаты долга, а заемщик в ответ – объяснить причины и, ссылаясь на обстоятельства, обратиться с предложением об изменениях договора займа.

В данном случае, поскольку денег у него нет совсем – с просьбой о прощении просроченного основного долга и вознаграждения, а также об отмене неустойки, т.е. штрафа или пени, комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа (пп. 7) пункта 2 статьи 61 закона "О банках и банковской деятельности в РК").

Банк или МФО, разумеется, могут и сами пойти навстречу, но в противном случае отказ будет считаться проведением необходимых процедур. Главное, провести их не позднее года (согласно пп. 3) пункта 1 статьи 5 закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК") "после возникновения просрочки. И даже если банк уже передал задолженность на урегулирование коллекторскому агентству, заявление все равно примут, после чего начнется процедура внесудебного банкротства.

В течение 6 месяцев работники уполномоченного органа (Минфина) будут проверять изложенные факты относительно имущества и прочего, и, если все подтвердится, вынесут решение о признании должника банкротом. Результатом станет прекращение обязательств должника перед кредиторами со дня размещения на веб-портале "электронного правительства" соответствующего объявления.

Разумеется, если должник солгал, например, утаил какое-то имущество, то банкротом его не признают и процедуру прекратят.

Вот, в общем-то, и все. Довольно просто и, что важно, недолго. Впрочем, совсем уж без проблем банкротство для должников не обойдется.

"Банкроту в течение пяти лет со дня размещения объявления о завершении процедуры внесудебного банкротства не выдается заем (кроме получения микрокредитов ломбардов), а также не принимаются от него обеспечение в виде залога, гарантии и поручительства по договорам банковского займа и предоставления микрокредита". Пункт 3 статьи 19 Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК"

Если же долги у гражданина больше 1600 МРП или имеется кое-какое имущество, которое можно реализовать "с молотка", применяются иные процедуры – судебного банкротства или восстановления платежеспособности, которые имеют немалое сходство с процедурами, применяемыми при банкротстве ИП и юрлиц: с судом, исполнительным производством, очередностью удовлетворения требований кредиторов и другими обременительными хлопотами.