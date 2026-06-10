Какие детские сады закроют с нового года: готовь садик летом

С 1 января 2027 года дошкольное образование опять становится лицензируемым видом деятельности. При этом получение лицензии требует времени, но переходного положения законом не предусмотрено. Как это может отразиться на детских садах и их маленьких клиентах, комментирует юрист Сайкен Айсин.

Молодым родителям Zakon.kz напоминает, что до 2011 года в Казахстане уже действовал разрешительный характер для этого вида предпринимательской деятельности. Однако 15 лет назад из-за нехватки детских садов государство перешло к уведомительной модели.

Мера дала результат: сейчас в РК наряду с государственными детскими садиками функционируют почти 6 тысяч частных (половина от общего числа), и устроить ребенка в детсад стало процедурой гораздо менее хлопотной и куда более "прозрачной", чем, скажем, в нулевые.

Ну а раз острый пик пройден, государство возвращается к разрешительной модели, к тому же это не просто бизнес, а социальная сфера, и проблем с качеством дошкольного образования хватает.

Да и вообще, закон есть закон, который надо выполнять, нравится он или нет. Тем более что принят он не вчера, а 30 декабря 2024 года – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка". Конкретно речь идет о поправке в Закон РК "О разрешениях и уведомлениях", дополнением в приложение 1 к которому предоставление дошкольного воспитания и обучения объявляется деятельностью, для которой требуется неотчуждаемая лицензия, класс 1.

Одновременно с ней последовала поправка и в статью 57 Закона РК "Об образовании", регламентирующая лицензирование образовательной деятельности в РК.

Так что нормы были приняты почти два с половиной года назад, но вводятся в действие, повторимся, с нового, 2027 года. Подготовиться было время. Поэтому мы сознательно не касаемся темы, насколько целесообразно было менять модель – до тех пор, во всяком случае, пока она не даст для этого практические поводы.

Но один нюанс все же вызывает сомнение. Как раз насчет времени на подготовку. Дело в том, что, когда принимаются подобные отлагательные нормы, при необходимости предусматриваются переходные положения и дается время для перестройки механизма. Однако не в данном случае, утверждает юрист в области образования, кандидат юридических наук Сайкен Айсин.

"Переходного периода Законом РК от 30 декабря 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка" не предусмотрено. Хотя предполагалось поэтапное введение института лицензирования.

И что получается?

Без лицензии работать нельзя. Помимо всего прочего – госзаказ не дадут. Ни государственным дошкольным организациям, ни частным. Значит, после Нового года все 12 тысяч садов страны одновременно подадут заявки на лицензию.

Срок оказания государственной услуги по выдаче лицензии на занятие образовательной деятельностью – до 30 рабочих дней".

При этом обратиться за разрешением заранее также не представляется возможным: ведь до 1.01.2027 действует уведомительный порядок. Ну и вопрос, которым задается эксперт, что называется, логично вытекает из всего вышесказанного: куда более миллиона детей поведут в январе и что будут делать сто тысяч работников детских садов (99 330, если точно, по данным Национальной образовательной базы) в течение месяца в ожидании лицензии? Если организации ее получат, но это уже другая история.

Конечно, до нового года еще далеко. Но, как говорят, готовь сани летом, а телегу – зимой. С официальным запросом (и с надеждой на обстоятельный комментарий ситуации) издание обращается в уполномоченный орган, которое и обеспечивает выполнение новых правил, – Министерство просвещения.