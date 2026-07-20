Каких изменений в ПДД ожидать казахстанцам с 25 августа 2026 года

Лето 2026 года стало временем многих изменений и дополнений в правила дорожного движения. Речь идет о двух законах с поправками, один из которых вступил в силу 1 июля, а другой вводится в действие 25 августа. Zakon.kz рассказывает в подробностях, что это за новые правила.

Начнем с Закона РК от 24 июня 2026 года № 326-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте". А конкретно – с тех новых норм, которые вступают в силу 25 августа 2026 года.

Нарушителей ПДД будут выявлять камеры, установленные на автобусах и скорой

Видеосистем, автоматически фиксирующих нарушения ПДД, на дорогах РК станет больше. С 25 августа 2026 года к стационарным камерам прибавятся мобильные, которые новый закон разрешил устанавливать на машинах госорганов, скорой помощи, а также перевозчиков пассажиров и багажа.

Пп. 6) статьи 10 Закона РК "О дорожном движении" получает новую редакцию (дополнение выделено):

"Уполномоченный орган организует и осуществляет государственный контроль за дорожным движением и обеспечением его безопасности, в том числе с применением технических средств, обнаруживающих или фиксирующих нарушения законодательства РК о дорожном движении и об автомобильном транспорте, работающих в автоматическом режиме, устанавливаемых на автомобильных дорогах и транспортных средствах государственных органов, служб скорой медицинской помощи, перевозчиков, осуществляющих регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа".

Главных моментов тут два. Во-первых, патрулирование – скрытное. Автонарушитель не ожидает, что его "снимают", скажем, с проезжающего мимо рейсового автобуса. И срывает с себя маску законопослушного водителя, которую надевает, когда видит полицейский патруль или висячие гроздья "сергеков" на окрестных столбах.

Во-вторых – мобильное, что, по замыслу, увеличивает обхват. Подробнее о том, как появилась эта идея, как "обкатывалась" и как, наконец, обрела место в своде законодательства, можно узнать из статьи, которую Zakon.kz публиковал ранее.

За что еще будут лишать прав

К существующим основаниям для прекращения права управления водителя ТС добавятся еще два основания, пишет Zakon.kz. Напомним, соответствующий перечень дан в пункте 1 статьи 75 Закона:

истечение установленного срока действия водительского удостоверения; ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению ТС, подтвержденное медицинским заключением; досрочное направление водителя механического ТС на повторный медицинский осмотр является основанием приостановления права управления; несдача экзамена для проверки знания правил дорожного движения в течение двух месяцев со дня получения постановления о направлении водителя на проверку знания правил дорожного движения; лишение права (вследствие правонарушения) на управление ТС; выдача водительского удостоверения в нарушение правил подготовки водителей механических ТС, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Так вот, перечень дополнен пп. 2-1):

"Отсутствие сведений о лицах, допущенных по медицинским показаниям либо имеющих медицинские противопоказания к управлению механическим ТС, указанных в подпункте 2) пункта 5 статьи 29 настоящего Закона, в цифровой системе в сфере дорожного движения с доступом пользователей уполномоченных органов".

Уточним, что в вышеупомянутом пп. 2) пункта 5 статьи 29 Закона речь идет о водителях, достигших 65-летнего возраста, и водителях с инвалидностью, которые должны проходить повторный медосмотр через каждые два года.

Однако сейчас на практике непрохождение повторного техосмотра само по себе не влечет прекращения права управления ТС. Поэтому дополнения также вносятся в пункты 3 и 4 статьи 29 Закона, обязывающие вносить в автоматизированную базу данные не только о лицах, допущенных по медицинским показаниям к управлению механическими ТС, но также и сведения о лицах, имеющих противопоказания.

Все вместе эти новеллы образуют новый порядок, при котором водители с инвалидностью (любой группы), а также водители 65 лет и старше, которые не пройдут необходимый для них каждые два года медосмотр, лишаются прав.

Причем, что важно, не в судебном порядке, как, например, это сейчас происходит в случае резкого ухудшения здоровья, а порядке, определяемом уполномоченным органом, т.е. МВД.

Второе новое основание (пп. 4-1) – "освобождение от уголовной ответственности за управление ТС в состоянии опьянения на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса РК".

Напомним, в некоторых случаях уголовные дела должны быть прекращены, даже если правонарушение – доказанный факт: например, по амнистии, за истечением срока давности и т.п. А нет дела, то, соответственно, нет и уголовной ответственности

До сих пор в связи с этим нарушителю (который формально уже не нарушитель) возвращали и право на управление ТС, по новым правилам – только через 8 лет, после медосмотра и экзамена на знание ПДД (новый пп. 5) в пункт 2 статьи 75 Закона.

Новые правила для электросамокатов и велосипедов с двигателями

Поправками в рамках уже упомянутого закона № 326-VIII с 25 августа 2025 года запрещается передвижение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам. Точнее, запрета как такового не последовало – просто для электросамокатов они отныне не предусмотрены. Технически это сформулировано так.

Согласно действующей пока редакции статьи 57 Закона РК "О дорожном движении" (и соответствующему пункту 168-1 ПДД):

"Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств,

обочине;

тротуару или пешеходной дорожке со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов".

Вот эта последняя фраза (абзац четвертый пункта 5 статьи 57) и исключена.

Кроме того, велосипеды с двигателями (любыми) приравниваются с 25 августа к мопедам (дополнение в пп. 41) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении"), т.е. они подлежат регистрации, регулярному техосмотру, также нужна страховка, а для управления ими необходимы водительские права категории А1.

Водителям малых электрических транспортных средств разрешено будет двигаться лишь по велосипедным дорожкам (новая редакция пункта 1 статьи 57 Закона). Что относится к малым электрическим ТС, тоже отредактировано (дополнение в пп. 53-1) статьи 1 Закона):

"Малое электрическое транспортное средство – транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и велосипедов с электрическим двигателем. К малым электрическим ТС относятся гироскутеры, сигвеи, электромотоскейтборды, моноколеса и иные ТС с аналогичными характеристиками".

Кроме того, 1 июля 2026 года вступил в силу Закон РК от 30 декабря 2025 года № 246-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства РК".

Среди прочих новелл есть и такая (новый пункт 3 в статью 28 Закона РК "О дорожном движении"), которая устанавливает строгие требования для ИП и юрлиц, занимающихся кикшерингом (арендой электросамокатов).

Последние, по сути, приравняли к механическим транспортным средствам со всеми вытекающими: регистрацией с размещением номера, страховкой и т.п. Это, однако не относится к электросамокатам, находящимся в собственности у лиц, которые не используют их для вышеупомянутого бизнеса.

Зато всех водителей самокатов приравняли к "иным участникам дорожного движения", и за многие транспортные нарушения они теперь наказываются по статье 615 КоАП именно как таковые – штрафом в размере 2 МРП (дополнение в примечание к статье 615 КоАП). Как, например, за движение по тротуару (с 25 августа, повторим). В 2026 году это 8 650 тенге.

Подробнее о новых правилах для владельцев электросамокатов можно узнать из статьи, опубликованной Zakon.kz ранее.

"Правило прогрева"

С 25 августа отменяется запрет, сформулированный в абзаце шестом подпункта 22) пункта 4 статьи 54 Закона РК "О дорожном движении":

"Водителю запрещается... стоянка... механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям".

Значит ли это, что запрет на стоянку с работающим двигателем – в том числе и практикуемый капитальными водителями предварительный прогрев – отменяется во всех случаях? Нет.

Дело в том, что в ПДД, помимо аналогичной нормы (по сути, повторяющей исключаемый абзац шестой подпункта 22) пункта 4 статьи 54 Закона) есть еще одна норма "по теме".

"В жилой зоне запрещается... стоянка с работающим двигателем, за исключением стоянки электромобиля с работающим двигателем". Пп. 4) пункта 122 Правил дорожного движения

Жилая зона отличается от любых других дворов многоквартирных жилых домов, по сути, лишь наличием знака 5.38 (и 5.39 – конец жилой зоны). В остальном – все те дорожки, парковки, детские площадки... Так что если собственники квартир обратятся в соответствующие органы с просьбой установить знак жилой зоны и получат добро, прогрев (стоянка с работающим двигателем) в данном конкретном дворе будет запрещена. Разумеется, это относится и к тем дворам, где такой знак уже стоит.

Другие изменения, как например, реформа автошкол (в частности, введение для них разрешительного порядка вместо уведомительного) или использование специальных ГРНЗ для электромобилей вводятся в Закон РК "О дорожном движении" с 1 января 2027 года.