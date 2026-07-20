#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+41°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+41°
$
469.83
536.83
5.97
Право

Каких изменений в ПДД ожидать казахстанцам с 25 августа 2026 года

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 16:34 Фото: Zakon.kz
Лето 2026 года стало временем многих изменений и дополнений в правила дорожного движения. Речь идет о двух законах с поправками, один из которых вступил в силу 1 июля, а другой вводится в действие 25 августа. Zakon.kz рассказывает в подробностях, что это за новые правила.

Начнем с Закона РК от 24 июня 2026 года № 326-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте". А конкретно – с тех новых норм, которые вступают в силу 25 августа 2026 года.

Нарушителей ПДД будут выявлять камеры, установленные на автобусах и скорой

Видеосистем, автоматически фиксирующих нарушения ПДД, на дорогах РК станет больше. С 25 августа 2026 года к стационарным камерам прибавятся мобильные, которые новый закон разрешил устанавливать на машинах госорганов, скорой помощи, а также перевозчиков пассажиров и багажа.

Пп. 6) статьи 10 Закона РК "О дорожном движении" получает новую редакцию (дополнение выделено):

"Уполномоченный орган организует и осуществляет государственный контроль за дорожным движением и обеспечением его безопасности, в том числе с применением технических средств, обнаруживающих или фиксирующих нарушения законодательства РК о дорожном движении и об автомобильном транспорте, работающих в автоматическом режиме, устанавливаемых на автомобильных дорогах и транспортных средствах государственных органов, служб скорой медицинской помощи, перевозчиков, осуществляющих регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа".

Главных моментов тут два. Во-первых, патрулирование – скрытное. Автонарушитель не ожидает, что его "снимают", скажем, с проезжающего мимо рейсового автобуса. И срывает с себя маску законопослушного водителя, которую надевает, когда видит полицейский патруль или висячие гроздья "сергеков" на окрестных столбах.

Во-вторых – мобильное, что, по замыслу, увеличивает обхват. Подробнее о том, как появилась эта идея, как "обкатывалась" и как, наконец, обрела место в своде законодательства, можно узнать из статьи, которую Zakon.kz публиковал ранее.

За что еще будут лишать прав

К существующим основаниям для прекращения права управления водителя ТС добавятся еще два основания, пишет Zakon.kz. Напомним, соответствующий перечень дан в пункте 1 статьи 75 Закона:

  1. истечение установленного срока действия водительского удостоверения;
  2. ухудшение здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению ТС, подтвержденное медицинским заключением; досрочное направление водителя механического ТС на повторный медицинский осмотр является основанием приостановления права управления;
  3. несдача экзамена для проверки знания правил дорожного движения в течение двух месяцев со дня получения постановления о направлении водителя на проверку знания правил дорожного движения;
  4. лишение права (вследствие правонарушения) на управление ТС;
  5. выдача водительского удостоверения в нарушение правил подготовки водителей механических ТС, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Так вот, перечень дополнен пп. 2-1):

"Отсутствие сведений о лицах, допущенных по медицинским показаниям либо имеющих медицинские противопоказания к управлению механическим ТС, указанных в подпункте 2) пункта 5 статьи 29 настоящего Закона, в цифровой системе в сфере дорожного движения с доступом пользователей уполномоченных органов".

Уточним, что в вышеупомянутом пп. 2) пункта 5 статьи 29 Закона речь идет о водителях, достигших 65-летнего возраста, и водителях с инвалидностью, которые должны проходить повторный медосмотр через каждые два года.

Однако сейчас на практике непрохождение повторного техосмотра само по себе не влечет прекращения права управления ТС. Поэтому дополнения также вносятся в пункты 3 и 4 статьи 29 Закона, обязывающие вносить в автоматизированную базу данные не только о лицах, допущенных по медицинским показаниям к управлению механическими ТС, но также и сведения о лицах, имеющих противопоказания.

Все вместе эти новеллы образуют новый порядок, при котором водители с инвалидностью (любой группы), а также водители 65 лет и старше, которые не пройдут необходимый для них каждые два года медосмотр, лишаются прав.

Причем, что важно, не в судебном порядке, как, например, это сейчас происходит в случае резкого ухудшения здоровья, а порядке, определяемом уполномоченным органом, т.е. МВД.

Второе новое основание (пп. 4-1) – "освобождение от уголовной ответственности за управление ТС в состоянии опьянения на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса РК".

Напомним, в некоторых случаях уголовные дела должны быть прекращены, даже если правонарушение – доказанный факт: например, по амнистии, за истечением срока давности и т.п. А нет дела, то, соответственно, нет и уголовной ответственности

До сих пор в связи с этим нарушителю (который формально уже не нарушитель) возвращали и право на управление ТС, по новым правилам – только через 8 лет, после медосмотра и экзамена на знание ПДД (новый пп. 5) в пункт 2 статьи 75 Закона.

Новые правила для электросамокатов и велосипедов с двигателями

Поправками в рамках уже упомянутого закона № 326-VIII с 25 августа 2025 года запрещается передвижение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам. Точнее, запрета как такового не последовало – просто для электросамокатов они отныне не предусмотрены. Технически это сформулировано так.

Согласно действующей пока редакции статьи 57 Закона РК "О дорожном движении" (и соответствующему пункту 168-1 ПДД):

"Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:

  • правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств,
  • обочине;
  • тротуару или пешеходной дорожке со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов".

Вот эта последняя фраза (абзац четвертый пункта 5 статьи 57) и исключена.

Кроме того, велосипеды с двигателями (любыми) приравниваются с 25 августа к мопедам (дополнение в пп. 41) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении"), т.е. они подлежат регистрации, регулярному техосмотру, также нужна страховка, а для управления ими необходимы водительские права категории А1.

Водителям малых электрических транспортных средств разрешено будет двигаться лишь по велосипедным дорожкам (новая редакция пункта 1 статьи 57 Закона). Что относится к малым электрическим ТС, тоже отредактировано (дополнение в пп. 53-1) статьи 1 Закона):

"Малое электрическое транспортное средство – транспортное средство, оснащенное электрическим двигателем, предназначенное для индивидуального передвижения, имеющее одно или несколько колес, за исключением электрических самокатов и велосипедов с электрическим двигателем. К малым электрическим ТС относятся гироскутеры, сигвеи, электромотоскейтборды, моноколеса и иные ТС с аналогичными характеристиками".

Кроме того, 1 июля 2026 года вступил в силу Закон РК от 30 декабря 2025 года № 246-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства РК".

Среди прочих новелл есть и такая (новый пункт 3 в статью 28 Закона РК "О дорожном движении"), которая устанавливает строгие требования для ИП и юрлиц, занимающихся кикшерингом (арендой электросамокатов).

Последние, по сути, приравняли к механическим транспортным средствам со всеми вытекающими: регистрацией с размещением номера, страховкой и т.п. Это, однако не относится к электросамокатам, находящимся в собственности у лиц, которые не используют их для вышеупомянутого бизнеса.

Зато всех водителей самокатов приравняли к "иным участникам дорожного движения", и за многие транспортные нарушения они теперь наказываются по статье 615 КоАП именно как таковые – штрафом в размере 2 МРП (дополнение в примечание к статье 615 КоАП). Как, например, за движение по тротуару (с 25 августа, повторим). В 2026 году это 8 650 тенге.

Подробнее о новых правилах для владельцев электросамокатов можно узнать из статьи, опубликованной Zakon.kz ранее.

"Правило прогрева"

С 25 августа отменяется запрет, сформулированный в абзаце шестом подпункта 22) пункта 4 статьи 54 Закона РК "О дорожном движении":

"Водителю запрещается... стоянка... механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям".

Значит ли это, что запрет на стоянку с работающим двигателем – в том числе и практикуемый капитальными водителями предварительный прогрев – отменяется во всех случаях? Нет.

Дело в том, что в ПДД, помимо аналогичной нормы (по сути, повторяющей исключаемый абзац шестой подпункта 22) пункта 4 статьи 54 Закона) есть еще одна норма "по теме".

жилой зоне запрещается... стоянка с работающим двигателем, за исключением стоянки электромобиля с работающим двигателем". Пп. 4) пункта 122 Правил дорожного движения

Жилая зона отличается от любых других дворов многоквартирных жилых домов, по сути, лишь наличием знака 5.38 (и 5.39 – конец жилой зоны). В остальном – все те дорожки, парковки, детские площадки... Так что если собственники квартир обратятся в соответствующие органы с просьбой установить знак жилой зоны и получат добро, прогрев (стоянка с работающим двигателем) в данном конкретном дворе будет запрещена. Разумеется, это относится и к тем дворам, где такой знак уже стоит.

Другие изменения, как например, реформа автошкол (в частности, введение для них разрешительного порядка вместо уведомительного) или использование специальных ГРНЗ для электромобилей вводятся в Закон РК "О дорожном движении" с 1 января 2027 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Читайте также
Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты
18:15, 18 июня 2026
Какие реформы ждут школы и вузы в Казахстане с 13 августа 2026 года
Правила дорожного движения РК, ПДД РК
12:01, 21 ноября 2025
Казахстанцам напомнили об изменениях в ПДД: что нужно знать
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
14:26, 04 декабря 2024
МВД обратилось к казахстанцам в связи с новшеством в ПДД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Шевченко
16:58, Сегодня
Какие шансы у Александра Шевченко победить Штруффа на старте турнира в Кицбюэле
Лионель Месси
16:49, Сегодня
Стала известна символическая сборная чемпионата мира по футболу 2026 года
Богдан Гуськов
16:39, Сегодня
Уокер считает, что узбекский боец Гуськов может нокаутировать экс-чемпиона UFC Анкалаева
Нико Уильямс
16:19, Сегодня
Нико Уильямс подарил золотую медаль чемпиона мира своей маме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: