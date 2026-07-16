В каких случаях машину разрешено прогревать во дворах, а когда – нет

Дело в том, что недавние поправки в закон "О дорожном движении", вроде бы отменяющие с 25 августа 2026 года существующий запрет, не освобождают водителей ТС от ответственности за нарушение запрета безусловно, пишет Zakon.kz. А при некоторых условиях наказание может даже стать строже.

Напомним действующую пока еще норму, а именно абзац шестой подпункта 22) пункта 4 статьи 54 Закона РК "О дорожном движении":

"Водителю запрещается... стоянка... механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям".

Упоминание в тексте жителей подразумевает, что речь идет о жилых зонах в пределах населенных пунктов. Мы сейчас говорим не только о жилых зонах в строго юридическом смысле в определении пп. 60) пункта 2 Правил дорожного движения, т.е. участках, застроенных территориях или массивах, которые обозначены дорожным знаком 5.38 согласно приложению 1 к ПДД (авто, пешеход и ребенок с мячом на синем фоне).

Таких знаков гораздо меньше реальных мест, где проживают люди, например, многоквартирных жилых домов с территорией между ними, где стоянка ТС с включенным двигателем как раз и может создать неудобство жителям.

Ну так вот, принятым Законом РК от 24 июня 2026 года № 326-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте" вышеупомянутый "абзац шестой подпункта 22) пункта 4 статьи 54" исключается.

А стало быть, запрет на стоянку с работающим двигателем – в том числе и практикуемый хозяйственными водителями предварительный прогрев – отменяется. Старинный спор между автолюбителями и остальными жителями – их соседями, которых прогревание раздражает выхлопом – решен в пользу первых. Так, что ли?

Так, да не совсем. Или даже совсем не так.

Во-первых, изменение в Закон РК "О дорожном движении" вступает в силу 25 августа 2026 года. К тому времени должны быть подготовлены и соответствующие изменения в Правила дорожного движения. Проблема, однако, в том, что в ПДД есть две нормы, касающиеся данного вопроса. Первая – это подпункт 5) пункта 88 ПДД, дублирующий по тексту вышеупомянутый абзац шестой подпункта 22) пункта 4 статьи 54 Закона РК "О дорожном движении".

Но есть еще одна (пп. 4) пункта 122 ПДД):

"В жилой зоне запрещается... стоянка с работающим двигателем, за исключением стоянки электромобиля с работающим двигателем".

И эта норма, по логике вещей, не должна поменяться (хотя подождем поправок в ПДД). Что из этого следует?

Жилая зона отличается от любых других дворов МЖД, по сути, лишь наличием вышеупомянутого знака 5.38 (и 5.39 – конец жилой зоны). В остальном – все те дорожки, парковки, детские площадки... И, следуя опять же логике, все эти "участки, застроенные территории или массивы" не мешало бы сопроводить данными знаками (потому что сейчас движение на этой "прилегающей территории" никакими специальными нормами не регулируется и даже понятия такого в ПДД нет, действуют по аналогии правила для жилой зоны).

Так что если собственники квартир обратятся в соответствующие органы с просьбой установить знак жилой зоны и получат добро, прогрев (стоянка с работающим двигателем) в данном конкретном дворе будет запрещена. Разумеется, это относится и к тем дворам, где такой знак уже стоит.

Но есть еще один нюанс. Отменяется запрет (в населенных пунктах) только в отношении ТС, содержание загрязняющих выбросов которых не превышает нормативы. Это следует из ПДД, приложением к которым идет Перечень неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, пункт 26. Но ведь стоянка с работающим двигателем – это тоже эксплуатация!

И если выбросы при прогреве своим цветом и запахом позволяют предположить превышение нормативов, для не желающих терпеть соседей это повод обратиться в полицию. Между прочим, наказание в этом случае грозит гораздо более серьезное.

Если нарушение правил стоянки (часть 1 статьи 597 КоАП) влечет штраф в размере 5 МРП, то по статье 334 КоАП (превышение технических нормативов) владелец на первый раз будет оштрафован на сумму 10 МРП (юрлица – на 100 МРП), а за повтор в течение года штраф удвоится.

Но главное, сотрудники ОВД вправе изъять ГРНЗ и не отдавать, как формулируется, "до устранения причин" (пп. 3) части 1 статьи 797 КоАП).

Другое дело, что применить на практике эти нормы нелегко. Как доказать прогрев (самому на видео снять недостаточно, нужна сертифицированная камера), так и тем более зафиксировать выбросы. Тут даже полицейских недостаточно, нужна техника и соответствующие специалисты...

Впрочем, что считается фантастическим сейчас, возможно, станет реальностью через полгода. Так, напомним, в Алматы создается зона с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, о чем ранее публиковал статью Zakon.kz. В рамках проекта устанавливаются особые экологические требования к автотранспорту, которые вступают в силу 9 января 2027 года.

Сами нормативы не особенно меняются (ответственность по КоАП также остается прежней), а вот администрирование должно стать более щепетильным.