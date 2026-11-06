Имеют ли основание брать плату за эвакуацию машины на штрафстоянку: официальный ответ

При нарушении водителем ПДД доставление и хранение машины на спецстоянке (в рамках статей КоАП) должны осуществляться за счет местного бюджета, пишет Zakon.kz. Это требование правил, которые не распространяются лишь на Астану и Алматы, где эти "услуги" обязаны оплачивать сами владельцы ТС.

Так уж случилось, никто не застрахован. Машина после нарушения водителем правил дорожного движения доставлена полицейским эвакуатором на специальную стоянку или площадку. Кстати, насчет "не застрахован" – данные меры предусмотрены статьей 797 КоАП в том числе и за отсутствие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) владельцев ТС. Ну, и не только.

Вопрос, который в связи с этим интересует водителей, закономерный и вроде бы простой.

Кто, кому и сколько должен платить за эвакуацию машины на штрафстоянку и последующее временное хранение на ней? И должен ли?

Ведь эта плата, уточним, – не административный штраф за нарушения ПДД, относительно которого все четко определено: взыскивается с виновного в правонарушении лица (согласно статьям 40 и 44 КоАП), перечисляется в госбюджет (согласно Классификации поступлений бюджета, категория 2, класс 04, подкласс 1, специфика 29).

Ответы логично искать в нормативных правовых актах, в данном случае, в Правилах доставления (эвакуации), организации учета и временного хранения автомобильного транспортного средства. Но дело в том, что таких общих правил на всей территории РК не существует – они разрабатываются местными маслихатами для каждого региона. А проблема в том, что во множестве региональных правил, за исключением Алматы и Астаны, тема не раскрыта.

Поэтому издание Zakon.kz отправило официальный запрос в адрес нескольких областных акиматов, в компетенцию которых и входит (согласно пункту 6-1 статьи 6 Закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК") утверждение правил эвакуации и хранения ТС на спецстоянках.

Ответил пришел пока один. Но прежде, чем публиковать его текст, напомним контекст.

Ранее Zakon.kz уже публиковал статью, где поднимал эту тему. Не будем повторяться (желающие могут пройти по гиперссылке), напомним лишь, что в настоящий момент действует один порядок для Астаны и Алматы, и другой – для остальных регионов РК.

С двумя мегаполисами, по крайней мере, есть ясность. Согласно решениям маслихатов Астаны и Алматы установлен "размер платы за доставление (эвакуацию) транспортных средств и их временное хранение на специальных площадках, стоянках, находящихся в коммунальной собственности" соответствующих городов.

Плательщиками являются, судя по всему (например, исходя из Правил организации дорожного движения в городе Астане в части, не урегулированной ПДД), владельцы ТС, но, кстати, в самом тексте документов этого не сказано. Кому – определено в заголовке. Размерам платы документы, собственно, и посвящены.

А вот в остальных регионах – неопределенность. Мы изучили НПА, действующие в нескольких областях. Приведем для примера область Абай, поскольку именно оттуда пришел ответ (конкретно, из Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог).

Правила, принятые местным маслихатом, называются полностью:

"Правила доставления (эвакуации), организации учета и временного хранения автомобильного транспортного средства, судна, в том числе маломерного судна, задержанного на основании, предусмотренном законодательством РК об административных правонарушениях, на специальных площадках или стоянках, создаваемых по решению местных исполнительных органов области Абай и находящихся в коммунальной собственности".

Аналогичные наименования имеют данные Правила и в других регионах. И не только названия. Практически идентичен и сам текст, только с указанием иной локации. Про деньги в них – лишь завершающий пункт 10:

"Содержание и эксплуатация специальных площадок или стоянок, создаваемых по решению местных исполнительных органов и находящихся в коммунальной собственности, осуществляется за счет средств местного бюджета".

Т.е. получается, что в иных регионах, кроме Астаны и Алматы, плату за эвакуацию и хранение ТС с проштрафившихся граждан взимать не должны? По закону выходит так: поскольку размер платы не определен, и вообще, содержание и эксплуатация – "за счет местного бюджета".

Даже как-то не верится. Отсюда и характер информации, которую мы хотели получить в ответе на вышеупомянутый запрос по спецстоянкам: "Означает ли требование по их содержанию и эксплуатации за счет средств местного бюджета, что владельцы ТС, которые были доставлены и временно хранятся на спецстоянках, не должны производить плату за эвакуацию и хранение"?

Ответ:

"Согласно пункту 10 Правил, содержание и эксплуатация специальных площадок или стоянок, создаваемых по решению местных исполнительных органов и находящихся в коммунальной собственности, осуществляются за счет средств местного бюджета.

Таким образом, расходы на содержание и эксплуатацию указанных специальных площадок (стоянок) финансируются за счет средств местного бюджета.

Вместе с тем Правила не содержат отдельной нормы об освобождении владельцев транспортных средств от оплаты услуг эвакуации, а также не устанавливают порядок и тарифы на такие услуги".

Следующий вопрос: "Если плата все же взимается, то в каком размере, на счета каких организаций и на основании каких правил"? Ответ:

"Утвержденными Правилами не предусмотрены размер платы за эвакуацию и временное хранение транспортных средств, порядок ее взимания, а также организации и банковские счета для перечисления денежных средств.





В этой связи размер и порядок взимания платы за услуги эвакуации не могут быть определены на основании указанных Правил".

Подчеркиваем, ответы цитируем не выборочно, чтобы не было вырывания из контекста. Но, как видно, в них наличествует еще и подтекст. Действующие правила не обязывают владельцев ТС оплачивать эвакуацию и хранение ТС. Но и не освобождают от оплаты.

Все-таки от любых правил ждешь большей недвусмысленности.