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Общество

Десятки пьяных водителей, сотни машин на штрафстоянке: суровая статистика с дорог Алматы

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 16:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Прокуратура города Алматы публикует отчеты по выявленным за сутки в городе нарушениям со стороны водителей. Исходя из публикуемых данных, десятки автолюбителей лишаются своих машин ежедневно из-за различных нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

Zakon.kz изучил публикуемую статистику за 10 дней и подсчитал, какие грубые нарушения ПДД выявляют полицейские наиболее часто, сколько в городе поймали пьяных водителей и сколько машин нарушителей убрали с дорог, отправив их на штрафстоянку.

Отметим, что в среднем за сутки в городе фиксируют порядка 2 тыс. нарушений ПДД. 3 августа – 1 679, 5 августа – 1 854 нарушений, 6 августа – 1 959 нарушений, 12 августа выявили 2 477 нарушений, 11 августа – 2 139.

Из выявленных нарушений:

  • управление транспортным средством в состоянии опьянения – 94 факта;
  • ​управление транспортным средством лицами, лишенными права управления, – 19 фактов;
  • ​нарушение правил маневрирования, в том числе опасное маневрирование ("шашки") – 773 факта;
  • ​не пристегнутый ремень безопасности – 115 фактов; 78 67 69 79 135 142 185 – 870 фактов;
  • ​выезд на полосу встречного движения – 100 фактов;
  • ​пользование мобильным телефоном во время управления транспортным средством – 580 фактов.

На специализированную стоянку за 10 дней водворено более 400 транспортных средства.

Утром 13 августа в полиции Алматы рассказали о задержании нетрезвой женщины, севшей за руль уже будучи лишенной прав.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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