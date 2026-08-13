Десятки пьяных водителей, сотни машин на штрафстоянке: суровая статистика с дорог Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Прокуратура города Алматы публикует отчеты по выявленным за сутки в городе нарушениям со стороны водителей. Исходя из публикуемых данных, десятки автолюбителей лишаются своих машин ежедневно из-за различных нарушений Правил дорожного движения (ПДД).
Zakon.kz изучил публикуемую статистику за 10 дней и подсчитал, какие грубые нарушения ПДД выявляют полицейские наиболее часто, сколько в городе поймали пьяных водителей и сколько машин нарушителей убрали с дорог, отправив их на штрафстоянку.
Отметим, что в среднем за сутки в городе фиксируют порядка 2 тыс. нарушений ПДД. 3 августа – 1 679, 5 августа – 1 854 нарушений, 6 августа – 1 959 нарушений, 12 августа выявили 2 477 нарушений, 11 августа – 2 139.
Из выявленных нарушений:
- управление транспортным средством в состоянии опьянения – 94 факта;
- управление транспортным средством лицами, лишенными права управления, – 19 фактов;
- нарушение правил маневрирования, в том числе опасное маневрирование ("шашки") – 773 факта;
- не пристегнутый ремень безопасности – 115 фактов; 78 67 69 79 135 142 185 – 870 фактов;
- выезд на полосу встречного движения – 100 фактов;
- пользование мобильным телефоном во время управления транспортным средством – 580 фактов.
На специализированную стоянку за 10 дней водворено более 400 транспортных средства.
Утром 13 августа в полиции Алматы рассказали о задержании нетрезвой женщины, севшей за руль уже будучи лишенной прав.
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