Почему люди идут на измену и надо ли ее прощать

Измена – это удар, который разрушает доверие, причиняет боль и ставит под сомнение будущее отношений. Надо ли прощать измену и почему люди вообще идут на такое предательство, рассказала психолог Майя Голубева, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, по сути измена – это нарушение договоренностей и обязательств в отношениях, которая включает в себя эмоциональную или физическую близость с другим человеком вне этих отношений.

"Измена ранит, потому что разрушает доверие. Важно понимать, что доверие – основа любых крепких отношений. Измена же заставляет сомневаться во всем, что было раньше. Также измена – это предательство со стороны любимого человека. Разумеется, измена вызывает сильные негативные эмоции, такие как гнев, обида, ревность и желание мести. И поэтому простить изменника бывает практически невозможно", – цитирует эксперта ИА RuNews24.ru.

По мнению Голубевой, причина измены может быть самой разной. При этом зачастую она не связана с отсутствием любви к партнеру.

Однако одной из основных причин измены является неудовлетворенность в отношениях. Это может быть связано с недостатком эмоциональной потребности, сексуальной неудовлетворенностью, отсутствием общих интересов или нерешенными конфликтами.

"Практика доказывает, что измены могут произойти во время кризисных периодов в отношениях, таких как рождение ребенка, потеря работы, финансовые трудности или другие стрессовые события. Но если некоторые люди изменяют, чтобы повысить свою самооценку, другие склонны к поиску новых ощущений и острых переживаний, и измена может стать для них способом восполнить эту потребность", – комментирует психолог.

Примечательно, но измену может спровоцировать обида или предательство, а некоторые люди попросту импульсивны и не могут контролировать свои желания.

"Решение о том, прощать или нет – это личный выбор каждого человека. Не существует неправильного или правильного ответа на этот вопрос. Каждый человек совершает в жизни ошибки. Но, как правило, на решение о прощении влияют многие факторы. Например, была ли это однократная и случайная связь, эмоциональная измена или длительный роман. Искреннее раскаяние, готовность взять на себя ответственность за содеянное и желание восстановить отношения также важные факторы для возможности прощения", – рассказывает Майя Голубева.

Эксперт подчеркнула, что прощение измены – это не просто стереть из памяти случившееся, а заново начать строить отношения, основанные на доверии, открытости и взаимопонимании.

"Единого рецепта в данной ситуации нет. Не стоит принимать поспешных решений. Важно дать себе время, чтобы пережить боль, гнев и обиду. После открыто поговорите с партнером о своих чувствах, не бойтесь говорить о боли и обиде. Если готовы простить, то четко определите границы, которые следует соблюдать в отношениях, чтобы предотвратить повторение измен", – советует психолог.

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