Свежие и здоровые: как приготовить сок из овощей и фруктов дома

Свежие соки – отличный способ получить питательные вещества, витамины и антиоксиданты вкусным и удобным образом. Приготовление соков в домашних условиях позволяет контролировать качество ингредиентов и создавать уникальные комбинации вкусов, сообщает Zakon.kz.

Специалисты предлагают рассмотреть несколько советов и рецептов для приготовления вкусных и здоровых соков в домашних условиях.

Используйте свежие фрукты и овощи

Выбирайте свежие, спелые фрукты и овощи высокого качества. Они содержат больше питательных веществ и обеспечивают более насыщенный вкус сока. Помните, что лучше использовать органические продукты, чтобы избежать присутствия пестицидов и других химических веществ.

Разнообразьте ингредиенты

Экспериментируйте с различными комбинациями фруктов и овощей, чтобы получить разнообразные вкусы и пользу от соков. Например, сочетание яблок, моркови и имбиря даст вам сочный и освежающий сок с ноткой остроты. Также можно добавлять зелень, такую как шпинат или кинзу, для увеличения содержания питательных веществ.

Используйте соковыжималку

Для приготовления соков в домашних условиях рекомендуется использовать соковыжималку или медленный соковыжиматель. Они помогут получить максимальное количество сока из фруктов и овощей, сохраняя большую часть питательных веществ и фибры. Если у вас нет соковыжималки, можно использовать блендер и сито для удаления лишних частичек.

Не добавляйте сахар

Избегайте добавления сахара в соки. Фрукты уже содержат естественные сахара, которые придадут соку сладость. Если сок получается слишком кислым, добавьте немного лимонного сока или меда для баланса вкуса.

Пейте соки сразу после приготовления

Соки содержат много свежих питательных веществ, которые быстро окисляются при контакте с воздухом. Поэтому рекомендуется пить соки сразу после приготовления, чтобы получить максимальную пользу от них. Если вы хотите сохранить сок, храните его в холодильнике в герметичной емкости, но не более 24-48 часов.

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Рецепты

1) Освежающий апельсиново-морковный сок

Ингредиенты:

3 апельсина;

2 моркови.

Приготовление:

Выжмите сок из апельсинов и морковок с помощью соковыжималки.

Хорошо перемешайте соки в стакане.

Подавайте сок сразу после приготовления и наслаждайтесь его освежающим вкусом.

2) Зеленый сок с яблоком и шпинатом

Ингредиенты:

2 зеленых яблока;

1 стакан свежего шпината;

1/2 лимона (сок).

Приготовление:

Выжмите сок из яблок и шпината с помощью соковыжималки или блендера.

Добавьте сок лимона и хорошо перемешайте.

Подавайте сок сразу после приготовления для получения максимальной пользы.

Заключение

Приготовление вкусных и здоровых соков в домашних условиях – это отличный способ получить питательные вещества и освежиться. Экспериментируйте с различными комбинациями фруктов, овощей и зелени, чтобы найти свои любимые вкусы.

Помните, что свежие соки лучше пить сразу после приготовления для сохранения их полезных свойств. Наслаждайтесь своими домашними соками и заботьтесь о своем здоровье!

Ранее врач-эндокринолог Елена Прокопенко заявила, что летом у многих людей рацион составляют преимущественно овощи, фрукты и ягоды, и организм может недополучить жирорастворимые витамины А, D, Е и К – для их усвоения нужны жиры и некоторые водорастворимые витамины: В1, В2, В6, В12, РР, биотин, пантотеновая кислота. Все это, по ее словам, содержится в мясе, рыбе, твороге, сыре и яйцах.