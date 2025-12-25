Самые опасные способы готовки популярнейшего овоща

Диетологи изучили разные способы приготовления картофеля и назвали самые вредные, которые превращают такой вкусный и питательный клубень в опасное для здоровья блюдо, сообщает Zakon.kz.

Картофель – низкожировой продукт, богатый клетчаткой, калием, витаминами C и B6.

Проблемы для здоровья возникают не из-за самого клубня, а из-за способа его приготовления. Крахмалистые углеводы, к которым относится картофель, должны составлять примерно треть суточного рациона.

Полезные варианты приготовления

Вареный картофель

Самый полезный способ. При варке сохраняются витамины и минералы, а жир не откладывается в организме. Так, как отмечено в публикации издания "АиФ", если варить картофель в кожуре и затем охлаждать (например, для салата), часть крахмала превращается в резистентный, полезный для кишечника. Для вкуса можно добавить оливковое масло, зелень, уксус или горчицу.

Запеченный картофель

Сохраняет клетчатку и микроэлементы, при этом маложирный и сытный. Чтобы блюдо оставалось полезным, лучше использовать оливковое масло, йогурт или овощи вместо сливочного масла и жирного сыра.

Картофельное пюре

Полезность зависит от ингредиентов. Традиционное пюре с большим количеством сливочного масла и сливок содержит много насыщенных жиров. Замените их на молоко, греческий йогурт или нежирный творожный сыр. Сохранение кожуры и добавление овощей увеличивает содержание клетчатки и витаминов.

Менее полезные варианты

Жареная картошка

Вкусная, но содержит много жиров. Чтобы снизить вред, можно предварительно отварить клубни и использовать оливковое масло вместо сливочного или животного жира.

Картофель фри

Лучше выбирать крупные куски, запеченные с минимальным количеством масла и соли. Сильно переработанные или ароматизированные варианты вредны для здоровья.

Картофельные оладьи (драники, зразы)

Наиболее вредный способ приготовления, особенно во фритюре с рафинированными маслами. Эксперты советуют употреблять такие блюда редко, а не ежедневно.

Материал по теме Варить живых крабов и лобстеров запретят в Англии

Немного ранее мы уже рассказывали, что Новый, 2026 год не за горами, и каждая хозяйка думает о праздничном меню. Диетолог и эндокринолог Анастасия Подхватилина рассказала, как сделать стол не только красивым и вкусным, но и полезным.