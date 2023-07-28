Топ-5 полезных привычек утром

Именно после пробуждения формируется настрой на весь день. Чтобы собраться и все успеть, важно действовать планомерно и последовательно. Хорошим подспорьем в правильном начале дня станут полезные привычки.

Ученые доказали, что более 40% действий человек совершает под влиянием привычек, неосознанно. Это позволяет не задумываться ежедневно о массе бытовых мелочей и делать их "на автомате".

Соответственно, правильные утренние ритуалы:

помогают справиться с рутиной и сосредоточиться на важных вещах;

тренируют силу воли и мотивируют к дальнейшим изменениям;

способствуют улучшению состояния здоровья и эмоциональному подъему;

позволяют настроиться на рабочий лад.

Раннее пробуждение

Многие знаменитости просыпаются очень рано. Так, у Дженнифер Энистон утро начинается в 4:30 со стакана воды с лимоном и медитации. Харуки Мураками, чтобы писать свои книги, встает в 4 часа утра. Почему же это так важно? Как показывают многолетние исследования, раннее пробуждение позволяет потреблять меньше калорий и, как это ни парадоксально, чувствовать себя отдохнувшим. Кроме того, снижается риск опоздать на работу или не успеть выполнить все запланированное на утро. Следовательно, проснувшись рано, можно избежать лишних стрессов. Если захотеть, получить подобный полезный навык не так уж сложно. Не следует сразу ставить будильник на два часа раньше. Прививать привычку следует постепенно: устанавливать стрелки на 5–10 минут раньше обычного. Последовательность и настойчивость позволят достичь нужного результата и приучить организм просыпаться рано.

Правильный прием пищи

Многие доктора рекомендуют сразу после пробуждения выпивать стакан воды. Это помогает запустить обменные процессы и улучшить работу кишечника, способствует снижению веса, придает коже более ухоженный вид. Некоторые специалисты для большей пользы предлагают добавлять в воду лимонный сок.

Еще одна полезная привычка – полноценный завтрак. Чай или кофе натощак приводят к обезвоживанию организма - пить их лучше после воды. Для первого приема пищи стоит выбирать полезные и питательные продукты. Хорошо подойдут творог, орехи, каши, яйца, нежирное мясо, овощи и фрукты, цельнозерновой хлеб и т. д. Есть следует не спеша, тщательно пережевывая пищу. Только после этого можно взбодриться любимым горячим напитком.

Физические нагрузки

Одна из самых полезных привычек – утренняя тренировка. Даже простая растяжка позволяет привести мышцы в тонус и получить заряд бодрости. Дальнейший комплекс зависит от личных предпочтений и возможностей. В домашних условиях проще всего сделать зарядку, помедитировать, заняться йогой. Если время позволяет, стоит отправиться на пробежку, в тренажерный зал или бассейн. Физические нагрузки перед завтраком обеспечивают сжигание большого количества жировых отложений и положительно влияют на фигуру, а также улучшают настроение, мозговую деятельность и здоровье.

Важно! Зарядку можно заменить прогулкой. Отведите ребенка в детский сад или школу. По возможности отправляйтесь пешком на работу.

Польза водных процедур

Контрастный душ предполагает чередование прохладных и теплых потоков, причем длительность воздействия может быть любой. Его главная задача по утрам – избавить от сонливости. Еще при приеме такого душа стимулируется кровообращение, улучшается насыщение тканей кислородом. Особенно он полезен после утренней тренировки.

Утро без гаджетов

Исследователи из института IDC Research (Великобритания), установили, что 80% владельцев смартфонов начинают свой день с их проверки. По мнению ученых, делать это нежелательно как минимум по двум причинам:

Получая большой объем информации сразу после пробуждения, мозг может не справиться с ней. Это вызывает беспокойство и стресс. Выделенное изначально время на просмотр соцсетей может растянуться. При этом человек порой не успевает позавтракать и заняться утренней рутиной.

Сеть лучше заменить общением с семьей или прослушиванием любимой музыки. Ритмичные мелодии помогут проснуться и взбодриться, наполнят энергией. Также можно расписать план на грядущий день.