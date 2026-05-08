Советы

Назван простой способ продлить жизнь – он доступен каждому

девушки на природе, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 15:00
Российский доктор медицинских наук Ольга Ткачева заявила, что люди с крепкими социальными связями в среднем живут дольше, а хроническое одиночество связано с повышенным риском преждевременной смерти, сообщает Zakon.kz.

Специалист объяснила, что социальные связи полезны по нескольким причинам.

Прежде всего это возможность делиться переживаниями, обсуждать важные решения и чувствовать, что человек не одинок.

Именно нехватка такого контакта чаще всего лежит в основе ощущения одиночества, которое само по себе является стрессом. А хронический стресс запускает воспалительные процессы в организме, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и других болезней.

В разговоре с изданием "ТАСС" Ткачева уточнила, что очень важна и практическая поддержка, то есть люди, на которых можно положиться в повседневной жизни и в сложных ситуациях.

Оптимальным, по ее словам, считается круг из нескольких близких людей, чтобы не зависеть от одного человека и при этом сохранять устойчивость.

Кроме того, социальные связи помогают формировать здоровые привычки.

Совместные активности, прогулки, спорт, регулярные встречи повышают вероятность того, что человек будет заботиться о себе.

Важно и внутреннее ощущение: когда отношения значимы, появляется дополнительная мотивация сохранять здоровье, чтобы оставаться частью этого круга.

"Наконец, общение само по себе является мощной когнитивной стимуляцией. Интересно, что для мозга полезны в том числе и разговоры с малознакомыми людьми. В таких ситуациях нам приходится точнее формулировать мысли, объяснять контекст, внимательнее слушать – все это активнее задействует когнитивные ресурсы. Даже короткий диалог в магазине или кафе может стать такой тренировкой". Ольга Ткачева

При этом она подчеркнула, что очень важно субъективное восприятие: если человек не чувствует себя одиноким, даже находясь в одиночестве, его организм не испытывает того же уровня стресса. Но это не повод полностью отказываться от общения.

Впрочем, и слишком насыщенную социальную жизнь вести необязательно. Несколько близких людей и умеренное, комфортное взаимодействие с окружающим миром уже принесут пользу.

Ранее мы рассказывали, когда отмечают День матери в 2026 году и как его принято отмечать.

