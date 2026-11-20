В первую очередь зимой всегда хочется одеваться тепло, но это не повод отказываться от стильных образов. В сезоне 2026/27 в моде объемные пуховики, эффектные экошубы, дубленки и выразительные аксессуары. Какие вещи выбрать и как сочетать их в повседневном гардеробе – в материале Zakon.kz.

Пуховики: объем и выразительные детали

Пуховики не теряют актуальности и остаются одним из главных элементов зимнего гардероба. В этом зимним сезоне вместо привычных универсальных моделей дизайнеры предлагают играть с объемами и пропорциями. В моде как укороченные пуховики свободного кроя, так и удлиненные модели прямого силуэта. Стилист Екатерина Пивнева отмечает, что тем, кто предпочитает более женственные образы, стоит присмотреться к вариантам с акцентом на талии.

"Также стоит отдельно выделить модели с высоким воротником-стойкой, выразительной геометрической стежкой и интересными фактурами", – отмечает Екатерина Пивнева.

В цветовой палитре, помимо универсального черного, актуальны шоколадный, бордовый, графитовый, молочный и оливковый оттенки. Они позволяют разнообразить зимний гардероб и при этом остаются достаточно практичными для повседневных образов.

Фото: pexels

При выборе фасона стилист советует учитывать пропорции фигуры. Короткие объемные пуховики хорошо смотрятся с брюками высокой посадки, а удлиненные модели помогают создать более вытянутый силуэт.

"При этом в условиях казахстанской зимы внешний вид не должен быть единственным критерием выбора. Важно оценивать качество утеплителя, плотность ткани, защиту от ветра и длину изделия. Ведь даже самый модный пуховик не принесет удовольствия, если в нем холодно", – рекомендует Екатерина Пивнева.

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Экошубы и дубленки: ставка на фактуры

Тем, кому хочется добавить зимнему образу выразительности, стилист советует присмотреться к экошубам. Они становятся одним из заметных акцентов холодного сезона. Актуальны как укороченные объемные варианты, так и длинные модели, придающие образу более элегантный характер.

Фото: pexels

Не будут уступать им по популярности и дубленки. Для повседневных комплектов подойдут укороченные модели в стиле авиатор, а для более сдержанных образов – удлиненные варианты прямого кроя или с акцентом на талии.

Фото: pexels

Стоит отметить, что объемная шуба или дубленка уже сама по себе становится главным элементом комплекта. Поэтому Екатерина Пивнева не рекомендует перегружать образ дополнительными броскими деталями.

"Лучше сочетать такую верхнюю одежду с лаконичными вещами, соблюдая баланс пропорций", – сказала Пивнева.

Фото: pexels

Аксессуары, которые меняют все

Еще одна особенность этого сезона – внимание к деталям. Аксессуары перестают быть второстепенным дополнением и становятся полноценными участниками образа.

В тренде броши, объемные меховые шапки в эстетике 90-х, длинные фактурные шарфы и сумки с бахромой. Вернулись и широкие кожаные ремни с выразительными пряжками. С их помощью можно подчеркнуть талию, изменить силуэт привычного жакета или добавить новое настроение платью и пальто.

Фото: pexels

"Еще один аксессуар, на который рекомендую обратить внимание, – кожаные перчатки. Особенно интересны удлиненные модели, которые можно сочетать с пальто, кейпами и верхней одеждой с укороченными рукавами", – рассказала Екатерина Пивнева.

Впрочем, следовать всем тенденциям одновременно совсем не обязательно. Иногда достаточно одной детали, чтобы привычная одежда заиграла по-новому.

Фото: pexels

Стилист советует не спешить с покупками и сначала внимательно пересмотреть собственный гардероб. Возможно, актуальный образ получится собрать из уже имеющихся вещей, добавив к ним всего один модный аксессуар. Ведь главный принцип хорошего зимнего гардероба – не количество трендовых покупок, а умение сочетать красоту, индивидуальность и комфорт.