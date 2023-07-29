Опасный отпуск: врачи рассказали, где можно заразиться лихорадкой Денге

Санэпидемиологи рассказали о том какие заболевания можно привезти с собой из отпуска и в общем о профилактике лихорадки Денге, сообщает Zakon.kz

По информации департамента санэпидем контроля СКО, лихорадка Денге – это вирусная инфекция, передаваемая комарами, тяжелая гриппоподобная болезнь, которая поражает как детей грудного и раннего возраста, так и взрослых людей, но редко приводит к смерти.

По данным Всемирной организаций здравоохранения, ежегодно в мире заражаются лихорадкой Денге более 50 млн. человек, умирают – около 20 тысяч человек.

Заболевание чаще всего возникает в странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), Австралии, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.).

Из-за интенсивного развития туризма в указанных регионах случаи заболевания отмечаются и в других государствах, но они носят единичный характер. Ежегодно лихорадка Денге диагностируется у сотен тысяч жителей планеты, часть из которых не имеет возможности получить своевременную медицинскую помощь и вынуждена мириться с серьезными осложнениями инфекции.

К сожалению, развитие туризма в выше перечисленные страны создает возможность завоза заболевания на нашей страны.

Если у Вас после поездки в страны Юго-Восточной Азии, Индии или Африки появляется высокая температура (40°C), сильная головная боль, боль в области за глазами, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь, следует обратиться к врачу для исключения данного заболевания.

Симптомы обычно длятся 2-7 дней после заражения. Период с момента заражения до появления признаков заболевания составляет 4-10 дней после укуса зараженного комара.

При тяжелой форме лихорадки Денге возникают осложнения, связанные с дыхательной недостаточностью, сильным кровотечением и поражением органов. Настораживающие признаки появляются через 3-7 дней после первых симптомов наряду со снижением температуры (ниже 38°C) и включают сильные боли в области живота, неукротимую рвоту, учащенное дыхание, кровоточивость десен, усталость, возбужденность и наличие крови в рвотных массах. Последующие 24-48 часов этой критической стадии могут быть летальными, необходим надлежащий медицинский уход для предотвращения развития осложнений и смерти.

Возбудитель устойчив к воздействию климатических факторов, однако, быстро погибает под воздействием УФ излучения и при резком повышении температуры окружающей среды. Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и поэтому многие люди не придают значения своему заболеванию.

По возвращению из стран Юго-Восточной Азии, Индии, Африки, в случае если Вы подверглись укусу комарами и другими насекомыми, при появлении первых симптомов и недомоганий рекомендуем обязательно обратиться к врачу-инфекционисту поликлиники по месту прикрепления по регистру прикрепления населения (РПН) с целью раннего установления заболевания и при необходимости получения лечения!

С целью профилактики заболевания лихорадки Денге необходимо строго соблюдать меры борьбы с переносчиками болезни, которые включают: индивидуальную защиту от укусов комаров, использование индивидуальных средств защиты, таких как оконные противомоскитные сетки, одежда с длинными рукавами, применение отпугивающих средств насекомых (спреи, гели, крема).

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