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Самые эффективные тренировки назвали специалисты

Самые эффективные тренировки назвали специалисты Фото: pixabay
Исследования ученых и практика фитнес-тренеров показала, что есть несколько наиболее эффективных упражнений, который помогут сжечь калории, сообщает Zakon.kz.

Специалисты, объединившись, назвали самые эффективные тренировки для снижения калорий. К единому мнению в этом вопросе пришли ученые-исследователи и тренеры, пишет Газета.ру.

Плавание, бег, гребля и ходьба сжигают больше всего калорий. Полчаса этих занятий сжигают больше калорий, чем другие виды упражнений. Согласно представленным данным, эти упражнения могут сжечь до 400 калорий за 30 минут.

Так, мужчинам бег со скоростью 10 км/ч поможет сжечь 420 калорий, а женщинам – 360. Энергичное плавание сжигает за полчаса 420 ккал у мужчин и 360 – у женщин, плавание в спокойном темпе помогает потратить 252 и 216 ккал, соответственно. Интервальный тренинг сжигает 294 ккал и 252 ккал, гребля – 294 и 252 ккал, ходьба – 159 и 133 ккал, а силовые тренировки – 126 и 108 ккал для мужчин и женщин.

Эти упражнения влияют на сердечно-сосудистую систему и увеличивают приток крови к мышцам, что ускоряет обмен веществ и помогает потратить больше калорий, а также повышает общий уровень физической подготовки, говорят специалисты.

Ранее ученые Стэнфордского и Калифорнийского университетов выяснили, что худоба повышает риск стрессовых травм костей у профессиональных бегуний на 50%.

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