Несколько способов замариновать мясо для шашлыка

Для многих шашлык – обязательный атрибут дачного отдыха или выезда на природу. У любителей мясного блюда, как правило, есть свои секреты его приготовления. Zakon.kz сделал подборку рецептов маринада на все случаи жизни.

Известно, что, помимо метода приготовления, шашлык делает таким привлекательным на вкус его маринад. Это один из обязательных подготовительных этапов. Вот несколько советов, как замариновать шашлык, чтобы угощение понравилось всем.

Итак, выдерживание продуктов в маринаде позволяет мясу:

стать мягче и сочнее. Правильно замаринованное мясо должно буквально таять во рту. Нужная сочность достигается благодаря тому, что при мариновании в нем увеличивается содержание жидкости;

приобрести новые вкусовые качества. Шашлык маринуют с помощью разных продуктов: лука, лимона, минералки или вина – все они необходимы для того, чтобы мясо приобрело новые оттенки вкуса, а его аромат стал более насыщенным;

правильно обжариться. Именно благодаря маринаду мясо на мангале не сохнет, а хорошо подрумянивается, приобретая аппетитную корочку, при этом оставаясь сочным внутри.

Частые вопросы про маринование

Какое мясо маринуют для шашлыка?

Это может быть курица, свинина, говядина, баранина – все зависит от личных предпочтений. Важно приобрести мясо молодого животного. Лучше, если оно не было ранее заморожено, тогда шашлык будет вкуснее.

Как подготовить и нарезать мясо для шашлыка?

Для приготовления шашлыка необходимо освободить мясо от пленок, жил и лишнего жира, свисающие края нужно аккуратно срезать острым ножом.

Говядину следует нарезать кубиками 4х4 см. Курицу на шашлык нарезают крупнее, а бедра можно запекать целиком. Баранину нарезайте на кусочки по 3-4 см в толщину и 5-6 см в длину. Свинину можно нарезать достаточно крупно: на кусочки 5-6 см в толщину и 7-8 см в длину.

Мясо нужно резать поперек волокон, это поможет добиться нужной сочности.

Сколько мариновать мясо?

Это зависит от того, какой именно маринад используете и насколько крупными кусками порезано мясо. Кроме того, немолодое мясо или мясо, в качестве которого есть сомнения, нужно мариновать подольше. Минимальное время маринования курицы – два часа, свинины – четыре часа, говядины и баранины – шесть часов – ингредиенты в составе маринадов, обладают антибактериальными свойствами.

Какие специи использовать?

Специи для маринада выбирают по своему вкусу, но обязательно должны присутствовать соль и перец. Специи необходимо мелко помолоть. Крупные их кусочки будут гореть на мясе во время приготовления – шашлык станет горчить.

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На скорую руку

Чтобы быстро замариновать мясо, нужно создать как можно более кислую среду – это поможет быстро размягчить волокна и сделать мясо более сочным. Для этого идеально подойдет лимон. Его можно нарезать кружочками, дольками или использовать разведенный водой лимонный сок. Помимо него, в маринад можно добавить кольца лука и любимые специи. Если лимонного сока достаточно, шашлыку хватит 15-30 минут, чтобы промариноваться. Важное условие – нужно несколько раз перемешать в течение этого срока.

С луком

Лук – обязательный компонент практически во всех маринадах. Для приготовления вам потребуется очистить лук и нарезать полукольцами в миску для маринования. Можно разрезать лук на несколько частей и хорошо помять в миске вместе с хорошо посоленным и поперченным мясом. Перед жаркой лук с мяса следует стряхнуть, чтобы он не пригорел.

С орегано и можжевельником

Любите необычные вкусы? Тогда такой маринад вам точно понравится. Вам потребуется как можно больше сухого орегано, можжевельник, сладкая горчица, яблочный или винный уксус, а также специи по вкусу: соль, черный перец, перец чили и так далее. Вкус у такого мяса получится насыщенным, пряным. Чтобы шашлык было проще мариновать, добавьте пару столовых ложек воды.

С кисломолочными продуктами (кефир, йогурт)

Кисломолочные продукты отлично выполняют свою функцию по размягчению мяса, приданию ему сочности. Помимо кефира или йогурта, вам понадобится лук. Нарежьте его и переложите в глубокую емкость, добавьте приправы, а затем сверху выложите мясо. Залейте йогуртом или кефиром, а затем хорошо перемешайте, чтобы шашлык был полностью покрыт маринадом. Благодаря кисломолочным продуктам мясо будет очень нежным.

Томатный

Еще один популярный вариант маринада – на основе томатной пасты или томатного соуса. Они тоже отлично размягчают мясо, позволяя добиться нужного результата: сочного, мягкого шашлыка с насыщенным вкусом. А еще томатный сок придаст мясу аппетитный вид. Как приготовить такой маринад? Необходимо смешать порезанный лук, томатный сок (или пасту, разбавленную водой), любимые специи, соль. Для дополнительного вкуса и аромата можно добавить несколько зубчиков чеснока. Всем этим залить мясо и оставить мариноваться.

На минеральной воде

Благодаря пузырькам такая вода отлично размягчает мясо, хватит получаса или 40 минут, чтобы мясо полноценно замариновалось. А за аромат будут отвечать специи и чеснок. Итак, мясо необходимо поместить в глубокую емкость, сверху положить нарезанный кольцами лук, несколько зубчиков чеснока, специи по вкусу. Добавить минеральной воды, перемешать и закрыть емкость.

Пивной

Такой маринад сделает мясо особенно мягким. Помимо лука и чеснока, в маринад можно добавить кориандр, паприку – они отлично сочетаются с пивом по вкусу. Необходимо перемешать мясо со специями, луком и чесноком в глубокой емкости, а сверху добавить пиво так, чтобы оно слегка покрывало мясо.

Любой маринад сделает шашлык более нежным, сочным и вкусным. Какой именно вариант выбрать, зависит только от ваших вкусов. Классический луковый маринад, универсальная минеральная вода, насыщенный томатный сок или пиво – благодаря разнообразию рецептов каждый найдет подходящий для себя.