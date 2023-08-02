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Нутрициолог перечислил продукты, которые вызывают панические атаки

Нутрициолог перечислил продукты, которые вызывают панические атаки Фото: pixabay
Нутрициолог Игорь Строков составил топ-6 продуктов, которые способствуют стрессу и приступам паники, сообщает Zakon.kz.

По информации "МедикФорум", на первом месте в "черном списке" врача – подсластитель из-за аспартама, который  очень похож на гормоны стресса и может вызывать головные боли и дискомфорт.

Волноваться может заставить и черный чай, в котором есть щавелевая кислота, — она снижает содержание минералов в костях, что может вызвать боль в спине и стать причиной стресса, особенно при долгом нахождении в положении сидя.

Вредно также употребление некоторых видов мармелада — если этот сладкий продукт содержит краситель тартрацин (Е 102). По словам доктора, он может нарушить метаболизм в мозге и привести к нервному расстройству.

В списке также оказался фруктовый сок. Врач пояснил: фруктоза вызывает повышенный уровень адреналина. Если нервы и без того на пределе, выпитый сок может спровоцировать дополнительные приступы паники.

И последний продукт – салями. В нем есть гистамины, а они расширяют кровеносные сосуды, что может привести к головокружению или головной боли.

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