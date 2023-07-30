Паническая атака: что это такое и как с ней бороться

Паническая атака – тревожное состояние, при котором учащается сердцебиение, немеют отдельные части тела, появляется отдышка и головокружение. Откуда берется паническая атака и как с ней бороться, расскажет Zakon.kz.

Паническая атака – это реакция на страх, опасность, стресс или эмоциональное возбуждение. Если ее не диагностировать, атаки могут перерасти в паническое расстройство, что заметно сказывается на качестве жизни, передает Bazaar.

Что такое паническая атака?

Паническая атака – это резкая и сильная тревога, которая очень пугает человека. Обычно они длятся 5-20 минут и сопровождаются интенсивными болезненными физическими синдромами, такими как учащенное сердцебиение, потоотделение, давление и головокружение.

Что такое паническое расстройство?

У кого-то панические атаки случаются единожды, кто-то страдает от них постоянно. Это непрекращающиеся тревога и страх. Зачастую это боязнь перед тем, с чем человек не может справиться в одиночестве, особенно в местах, где никто не может вам помочь. Такое состояние сопровождается боязнью одиночества. Люди теряются в дали от дома, избегают многолюдных мест и общественных транспорт.

Панические атаки могут серьезно истощать организм и влияют на каждую отрасль вашей жизни: работу, общественную жизнь и отношения. Иногда панические атаки случаются один раз в месяц, но бывает, что и каждый день или даже несколько раз в день. Если не начать работать над проблемой вовремя, это может привести к депрессии, зависимости и другим психическим заболеваниям.

Физические симптомы панической таки:

Учащенное или замедленное сердцебиение;

Одышка или затруднение дыхания;

Ощущение нехватки воздуха;

Жар или озноб;

Головокружение, онемение, потеря сознания;

Судороги;

Дрожь;

Общий дискомфорт;

Звон в ушах и пересыхание горла;

Слабость;

Плохая координация.

Это синдромы тревожности и совершенно безопасны. Однако они бывают настолько интенсивными, что становятся устрашающими. Люди думают: "У меня инфаркт", "Я умираю" или "Схожу с ума". Это усугубляет ситуацию и обостряет физические симптомы. В свою очередь это приводит к замкнутому кругу тревожных мыслей.

Как бороться с паническими атаками?

Разобраться, что такое тревожность и как она влияет на вашу жизнь. Узнав больше о тревоге, вы поможете себе разобраться в психических симптомах, которые вы ощущаете. Это поможет уменьшить страх.

Релаксация

Дыхательные упражнения помогут успокоить нервную систему, что в свою очередь уменьшает чувство и физические симптомы тревожности.

Йога и медитации, массаж, музыка, прогулки на свежем воздухе и теплые ванны также помогут расслабиться.

Переключение внимания



Боязнь следующей панической атаки может привести нас к гипер-бдительности. Мы фокусируем внимание на изменения в организме, чтобы уловить сигналы об "опасности". Когда мы это делаем, обычные физические перемены могут быть приняты за паническую атаку.

Постарайтесь занять себя чем-то другим

Дайте своим страхам отпор. Избегать своих страхов – нормально. Однако, если постоянно их избегать, невозможно определить так ли они серьезны на самом деле.