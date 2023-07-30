Паническая атака: что это такое и как с ней бороться
Паническая атака – это реакция на страх, опасность, стресс или эмоциональное возбуждение. Если ее не диагностировать, атаки могут перерасти в паническое расстройство, что заметно сказывается на качестве жизни, передает Bazaar.
Что такое паническая атака?
Паническая атака – это резкая и сильная тревога, которая очень пугает человека. Обычно они длятся 5-20 минут и сопровождаются интенсивными болезненными физическими синдромами, такими как учащенное сердцебиение, потоотделение, давление и головокружение.
Что такое паническое расстройство?
У кого-то панические атаки случаются единожды, кто-то страдает от них постоянно. Это непрекращающиеся тревога и страх. Зачастую это боязнь перед тем, с чем человек не может справиться в одиночестве, особенно в местах, где никто не может вам помочь. Такое состояние сопровождается боязнью одиночества. Люди теряются в дали от дома, избегают многолюдных мест и общественных транспорт.
Панические атаки могут серьезно истощать организм и влияют на каждую отрасль вашей жизни: работу, общественную жизнь и отношения. Иногда панические атаки случаются один раз в месяц, но бывает, что и каждый день или даже несколько раз в день. Если не начать работать над проблемой вовремя, это может привести к депрессии, зависимости и другим психическим заболеваниям.
Физические симптомы панической таки:
- Учащенное или замедленное сердцебиение;
- Одышка или затруднение дыхания;
- Ощущение нехватки воздуха;
- Жар или озноб;
- Головокружение, онемение, потеря сознания;
- Судороги;
- Дрожь;
- Общий дискомфорт;
- Звон в ушах и пересыхание горла;
- Слабость;
- Плохая координация.
Это синдромы тревожности и совершенно безопасны. Однако они бывают настолько интенсивными, что становятся устрашающими. Люди думают: "У меня инфаркт", "Я умираю" или "Схожу с ума". Это усугубляет ситуацию и обостряет физические симптомы. В свою очередь это приводит к замкнутому кругу тревожных мыслей.
Как бороться с паническими атаками?
Разобраться, что такое тревожность и как она влияет на вашу жизнь. Узнав больше о тревоге, вы поможете себе разобраться в психических симптомах, которые вы ощущаете. Это поможет уменьшить страх.
Релаксация
Дыхательные упражнения помогут успокоить нервную систему, что в свою очередь уменьшает чувство и физические симптомы тревожности.
Йога и медитации, массаж, музыка, прогулки на свежем воздухе и теплые ванны также помогут расслабиться.
Переключение
внимания
Боязнь следующей панической атаки может привести нас к гипер-бдительности. Мы фокусируем внимание на изменения в организме, чтобы уловить сигналы об "опасности". Когда мы это делаем, обычные физические перемены могут быть приняты за паническую атаку.
Постарайтесь занять себя чем-то другим
Дайте своим страхам отпор. Избегать своих страхов – нормально. Однако, если постоянно их избегать, невозможно определить так ли они серьезны на самом деле.