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Специалисты посоветовали, как выбрать солнцезащитный крем

Специалисты рассказали, как выбрать солнцезащитный крем Фото: pixabay
Когда на улице так жарко, важно не сгореть на солнце. Медики дали несколько рекомендаций, как выбрать солнцезащитную косметику, сообщает Zakon.kz

Как пишет Роспотребнадзор, сегодня солнцезащитная косметика представлена в разных формах: лосьоны, крема, стики, гели, масла, пасты, спреи, муссы. Коэффициент SPF на этикетке показывает уровень защиты, который получает человек при использовании косметики. Крем с высоким коэффициентом, например, SPF 50, защищает от UVB-лучей лучше, чем SPF 10 (UVB-лучи отвечают за темный оттенок загара и могут стать причиной солнечного ожога, проявления аллергии.). Так, SPF 15 защищает от 93% UVB-лучей, SPF 30 — не пропускает 97% UVB-лучей.

В отличие от бытующего мнения SPF не имеет отношения к продолжительности защиты от солнца. Независимо от коэффициента повторно наносить солнцезащитную косметику нужно каждые два часа. Так, SPF 15 идеально подходит для ежедневного кратковременного пребывания на солнце, например, во время прогулки с собакой или поездки на работу. SPF 30 или выше необходим для длительного активного отдыха на открытом воздухе.

При выборе солнцезащитной косметики нужно обратить внимание на следующее:

  • наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции;
  • назначение, если это не следует из наименования продукции;
  • изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
  • количество продукции в потребительской таре (объем, и (или) масса, и (или) штуки);
  • срок годности;
  • описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных;
  • особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции;
  • сведения о способах применения, отсутствие которых может привести к неправильному ее использованию;
  • список ингредиентов и другое.

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