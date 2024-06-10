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Специалисты призвали правильно использовать солнцезащитные кремы

Специалисты призвали правильно использовать солнцезащитные кремы, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 06:50 Фото: pixabay
Эксперты из "Роспотребнадзора" рассказали, как правильно использовать солнцезащитные кремы, чтобы обеспечить коже надежную защиту, сообщает Zakon.kz.

Специалисты напомнили, что солнцезащитные кремы сочетают в себе разные виды фильтров, защищают от UVA и UVB лучей.

"Один из главных показателей эффективности крема - это SPF - "фактор защиты от солнца". Чем он выше, тем эффективнее будет защитный слой. Оптимальные - SPF 30 или 50 - они блокируют 97% и 98% UVB-лучей соответственно. Эффективность против UVA-излучения обозначается маркировкой "UVA" в кружочке или "PA+" с разным количеством плюсов", - говорится в сообщении "Роспотребнадзора".

Важно понимать, что заявленная эффективность в 97% и 98% - это условный показатель, а реальная эффективность средства будет во многом зависеть от правильности его нанесения.

  • Для чувствительной кожи выбирайте крема с минеральными ингредиентами - на флаконах будет пометка "mineral";
  • Для детей используйте специальные детские крема без спиртов и химических отдушек.
  • Для тех, кто сидит весь день у окна в офисе подойдет SPF 15.
  • В солнечную погоду нужно пользоваться солнцезащитным кремом SPF 30 (или выше), обладающим защитой широкого спектра (UVA/UVB)
  • Наносить солнцезащитный крем желательно за 15-30 минут до выхода на солнце, чтобы он успел впитаться в кожу.
  • Наносить в среднем 28-30 г на все тело. Только на лицо и шею должно уходить около половины чайной ложки крема.
  • Обновлять слой каждые 2-3 часа - сразу после того, как вспотели, искупались или вытерлись полотенцем.

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