Специалисты призвали правильно использовать солнцезащитные кремы

Эксперты из "Роспотребнадзора" рассказали, как правильно использовать солнцезащитные кремы, чтобы обеспечить коже надежную защиту, сообщает Zakon.kz.

Специалисты напомнили, что солнцезащитные кремы сочетают в себе разные виды фильтров, защищают от UVA и UVB лучей.

"Один из главных показателей эффективности крема - это SPF - "фактор защиты от солнца". Чем он выше, тем эффективнее будет защитный слой. Оптимальные - SPF 30 или 50 - они блокируют 97% и 98% UVB-лучей соответственно. Эффективность против UVA-излучения обозначается маркировкой "UVA" в кружочке или "PA+" с разным количеством плюсов", - говорится в сообщении "Роспотребнадзора".

Важно понимать, что заявленная эффективность в 97% и 98% - это условный показатель, а реальная эффективность средства будет во многом зависеть от правильности его нанесения.

Для чувствительной кожи выбирайте крема с минеральными ингредиентами - на флаконах будет пометка "mineral";

Для детей используйте специальные детские крема без спиртов и химических отдушек.

Для тех, кто сидит весь день у окна в офисе подойдет SPF 15.

В солнечную погоду нужно пользоваться солнцезащитным кремом SPF 30 (или выше), обладающим защитой широкого спектра (UVA/UVB)

Наносить солнцезащитный крем желательно за 15-30 минут до выхода на солнце, чтобы он успел впитаться в кожу.

Наносить в среднем 28-30 г на все тело. Только на лицо и шею должно уходить около половины чайной ложки крема.

Обновлять слой каждые 2-3 часа - сразу после того, как вспотели, искупались или вытерлись полотенцем.

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