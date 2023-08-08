Пищевая зависимость: почему мы едим, когда не хочется

О патологии психики, при которой человек ест не потому, что он голоден, а для того, чтобы получить удовольствие рассказала Zakon.kz врач-терапевт Светлана Куприна.

По словам специалиста, чувствами голода и сытости управляет блуждающий нерв, который берет свое начало в стволе головного мозга.

Чувство сытости возникает тогда, когда мозг получает соответствующий сигнал от блуждающего нерва, который, в свою очередь, собирает "информацию с места" (от печени) о том, что тело получило достаточное количество жиров, белков и углеводов.

Куприна уточняет, чтобы почувствовать насыщение после приема пищи при правильной работе блуждающего нерва организму нужно примерно 20 минут.

Сбой

Врач отмечает, нарушения в работе (снижение активности) блуждающего нерва делает невозможным своевременную "передачу сигналов" головному мозгу, что приводит к постоянному чувству голода и перееданию.

Как возникает эмоциональное переедание

Когда тело получает удовольствие от еды, мозг воспринимает это как психологическую "награду". Так человек постепенно приучает себя заедать стрессы и нервные напряжения. Дети часто получают поощрение в виде сладостей за хорошее поведение. Впоследствии эта нейронная связь закрепляется и с возрастом человек сам начинает поощрять себя едой. Нередко воспринимает еду как единственный источник радости и удовольствий.

Что делать

В публикации "АиФ" сказано, при появлении первых признаков отсутствия насыщения при плотном перекусе нужно обратиться к врачу-терапевту.

Специалист назначит необходимые обследования (УЗИ органов брюшной полости и гастроскопию). При подозрении на расстройство пищевого поведения понадобится консультация психолога. Человек может не знать о том, что находится в стрессе или депрессии. Поэтому работа с психологом – важный этап на пути к выздоровлению.

Отмечено, что главные условия для выздоровления (как бы сложно ни было их соблюдать в этот период) – правильное и сбалансированное питание, питьевой режим и режима сна.

"От жестких диет и ограничений в питании придется отказаться, так как они могут спровоцировать срывы и усугубить ситуацию. Питаться лучше небольшими порциями 4-5 раз в течение дня, отказаться от фастфуда и промышленной выпечки, добавлять в рацион овощи и не есть за 3 часа до сна". Светлана Куприна

Не забывайте про физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. Они помогут снизить уровень стресса.

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