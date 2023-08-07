Почему нельзя часто принимать обезболивающие препараты

Врач Максим Маскин предупредил о вреде частого и длительного приема обезболивающих препаратов. Медик говорит о губительных последствиях такой терапии для людей, сообщает Zakon.kz.

Главной опасностью длительного и бесконтрольного приема обезболивающих препаратов может стать повышение артериального давления, что грозит инфарктом или инсультом, говорит врач Максим Маскин, пишет Газета.ru.

"Могут начаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы. Частое использование этой группы лекарств повреждает слизистую оболочку желудка, провоцируя хроническое воспаление и увеличивая риск развития язвенной болезни и желудочно-кишечных кровотечений. Препараты влияют и на функцию сосудов и повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта, тромбоза. Длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов может нарушать функцию печени и почек, поэтому их с осторожностью назначают пациентам с почечной и печеночной недостаточностью". Максим Маскин

Кроме того, если долго принимать обезболивающие препараты, считает врач, может развиться резистентность. То есть препарат перестанет оказывать на организм желаемый эффект.

Нередко длительный прием обезболивающих и бесполезен: если человека долгое время беспокоит боль, необходимо пройти обследование и приступить к лечению патологии, которая вызывает дискомфорт, резюмировал врач Маскин.

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