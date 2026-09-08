Парк Первого Президента в Алматы полностью закроют для посещения
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы продолжается реконструкция одного из крупнейших и самых популярных парков города – Парка Первого Президента. На время строительно-монтажных работ его территория полностью закрывается для посещения, сообщает Zakon.kz.
Эту новость рассказали в Управлении развития общественных пространств сегодня, 8 сентября 2026 года.
Известно, что в парке обновят инженерную и дорожно-тропиночную инфраструктуру, проведут комплексное благоустройство и озеленение территории.
"На время реконструкции жители и гости города могут посетить расположенный рядом Flow Park. Пройти к нему можно по пешеходному мосту, соединяющему прилегающие территории".Пресс-служба акимата Алматы
В дополнении отмечено, что сроки завершения реконструкции и дату открытия озвучат дополнительно.
"Жителей и гостей Алматы настоятельно просим учитывать временное ограничение при планировании прогулок".Пресс-служба акимата Алматы
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О том, что крупнейший парк Алматы обновят впервые за 16 лет, стало известно еще в феврале 2026 года.
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