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Общество

Парк Первого Президента в Алматы полностью закроют для посещения

арка, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 09:18 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы продолжается реконструкция одного из крупнейших и самых популярных парков города – Парка Первого Президента. На время строительно-монтажных работ его территория полностью закрывается для посещения, сообщает Zakon.kz.

Эту новость рассказали в Управлении развития общественных пространств сегодня, 8 сентября 2026 года.

Известно, что в парке обновят инженерную и дорожно-тропиночную инфраструктуру, проведут комплексное благоустройство и озеленение территории.

аллея, парк, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 09:18

Фото: пресс-служба акимата Алматы

аллея, парк, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 09:18

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На время реконструкции жители и гости города могут посетить расположенный рядом Flow Park. Пройти к нему можно по пешеходному мосту, соединяющему прилегающие территории".Пресс-служба акимата Алматы

В дополнении отмечено, что сроки завершения реконструкции и дату открытия озвучат дополнительно.

арка, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 09:18

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Жителей и гостей Алматы настоятельно просим учитывать временное ограничение при планировании прогулок".Пресс-служба акимата Алматы

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 09:18
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О том, что крупнейший парк Алматы обновят впервые за 16 лет, стало известно еще в феврале 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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