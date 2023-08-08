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Как переоборудовать авто в Казахстане

Как переоборудовать авто в Казахстане Фото: Zakon.kz
В полиции Алматы рассказали, как правильно переоборудовать автомобиль, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с правилами, переоборудование заключается в исключении или установке компонентов и комплектующих, не предусмотренных конструкцией автомобиля и влияющих на безопасность дорожного движения.

"Для того чтобы согласовать будущие изменения в конструкции автомобиля, заявитель должен подать письменное заявление в наше подразделение", – рассказал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев.
  • Также можно воспользоваться порталом электронного правительства еgov.kz, Е-Өтініш и получить разрешение, позволяющее переоборудовать авто.

В результате рассмотрения такого заявления будет принято решение о возможности внесения предлагаемых модификаций в конструкцию автомобиля.

  • Чтобы правильно переоборудовать авто, необходимо использовать компоненты, которые прошли оценку соответствия.
  • Кроме того, нужно обеспечить соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" (утвержден решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877) и национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 1418-2018 "Автомототранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию. Общие положения и технические требования.

Соответствующие изменения в конструкции авто должны вноситься в регистрационные документы автомобиля. Информация о произведенных модификациях автомобиля должна быть отражена в свидетельстве регистрации автомобиля.

Для внесения модификаций автомобиля в свидетельство о регистрации транспортного средства, после переоборудования нужно обратиться в специализированный центр обслуживания населения.

"Туда нужно предоставить свидетельство о соответствии автомобиля с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, которое выдает территориальное подразделение административной полиции. Это делается для допуска автомобиля к дальнейшей эксплуатации, путем осуществления замены свидетельства о регистрации транспортного средства". Асхат Кулбаев

Ранее Zakon.kz писал о том, какие автомобили наиболее популярны у казахстанских водителей.

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