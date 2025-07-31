Поймать лето за хвост: что нужно успеть сделать в августе

Если в июне лето взяло в руки краски, то в августе оно откладывает мольберт в сторону. Впрочем, вы еще можете успеть "разрисовать" последние жаркие деньки самостоятельно и зарядиться позитивом на весь предстоящий холодный сезон. Zakon.kz предлагает список идей для вдохновения.

Погружаемся

В воду, а значит, заодно и в настоящую летнюю атмосферу. Ведь в конце весны планов было – громадье. Казалось, что за три месяца успеется все: и накупаться вволю, и "обрасти" благородным бронзовым загаром. Если весь июнь-июль вы откладывали заплыв, сейчас – самое время. Тем более что в каждом городе найдется бассейн, аквапарк или СПА. Спешите плескаться, пока зной не сменился прохладой!

Вот только головы не теряйте и помните о правилах безопасности в хлорированных водоемах.

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Ужин с семьей

Это тоже выуживаем из копилки бесконечно откладываемого до лучших времен. Что ж, считайте, они наступили. Соберите наконец всю родню вместе на "летнике" или пикнике у воды. Угоститесь пахнущим дымком мясом и свежими овощами. Заодно и последние новости обсудите – их явно накопилось немало.

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Аттракционы

Давно проверяли на крепость нервишки и вестибулярный аппарат? Если да, почему бы не "впасть в детство" на время и не прокатиться на ностальгической карусели, а то и на чем-то более экстремальном. Буря эмоций, настроение и, конечно, сладкая вата – прилагаются. Не забудьте захватить с собой хорошую компанию.

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Настольные игры

Для этого развлечения вам тоже понадобится компания, хотя бы 3-5 человек. А уж выбор самих "настолок" сегодня настолько богат, что глаза разбегаются: "Уно", "Имаджинариум", "Дженга", "Запретный остров", "Эволюция", "Мем батл", "Таверна "Красный дракон", "Кто я?"... Выбирайте и веселитесь.

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Киномарафон

Запасаемся попкорном – и вперед целый вечер пересматривать фильмы из давно покрывшегося пылью списка "надо бы глянуть". Или освежать в памяти старые и любимые ленты, как вариант. А можно заранее выбрать несколько пляжных комедий и "марафонить" их. Согласитесь, осенью и зимой незамысловатые романтическо-приключенческие сюжеты воспринимаются не так органично, как летом.

Впрочем, для желающих попасть в темень прохладных кинозалов, а не сидеть дома перед телевизором есть хорошие новости. В августе можно будет насладиться премьерами, среди которых комедия "Чумовая пятница 2", хоррор "Орудия", триллеры "Свободные люди" и "На высоте страха", фэнтези "Рыжая Соня", мюзикл "Джульетта и Ромео" и драма казахстанского режиссера Аруана Анартая Joqtau.

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Наводим порядки

Весь год мы решаем важные рабочие вопросы, а вот до бытовой рутины порой попросту не доходят руки. В лабиринте коробок в кладовке затеряется и сам Минотавр? Шкаф полнится опрятными, но в последний раз надетыми в 8-м классе вещами? Квартира смотрит на улицу пыльными "глазами" окон? Пора браться за уборку.

К слову, о забитых антресолях и одежде "на убыль". Как избавить от хлама свой дом и принести радость в чужой, мы рассказывали ранее.

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Праздник для здоровья

Визит к врачу, как правило, переносится ничуть не менее остервенело, чем генеральная уборка, – до той поры, пока не "прижмет". Отпуск, каникулы – идеальный момент для визита к профильному специалисту, который уже успел позабыть, как вы выглядите. А можно и вовсе расщедриться на чек-ап или прохождение скринингов (подсказка, кто и когда должен проходить исследования, – здесь).

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Готовимся к учебе

Лето летом, но на носу 1 сентября. Кто-то вернется за парты, а кто-то и вовсе впервые пойдет в школу. Время до заветного звонка лучше потратить с пользой. Хотя бы перечитать старые конспекты, свериться со списком литературы, а взрослым – проверить собственное чадо на предмет владения необходимыми навыками. Особенно если речь идет о будущем "первоклашке".

Материал по теме Экзамен для первоклашки: что ребенок должен знать и уметь перед зачислением в школу

И о традиционной в этот период предшкольной "контрольной закупке" не забывайте. Как собрать все необходимое, не перегореть и сохранить здравый смысл – в материале.