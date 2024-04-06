Как побороть стеснение при походе в спортзал

Страх перед походом в спортзал – очередная отговорка или реальная проблема? Специалисты уверены, что в занятиях спорта особенно сложно сделать первые шаги, сообщает Zakon.kz.

Как перестать стесняться своего тела в спортзале, рассказала доцент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины им. Соловьева РНИМУ им. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Лариса Андронова.

По ее словам, все сомнения напрасны, так как тренировки могут стать отличным средством для снижения стресса, повышения самооценки и улучшения физического здоровья.

Вот несколько советов, которые помогут перестать стесняться в спортзале.

Возьмите первичный инструктаж с дежурным тренером и ознакомьтесь с клубом. Не пренебрегайте этой услугой. Как правило, первичный инструктаж входит в стоимость абонемента. Составьте план тренировок. Это важно для самой тренировки, так как вы не будете терять время в зале на размышления о том, что делать дальше, и, конечно же, будете более эффективными и результативными. Без плана вы можете выглядеть потерянным, что может спровоцировать у вас обострение чувства незащищенности и неуверенности в себе. Не сравнивайте себя с другими. Сравнения – это большое препятствие для достижений результатов. У каждого свои исходные данные, свои цели и свои темпы достижения результатов. Носите удобную одежду. Комфортная одежда поможет снять эмоциональное напряжение, приобрести уверенность и не потерять решимости завершить свой план тренировки. Ходите с единомышленником. Способ сделать занятия в фитнес-клубе намного лучше – взять с собой друга или завести его там. С партнером вы будете чувствовать себя намного увереннее и забудете о стеснении. Соблюдайте этикет. Как только вы безоговорочно признаете, что по праву вхожи в тренажерный зал, вы почувствуете себя комфортнее. Вы станете более мотивированным и сильным, что будет способствовать хорошим результатам. Помните, что права всегда идут рядом с обязанностями, так что убирайте за собой инвентарь, не разговаривайте по телефону громко, не занимайте надолго тренажер. Как отмечено в публикации "АиФ", все были такими же, как и вы. Помните, что никто не родился со знанием того, что и как делать. Все, включая экспертов и профессионалов, когда-то были такими же новичками, как и вы. И точно так же у всех, вероятно, были проблемы с уверенностью. Вы должны понимать, что вполне способны преодолеть все препятствия, которые могут встретиться на вашем пути, и добиться успеха! Это всего лишь вопрос времени.

Ранее американский диетолог Мишель Рутенштейн рассказала, что бобовые, творог, йогурт, яблоки, брокколи и яйца обеспечивают длительное чувство сытости при небольшой энергетической ценности.