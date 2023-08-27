Какие продукты помогают очистить организм от никотина

Диетолог Мария Капралова назвала продукты, которые помогают очистить организм от никотина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это гранаты, апельсины, лимоны и капуста брокколи.

"Гранат считается лучшим средством в борьбе с интоксикантами (сигаретами, алкоголем и другими токсичными для организма веществами). Кроме того, гранаты улучшают качество крови и кровообращения в целом", – рассказала "Газете.Ru" специалист.

По мнению диетолога, курильщикам стоит также добавлять в свой ежедневный рацион цитрусовые и имбирь.

"Апельсины и лимоны способствуют ускорению обмена веществ и разгоняют метаболизм. А корень имбиря поддерживает иммунитет, помогает ему бороться с различного рода токсинами, а также снижает тягу к курению", – уточнила она.

В список полезных для курильщиков продуктов врач порекомендовала киви, капусту брокколи и свежую зелень.

"Киви улучшает пищеварение и борется с депрессией, так как у курильщиков она проявляется чаще, чем у некурящих людей. Брокколи регулирует обменные и выводящие процессы, а свежая зелень способствует очищению всего организма", – рассказала она.

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