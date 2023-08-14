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Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа

гороскоп Фото: pixabay
Астролог Тая Звездная составила гороскоп на неделю – с 14 по 20 августа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет izhlife.ru, Козероги смогут выйти из отношений, а Близнецы – на новый уровень.

Овен

Неделя обещает быть благоприятной для общения и решения деловых вопросов. Вы сможете найти общий язык с коллегами и партнерами, а также получить поддержку от друзей и близких. Однако не забывайте о своих личных интересах и не перегружайте себя работой.

Телец

В плане работы вам предстоит повстречать немало трудностей на пути к своей цели. Будьте готовы к тому, что вам придется разбирать чужие долги. Это скажется и на вашей личной жизни. Ссор и скандалов избежать не выйдет.

Близнецы

Настало время динамики. Ваша душа наполнится удивительными событиями. Вам удастся войти в течение активных перемен. В этот период отношения с близкими могут перейти на новый уровень.

Рак

Вероятнее всего, вам придется отказаться от части своих планов на этой неделе. Ситуация, происходящая вокруг вас, может пугать, но вам придется ее пережить. Чтобы не потерять душевное равновесие, используйте свой жизненный опыт.

Лев

У вас получится справиться со всеми поставленными перед вами задачами. Вернуться в рабочий ритм будет непросто, но если иногда прибегать к медитативным практикам, вы сможете заслужить достойную награду.

Дева

Желание изменить свой образ жизни похвально, но стоит ли бросаться в омут с головой? Вам предстоит найти ответ на этот вопрос в глубине своего сердца. Общение с друзьями и активный отдых помогут вам в этом нелегком деле.

Весы

Дни, наполненные тревогой, впереди. Темная полоса рано или поздно пройдет. На почве былых печалей удастся построить будущее и вернуть душе покой.

Скорпион

Тяжелый труд и большая ответственность ляжет на ваши плечи. Ваш трудоголизм может негативно повлиять на атмосферу в вашем доме. Будьте осторожны. Пустой дом и гнетущее одиночество ждут впереди. Не отрекайтесь от тех, кто любит вас.

Стрелец

Вы ощутите мощный приток позитивной энергии. У вас получится насладиться этим миром сполна. Рискуйте. Счастье, которое вы поймаете в моменте, дорогого стоит.

Козерог

Это время будет наполнено для вас неожиданными переменами. Ваша жизнь сейчас проходит словно в тумане. Найти свой путь нелегко. В отношениях возможна небольшая размолвка, но она не помешает вам. Новые знакомства помогут вам взбодриться.

Водолей

Вы почувствуете, как внутри вас зарождается энергия. У вас хватит сил справиться с любыми испытаниями, что встанут на вашем пути.

Рыбы

Судьба преподнесет вам множество приятных сюрпризов. Но потребует от вас максимальной концентрации и внимания. Будьте осторожны при принятии решений и не забывайте о своей безопасности. Сохраняйте оптимизм.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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