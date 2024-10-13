Гороскоп на 14–20 октября: что ждет каждый знак зодиака на этой неделе

Астрологи составили гороскоп на предстоящую неделю (14–20 октября), сообщает Zakon.kz.

Овен

Овны окунутся в романтику: захочется свиданий, сюрпризов и комплиментов. Партнер почувствует этот настрой и проявит инициативу. Поддержите его активность, тогда он станет радовать вас чаще. На работе расслабиться не получится: ожидайте проверки от руководства. Ответственно выполняйте свои обязанности.

Телец

Планируйте важные рабочие дела на понедельник-среду. В этот период удастся решить организационные вопросы и провернуть перспективные сделки. Во второй половине недели сбавьте обороты и чаще отдыхайте: появится возможность побаловать себя приятными мелочами.

Близнецы

Советуем проявить смелость в креативных вопросах и стратегических делах. В финансовых начинаниях действуйте аккуратно: крупные денежные операции лучше отложить. В личной жизни наступит стабильность. Самое время проговорить проблемные темы с партнером и достичь компромисса.

Рак

Всю неделю представители этого знака будут раздражительны. Направьте эту энергию в продуктивное русло и закройте старые хвосты. Вот увидите, решив давние вопросы, вы станете чуть спокойнее. Не сливайте накопившийся негатив на партнера. Таким образом проблемы вы не решите, только испортите отношения с кавалером. Оно вам нужно?

Лев

У Львов появится шанс применить свои деловые способности. Если вы давно собирались организовать интересный стартап, то пора начинать, все получится. В амурных делах будьте внимательнее к партнеру. Помните: работая в одной команде, вы достигнете большего.

Дева

Неделя прекрасно подойдет для получения новых знаний: запишитесь на курсы, изучите профессиональную литературу или пообщайтесь с авторитетными людьми. Они подскажут интересные идеи, которые вы не замечали раньше. В личной жизни Девы могут стать слишком мнительными. Обсудите опасения с партнером и старайтесь услышать его аргументы. Будьте объективны, тогда конфликт удастся разрешить.

Весы

В последнее время вас часто тянуло на рефлексию, но сейчас необходимо сконцентрироваться на будущем. Ставьте перед собой смелые цели, пора действовать! Весам по плечу крупные финансовые задачи и амбициозные проекты. В личной жизни важно найти баланс между вашими хотелками и желаниями второй половины.

Скорпион

В деловых вопросах Скорпионам предстоит удачный период: вы можете рассчитывать на поддержку единомышленников. Да-да, появятся люди, готовые вам помочь, так что самое время двигаться вверх по карьерной лестнице. В любовных делах возникнет недоверие к партнеру. Не делайте поспешные выводы и зовите кавалера на честный диалог. В ходе беседы многие разногласия получится преодолеть.

Стрелец

Стрельцам, в отличие от предыдущих знаков зодиака, лучше повременить с активностями и отсидеться в сторонке. Особенно этот совет касается карьеры и финансов. Стабильность – ваша главная ценность, поэтому выполняйте необходимый минимум предстоящих дел и отложите свершения до более подходящего момента. В личных делах выбирайте похожую тактику. Передайте бремя важных решений партнеру, сейчас он справится с этими задачами лучше.

Козерог

Деловые вопросы выйдут на первый план, а вот с любовью придется повременить. Вам нужно разобраться с руководством и уладить небольшие конфликты с коллегами. Спокойно, во второй половине недели станет легче. В этот период советуем заняться здоровьем и позаботиться о своем душевном состоянии.

Водолей

Готовьтесь к переменам в личной жизни. Скорее всего, семейные Водолеи перейдут к новому этапу в отношениях с партнером, а одинокие представители этого знака наконец-то встретят вторую половину. На работе фортуна тоже на вашей стороне: во второй половине недели вам могут предложить повышение. Не принимайте решение сразу, посоветуйтесь с близкими и проговорите детали предстоящей работы с шефом.

Рыбы

Наиболее успешно сложится решение семейных вопросов, поэтому рекомендуем сосредоточиться на них: займитесь ремонтом, совершите крупные бытовые покупки и посвятите больше времени близким. В офисе вы можете стать жертвой интриг, поэтому старайтесь не вестись на провокации коллег и спокойно продолжать намеченную работу.

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