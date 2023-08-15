Собираем аптечку в отпуск

Правильно подобранные лекарственные средства помогут при возникновении проблем со здоровьем и, возможно, спасут отпуск. Чтобы не искать аптеку в чужом городе, на курорте, следует заранее позаботиться о подборе необходимых препаратов.

В продаже есть разные виды готовых аптечек. Они отличаются наполнением и размерами. Для путешествия можно подобрать два варианта:

портативный, переносной. Для этого следует подобрать небольшой контейнер и заполнить его самыми необходимыми средствами, которые должны быть всегда под рукой. Лучше остановить свой выбор на тканевом или пластиковом контейнере. Также для этих целей подойдет обычная женская косметичка;

стационарный, более крупный. В нее складывают средства, которые могут понадобиться в путешествии, но не требуются сиюминутно. Такую аптечку оставляют в гостинице, а препараты используются по необходимости или для пополнения запасов переносной.

Факторы выбора

Подбор лекарственных средств для аптечки – процесс, который требует внимания и ответственного подхода. При этом необходимо учитывать разные факторы.

Состояние здоровья - этот пункт особенно важен для отдыхающих с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться или требуют регулярного приема препарата. При сборе аптечки следует приобрести необходимые средства на весь период отпуска. Это позволит избежать необходимости искать их в незнакомом городе. Также лучше взять с собой рецепт от лечащего врача, чтобы докупить лекарства. Если обострение может случиться в любой момент, имеет смысл положить часть таблеток или ампул в ручную кладь. Чтобы избежать возможных рисков, следует проконсультироваться с лечащим врачом о возможности поездки, необходимых мерах предосторожности.

Важно! При выезде за границу заранее убедитесь, что ввоз в страну, куда запланирован тур, необходимых вам препаратов разрешен.

Продолжительность путешествия. От этого зависит количество собираемых лекарственных средств. Если вы планируете отправиться в горы на пару недель, логично, что двух-трех пластырей будет недостаточно. Ведь во время пешего похода по тропам может случиться всякое, и лучше быть наготове. Бывалые путешественники рекомендуют делать небольшой дополнительный запас самых необходимых препаратов.

Вид отдыха. У каждого туриста - свое видение идеального отдыха. Одних привлекают ухоженные обустроенные пляжи с пологим спуском в воду и минимумом волн, душа других требует приключений: захватывающих катаний на серфе или изучения подводного мира. Еще увлекательнее, но и опаснее походы в джунгли, тропические леса. Все это влияет на состав аптечки. Чем больше потенциальных рисков, тем внимательнее следует быть при подборе препаратов и определении их количества. Заполняя аптечку, следует ответить себе на ряд вопросов:

собираетесь ли вы пробовать экзотические местные блюда. Незнакомые вам кулинарные изыски – потенциальная вероятность получить несварение желудка;

планируются ли во время отпуска занятия экстремальными видами спорта. От их специфики зависит дополнительный комплект препаратов;

как долго вы будете пребывать на солнце. При наличии в туре экскурсионной программы, во время которой придется долго быть на открытом воздухе днем, лучше позаботиться о солнцезащитном креме с высоким индексом SPF;

где будет проходить отпуск: в местах, отдаленных от цивилизации, либо на модном курорте с развитой инфраструктурой.

Место отдыха. Важно заранее изучить специфику страны, в которую вы планируете отправиться, и решить, чем будете заниматься во время отпуска. Если предполагается только времяпрепровождение на пляже или у бассейна, основное внимание следует уделить солнцезащитным средствам и противоожоговым препаратам. Людям, планирующим экскурсионные программы, особенно с посещением отдаленных районов, тропических лесов, важно запастись защищающими от местных насекомых репеллентами. Чтобы избежать проблем с желудком, не стоит пить воду из непроверенных источников и пробовать неизвестные блюда. Нелишними в подобных путешествиях будут лекарства от несварений, расстройств.

Основные составляющие аптечки

средства для обработки ссадин и ран. Следует положить в аптечку хлоргексидин, спиртовые салфетки, бинты, пластыри, йод (лучше в виде фломастера);

жаропонижающие, обезболивающие и спазмолитики;

лекарства от укачивания;

солнцезащитные кремы;

пробиотики, сорбенты и препараты для улучшения пищеварения;

репелленты и противозудный крем, противоаллергические средства;

градусник.

Особенности сбора аптечки на отдых с детьми

Если предстоит поездка с ребенком, для него придется собрать в аптечку отдельные препараты. Ведь большинство "взрослых" лекарств не подходят малышу. Также не стоит приобретать новые препараты, следует отдать предпочтение уже испробованным, которые ваше чадо точно хорошо переносит. Приобретать их лучше в известных специализированных точках. Это позволит избежать вероятности покупки подделок.

Многих детей в поездках укачивает. Если ваш ребенок относится к таким или путешествие для него первое, лучше положить в аптечку специальное средство от морской болезни.

Чтобы в самолете у малыша не закладывало уши, позаботьтесь о наличии леденцов для рассасывания.

Дополнительные советы

Перед длительной поездкой желательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Для экономии места в чемодане берите с собой лекарства в блистерах, без картонных коробок.

Жидкие средства, особенно в стеклянных бутыльках, по возможности замените таблетированными.

Оставьте дома лекарства с жесткими условиями хранения.

Заранее уточните список запрещенных к ввозу в страну препаратов.