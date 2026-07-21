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Опасны ли арбузы и дыни? Санврачи Алматы сделали заявление

арбузы, дыни, фрукты, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 13:29 Фото: pexels
С начала летнего сезона в Алматы не зарегистрировано ни одного случая пищевого отравления, связанного с употреблением арбузов и дынь. Кроме того, лабораторные исследования не выявили превышения допустимого уровня нитратов в бахчевых культурах, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыковой, летом специалисты регулярно проверяют арбузы и дыни, поступающие в продажу.

Образцы исследуют в аккредитованных лабораториях на содержание нитратов, а при необходимости – на остатки пестицидов, токсичные элементы, а также микробиологические и радиологические показатели.

"По результатам лабораторных исследований превышений допустимого уровня нитратов в образцах арбузов и дынь не выявлено. Не зафиксировано и других нарушений требований безопасности. Случаев пищевых отравлений, связанных с употреблением бахчевых культур, в Алматы в этом году также не зарегистрировано".Асель Калыкова

Вместе с тем специалисты напоминают, что летом риск пищевых отравлений возрастает из-за нарушений условий хранения и реализации продуктов.

Поэтому покупать арбузы и дыни рекомендуется только в официальных местах торговли, где продавцы могут предоставить документы, подтверждающие качество продукции.

Также санитарные врачи советуют не приобретать разрезанные плоды и бахчевые культуры, продающиеся вдоль дорог или в местах стихийной торговли. Перед употреблением арбузы и дыни необходимо тщательно мыть, а после разрезания хранить только в холодильнике.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, какие ягоды считаются наиболее полезными в летний период.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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