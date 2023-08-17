Что взять с собой в поход

Опытные туристы не задаются вопросом, что нужно положить в рюкзак. Они действуют по отработанному плану, на основе накопившегося опыта. Новичкам же требуется сторонняя помощь. Zakon.kz делится полезными советами для начинающих путешественников.

Что учесть при сборе рюкзака

особенности местности. От этого зависит специфика экипировки. Так, отправляясь в горы, важно учесть необходимость подниматься вверх, возможные колебания температуры в дневное и ночное время и в высотных районах;

длительность похода. Влияет на объемы продуктов, количество одежды, гигиенических средств и др.;

места ночевок. Если остановки планируются на турбазах, спальник и палатка, скорее всего, не понадобятся. Однако при ночевках на открытом пространстве без этих вещей не обойтись;

рацион. В случае однодневного похода можно обойтись сухим пайком или использовать для приготовления пищи свежее мясо, фрукты и овощи. При длительных переходах меню следует составлять с особой тщательностью. В него нельзя включать блюда из скоропортящихся продуктов. Но поскольку вещи придется переносить на себе, старайтесь придерживаться достаточного минимума.

Как выбрать рюкзак

Безопасность и успех пешего похода во многом зависят от правильного выбора туристического рюкзака. Он должен быть изготовлен из прочного, непромокаемого материала. Особое внимание следует уделить лямкам, прочности их фиксации, возможности регулировок по длине. К другим значимым параметрам относят:

анатомический крой;

размеры. Начинающим туристам будет достаточно объема до 80–90 л. Бывалые путешественники в хорошей физической форме способны нести более вместительные рюкзаки;

функциональность. На внешних гранях должны располагаться дополнительные карманы, что обеспечит быстрый доступ к самым нужным вещам;

качество. Отдайте предпочтение производителю, зарекомендовавшему себя на рынке.

Какие вещи взять

Для комфортного отдыха вам понадобятся палатка, надежный спальник и легкий полимерный коврик, который защитит от холода на привалах и во время сна на земле.

Дабы ориентироваться в пространстве, обзаведитесь GPS-навигатором, компасом и картой местности.

Не забудьте захватить с собой аптечку. В нее следует положить средство от насекомых и противоаллергическое, солнцезащитный крем, бинты, пластыри, антисептики, жаропонижающие и обезболивающие, лекарства от проблем с желудком.

У каждого путешественника должна иметься своя тарелка, ложка и вилка. Лучше брать металлические приборы, которые сложно повредить в походных условиях. Ножи, разделочные доски и котелки берутся на всех. Чтобы не искать дрова, приобретается небольшая газовая горелка. Также важно взять спички и зажигалку.

Экипировку следует подбирать с учетом погоды и специфики путешествия. Нелишними будут две пары обуви. Причем она должна быть удобной, лучше – разношенной.

Вдобавок в список вещей, которые могут потребоваться в походе, обычно включают: