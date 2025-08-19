Трекинг для новичков: простые маршруты походов по Алматы и области на лето

Последние летние выходные прекрасно подходят для похода в горы как для опытных путешественников, так и для новичков. Какие тропы наиболее безопасны для начинающих альпинистов и что взять с собой, Zakon.kz рассказали опытные гиды.

Поход через Кок Жайляу

Живописное урочище Кок Жайляу находится на территории Иле-Алатауского национального парка. В одиночестве в этом месте турист не останется. Близость к мегаполису, потрясающие виды и дикая природа делают этот маршрут очень популярным. На плато можно встретить не только любителей горных походов, но и тех, кто обожает конные прогулки, поездки на горных велосипедах или отрабатывает приемы альпинизма. Зимой место популярно для катания на санках и лыжах.

Фото: Zakon.kz

Путешествие лучше начинать именно с Малого Алматинского ущелья, от автобусной остановки Ак-Булак. Дело в том, что маршрут тут круче и преодолеть его легче на подъеме, а вот более пологую часть с перевала в Большое Алматинское ущелье оставить для спуска.

Фото: Zakon.kz

Кольсайские озера

Систему из трех чистейших горных водоемов, расположенных в ущелье Кольсай, в северной части хребта Кунгей-Алатау, называют жемчужиной Казахстана. Пеший маршрут на второе озеро начинается от нижнего озера, известного также как Кольсай-1 или Саты. Оно расположено на высоте 1800 метров над уровнем моря.

Фото: pexels

Тропа проходит вдоль западного берега и следует далее вверх по горной долине. Она комфортна для ходьбы, достаточно широкая и больше половины пути проходит с небольшим набором высоты. Лишь перед вторым озером уклон немного увеличивается. Переход до второго озера может занять 3-4 часа. К слову, второе озеро называется Мынжылгы, его длина более километра, а ширина около 900 метров. Расположен водоем на высоте 2250 метров. Спуск обратно к первому озеру проходит по той же тропе и может занять около двух часов.

Восхождение к водопадам Горельник

Маршрут к водопадам начинается от домика лесника, стоящего на входе в ущелье – у дороги, ведущей от катка "Медео" к горнолыжной базе Шымбулак. Сюда можно добраться на такси или подняться пешком от высокогорного катка. Тропа отличается плавным набором высоты. Она поднимается серпантином по гребню справа от реки, затем выходит на пологие поляны и далее пересекает реку справа налево. Здесь можно остановиться на пикник и подкрепиться, любуясь прекрасным видом на горную долину.

Фото: Zakon.kz

Дальнейший путь к водопадам идет по ущелью – нужно подниматься вдоль него до правого притока реки Горельник. Сами водопады расположены в верховьях реки и представляют собой небольшие каскады воды, падающие со скал, которые покрыты зеленым мхом.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

А уже от водопадов можно подняться на вершину горы Кумбель или совершить восхождение на пик Титова. Спуск проходит по той же тропе, в обратном направлении.

Помни о безопасности

К горным вылазкам необходимо готовиться заранее. Не лишним будет прислушаться к советам бывалых путешественников. К примеру, опытный альпинист и сертифицированный горный гид Александр Габченко советует – даже к самой простой и легкой горной прогулке нужно готовиться основательно.

"Несмотря на то, что маршрут может казаться легким, стоит помнить, что на самом деле по-настоящему легких путей в горах нет. К каждому походу стоит готовиться очень серьезно. Горы – это не комфортная среда, здесь может произойти все что угодно, даже совсем вблизи от города, оживленной проезжей части или тропе. Поэтому турист должен быть готов к любой нештатной ситуации, а также оказать помощь себе и своему спутнику ", – рассказал гид Александр Габченко.

Кроме этого, важно перед выходом в горы оценить свое здоровье. В случае хронических заболеваний или других проблем все же лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Также необходимо обратить особое внимание на свою экипировку. Для того, чтобы поход в горы на один день удался, Александр Габченко советует взять с собой следующее:

– аптечку с медикаментами общего и индивидуального назначения; – фонарик на лоб и батарейки к нему; – термос на 2 литра и флягу на 1 литр, если лето; – флягу с водой, но на 2-3 литра; – перекус, состоящий из мяса, орехов и шоколадных батончиков; – упакованные пленкой личные документы; – телефон, фотоаппарат, навигатор; – солнцезащитные очки, крем и туалетную бумагу.

"Никогда не стоит пренебрегать теми или иными вещами и думать, что в походе что-то может не пригодиться. Брать необходимо все, что положено по инструкции и что советуют взять с собой опытные товарищи, проводники или гиды. Именно от содержимого вашего рюкзака может зависеть ваша жизнь", – сказал Александр Габченко.

Не забывайте, что чем выше вы поднимаетесь, тем ниже температура воздуха, поэтому необходимо иметь с собой теплую одежду. Выбирайте исключительно удобную обувь. И главное, специалисты рекомендуют, никогда не отправляться в горное путешествие самостоятельно. Берите друзей и близких – так веселее и намного безопаснее.