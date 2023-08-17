Арендное жилье: как не стать жертвой мошенников
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Как безопасно снять квартиру и уберечься от мошенников, что с ситуацией на рынке жилья в летний сезон? Подробно об этом на площадке Региональной службы коммуникаций рассказали представители саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает советник президента Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, рост цен на аренду жилья в августе ожидается в связи с притоком студентов к началу учебного года.
"Мы давно живем в рыночной экономике, и все прекрасно понимают, что цены складываются под влиянием предложения и платежеспособного спроса. То, что наблюдается сейчас, безусловно, спрос на аренду квартир растет. Это объективно, сезонно, и происходит ежегодно. И порой связано с тем, что большинство ВУЗов не обеспечивает своих студентов какими-то вариантами для проживания в виде студенческих кампусов, общежитий и т.д. Цены, в ближайшее время условно на 10-15 % будут подниматься. При этом, важно понимать, что такой ситуации, вот сейчас в августе цена поднимается, а в октябре она вдруг упадет, такого не будет. Потому что студенты приезжают как минимум до мая. Они сейчас не помесячно снимают квартиры в аренду", – рассказала Лукьяненко.
Часто потенциальные арендаторы сталкиваются с мошенничеством, которое распространено на рынке жилья. Чтобы избежать данной ситуации, представитель Ассоциации риелторов рекомендует тщательно ознакомиться с документами как жилья так и самого владельца недвижимости.
"В первую очередь, когда вы знакомитесь с объектом недвижимости и ведете какие-то переговоры, неважно, задаток это будет или договор аренды, первое, что нужно сделать – это нужно проверить правоустанавливающие документы, с кем вы ведете переговоры. Любой договор, будь то задаток или договор аренды, должен заключаться с владельцем недвижимости. Важно понимать, что проверка документов на квартиру начинается с удостоверения личности владельца. Второе, любые договоренности нужно фиксировать письменно. Нужно четко оговаривать ту ситуацию, о которой вы договорились. Любой договор можно составить в письменном виде. Если документ подписан двумя сторонами, то он имеет полную юридическую силу", – подчеркнула она.
Часто люди предпочитают обходится без помощи посредников, в целях экономии средств, но тем не менее попадаются на "серых" риелторов. Большая ошибка арендаторов, когда они "клюют" на объявления с заниженной ценой, а затем приезжают в компанию и им предлагают сделать предоплату 10, 15 или 20 тысяч тенге. При этом заключают с ними договор на предоставление информационных услуг, где обещают предоставить номера владельцев, которые якобы сдают квартиры в аренду. Поэтому, внимательно читайте договоры на оказание риелторских услуг. В данном случае вы купили только телефоны хозяев, вы не купили саму квартиру, вы не заключали договор аренды. Вернуть эти деньги не представляется возможным, потому что компания в принципе заключает с вами договор на предоставление информуслуг.
В свою очередь, член Саморегулируемой Ассоциации риэлторов Казахстана Орынбасар Сатаев отметил, что найти доверенных риелторов и компаний можно на сайте Ассоциации.
"В ситуации мошенничества, если потенциальный арендатор стал жертвой компаний-члена Ассоциации, то для начала проводится внутренняя служебная проверка. Таких случаев у нас не было зафиксировано. В Ассоциации существуют условия вступления, также у нас имеется свой кодекс, по правилам которого ведут работу все наши партнеры. В другом случае, жертвам мошенников необходимо обратиться в суд. Чтобы не попасться мошенникам, особенно в крупных городах как Астана и Алматы, в первую очередь, необходимо зайти на сайт нашей Ассоциации, где можно ознакомиться со списком проверенных компаний и агентств", - поделился Сатаев.
Также он рассказал, что мошенники проводят уловки даже в ситуации низкого спроса на аренду жилья. Есть сайты объявлений, где указаны низкие и высокие цены по районам. В некоторых объявлениях указываются цены на 25-30% ниже самой низкой цены, а это значит, что с ней все свяжутся и подумают о быстрой аренде. Цель мошенников здесь состоит в том, чтобы поторопить потенциального арендатора, ведь увидев низкую цену многие поспешат овладеть недвижимостью, а мошенники быстрее завладеют чужими деньгами. Таким образом, часто и без договора мошенники сдают квартиру, находящуюся в чужой собственности.
Повышение цен, выселение людей, сдача иностранцам: что нужно знать об аренде жилья в Казахстане.
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