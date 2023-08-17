Арендное жилье: как не стать жертвой мошенников

"Мы давно живем в рыночной экономике, и все прекрасно понимают, что цены складываются под влиянием предложения и платежеспособного спроса. То, что наблюдается сейчас, безусловно, спрос на аренду квартир растет. Это объективно, сезонно, и происходит ежегодно. И порой связано с тем, что большинство ВУЗов не обеспечивает своих студентов какими-то вариантами для проживания в виде студенческих кампусов, общежитий и т.д. Цены, в ближайшее время условно на 10-15 % будут подниматься. При этом, важно понимать, что такой ситуации, вот сейчас в августе цена поднимается, а в октябре она вдруг упадет, такого не будет. Потому что студенты приезжают как минимум до мая. Они сейчас не помесячно снимают квартиры в аренду", – рассказала Лукьяненко.

Часто потенциальные арендаторы сталкиваются с мошенничеством, которое распространено на рынке жилья. Чтобы избежать данной ситуации, представитель Ассоциации риелторов рекомендует тщательно ознакомиться с документами как жилья так и самого владельца недвижимости.

"В первую очередь, когда вы знакомитесь с объектом недвижимости и ведете какие-то переговоры, неважно, задаток это будет или договор аренды, первое, что нужно сделать – это нужно проверить правоустанавливающие документы, с кем вы ведете переговоры. Любой договор, будь то задаток или договор аренды, должен заключаться с владельцем недвижимости. Важно понимать, что проверка документов на квартиру начинается с удостоверения личности владельца. Второе, любые договоренности нужно фиксировать письменно. Нужно четко оговаривать ту ситуацию, о которой вы договорились. Любой договор можно составить в письменном виде. Если документ подписан двумя сторонами, то он имеет полную юридическую силу", – подчеркнула она.

Часто люди предпочитают обходится без помощи посредников, в целях экономии средств, но тем не менее попадаются на "серых" риелторов. Большая ошибка арендаторов, когда они "клюют" на объявления с заниженной ценой, а затем приезжают в компанию и им предлагают сделать предоплату 10, 15 или 20 тысяч тенге. При этом заключают с ними договор на предоставление информационных услуг, где обещают предоставить номера владельцев, которые якобы сдают квартиры в аренду. Поэтому, внимательно читайте договоры на оказание риелторских услуг. В данном случае вы купили только телефоны хозяев, вы не купили саму квартиру, вы не заключали договор аренды. Вернуть эти деньги не представляется возможным, потому что компания в принципе заключает с вами договор на предоставление информуслуг.





В свою очередь, член Саморегулируемой Ассоциации риэлторов Казахстана Орынбасар Сатаев отметил, что найти доверенных риелторов и компаний можно на сайте Ассоциации. "В ситуации мошенничества, если потенциальный арендатор стал жертвой компаний-члена Ассоциации, то для начала проводится внутренняя служебная проверка. Таких случаев у нас не было зафиксировано. В Ассоциации существуют условия вступления, также у нас имеется свой кодекс, по правилам которого ведут работу все наши партнеры. В другом случае, жертвам мошенников необходимо обратиться в суд. Чтобы не попасться мошенникам, особенно в крупных городах как Астана и Алматы, в первую очередь, необходимо зайти на сайт нашей Ассоциации, где можно ознакомиться со списком проверенных компаний и агентств", - поделился Сатаев. Также он рассказал, что мошенники проводят уловки даже в ситуации низкого спроса на аренду жилья. Есть сайты объявлений, где указаны низкие и высокие цены по районам. В некоторых объявлениях указываются цены на 25-30% ниже самой низкой цены, а это значит, что с ней все свяжутся и подумают о быстрой аренде. Цель мошенников здесь состоит в том, чтобы поторопить потенциального арендатора, ведь увидев низкую цену многие поспешат овладеть недвижимостью, а мошенники быстрее завладеют чужими деньгами. Таким образом, часто и без договора мошенники сдают квартиру, находящуюся в чужой собственности.

Повышение цен, выселение людей, сдача иностранцам: что нужно знать об аренде жилья в Казахстане.

Как отмечает советник президента Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, рост цен на аренду жилья в августе ожидается в связи с притоком студентов к началу учебного года.