Опасная аренда: как правильно снять квартиру и не стать жертвой мошенников

Начало лета – самое активное время для аренды жилья. В города Казахстана приезжают абитуриенты, которым надо где-то жить. Тут же активизируются и жулики, которые часто оставляют съемщиков квартир и без квартиры, и без денег. Как не попасться на уловки мошенников, в материале Zakon.kz.

Мошенники используют самые разнообразные приемы, чтобы ввести честных людей в заблуждение, рассказывает эксперт по инвестициям в недвижимость Нина Лукьяненко.

Они могут предлагать несуществующее жилье, размещать фейковые объявления, якобы занижая цену, требовать предоплату без документов, жульничать в договорах и так далее. Чтобы избежать неприятных последствий в дальнейшем, следует помнить о нескольких важных правилах.

Как убедиться, что риэлтор тебя не обманывает?

Прежде всего, нужно обратиться в крупное и проверенное агентство. Затем - обязательно заключить договор с риэлтором на оказание услуг, говорит Нина Лукьяненко. В договоре необходимо подробно описать то, что именно вы ожидаете: какой объем услуг должен предоставить риэлтор. Далее по пунктам четко обговорить обязательства: что должны сделать вы, и что должен сделать риэлтор. Нужно также указать условия выплаты комиссионных риэлтору и возможность расторжения договора. И, конечно же, детально описать условия показа объекта и переговоры с владельцем.

Какие объявления об аренде квартир должны вас насторожить?

Какую квартиру обычно хотят снять люди? Наивный вопрос. Разумеется, в хорошем районе, желательно в новом доме, со светлыми просторными комнатами, со стильным ремонтом, с чистой мебелью. И хорошо бы – недорого.

И вот листаете вы странички с объявлениями и видите, что большинство предложений вас не устраивает. Квартиры без ремонта, старые, район самый неподходящий, да и цена вам совсем не нравится. И вдруг натыкаетесь на квартиру мечты – светлую, чистую, уютную. Еще и дешевле, чем все остальные…

"Ну вот вы и попались. Именно это объявление и должно вас насторожить. Сделайте звонок - хорошо, если вам скажут, что квартира только что сдана, но есть другие варианты – очень хорошие, но чуть дороже. Таким образом недобросовестные риэлторы заманивают клиентов". Нина Лукьяненко

Также вам могут предложить оплатить услуги за предоставление номеров телефонов с "дешевыми и уютными" квартирами, и цену назовут тоже приемлемую для вас. Будьте бдительны – можете запросто потерять и деньги, и время. Потому что телефоны либо будут нерабочие, либо все квартиры уже будут сданы.

Как проверить подлинность документов на квартиру?

Сделать это очень легко, уверяет эксперт по недвижимости. Главное правило (большая часть будущих арендаторов именно тут совершает ошибку): проверка документов на квартиру начинается с проверки удостоверения личности хозяина жилья.

Просите хозяина квартиры войти в мобильное приложение госуслуг и взять справку об отсутствии обременений и документ о технических характеристиках объекта. В справке будут все данные - сколько владельцев было у объекта, какие обременения и так далее.

Важно! Справку нужно смотреть на день подписания вами договора аренды, чтобы точно знать, что вы подписываете договор с настоящим владельцем.

Что делать, если квартира "юридически грязная"?

Желательно, конечно, чтобы жилье было без обременений. Однако, если на квартире есть залог – она вовсе не "грязная". У нее есть залогодержатель. И все сделки в отношении такого объекта должны совершаться при наличии согласия залогодержателя. Другое дело, если объект находится в аресте – это уже препятствие для сделки с недвижимостью

Нужен ли договор аренды, и какие есть в нем хитрости?

Договор нужен обязательно. Ведь всегда легче досрочно выйти из отношений в сделке, если были соблюдены письменные формальности. При этом договор должен носить паритетный характер, не быть кабальным для любой из сторон. При заключении и составлении договора думайте на опережение:

если намерены жить в квартире долго – обговорите, в каких случаях и на сколько будет меняться стоимость аренды

за какой период любая из сторон может сделать предложение другой стороне об изменении стоимости

какая ответственность лежит на арендаторе за возможное причинение ущерба объекту, как определить вину арендатора

за сколько дней любая из сторон должна уведомить о расторжении договора.

Надо ли при аренде квартиры делать опись имущества?

Обязательно, и обычно на описи настаивает хозяин жилья. Это его имущество, и он не заинтересован, чтобы оно пропало или ему был нанесен серьезный ущерб. А арендатор, в свою очередь, не заинтересован в том, чтобы ему вдруг предъявили, что из квартиры исчезло то, чего там никогда и не было.

Можно ли расплачиваться наличными и при этом фиксировать платежи?

Платежи должны передаваться в соответствии с действующим законодательством. Если вы снимаете квартиру у юридического лица, то оплату можно передать наличными, но получить взамен не расписку о получении денег, а фискальный чек и приходный кассовый ордер. Если оплата была проведена через мобильное приложение (например, через перевод по номеру телефона), подтвердить факт получения денег арендодатель может, получив в банке выписку по карте, где и будет отражено получение денежных средств. Арендаторам, чтобы дополнительно обезопасить себя, можно указывать в комментарии к мобильному переводу цель оплаты, например, "За аренду за такой-то месяц".