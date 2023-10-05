Может ли руководитель изменить график сменной работы без согласия сотрудников

Может ли руководитель изменить график сменной работы без согласия работников? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, передает Zakon.kz.

Трудовой кодекс трактует сменную работу как работу в две, либо в три или четыре рабочих смены в течение суток.

Кодекс предусматривает, что сменная работа может устанавливаться в случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы.

"При сменной работе продолжительность рабочей смены, переход из одной рабочей смены в другую устанавливаются графиками сменности. Графики сменности доводятся работодателем до сведения работников не позднее, чем за 10 календарных дней до введения их в действие. Привлечение работника к работе в течение двух рабочих смен подряд запрещается", – пояснили в Минтруда.

При этом в ведомстве отметили, что внесение изменений и дополнений в трудовой договор, в том числе при переводе на другую работу, осуществляется сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, за исключением ряда случаев.

"Уведомление об изменении условий трудового договора подается одной из сторон трудового договора и рассматривается другой стороной в течение пяти рабочих дней со дня его подачи. Сторона, получившая уведомление об изменении условий трудового договора, обязана в установленный срок сообщить другой стороне о принятом решении", – говорится в ответе.

Вместе с тем в Минтруда добавили, что допускается привлечение без согласия работника к сверхурочным работам для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва, с немедленным принятием мер к замене другим работником.

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