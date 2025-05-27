Золото в кармане: что нужно знать перед покупкой драгоценного металла

Считается, что золото - один из наиболее надежных способов сохранить средства. Но перед тем как вложить деньги в драгоценные слитки следует понять, подходит ли вам этот инструмент и когда он действительно работает. Подробности – в материале Zakon.kz.

По данным Нацбанка РК с конца второго квартала 2025 года в Казахстане станут доступны золотые мерные слитки в обновленном дизайне. Стоит пояснить, что золотые слитки реализуются через некоторые банки и обменные пункты. Так, только по итогам первого квартала 2025 года банкам и отдельным небанковским обменным пунктам Нацбанк реализовал 4939 мерных слитков общим весом 50 кг.

Отметим, что золото традиционно является одним из наиболее надежных, а в последние пару лет и весьма доходных инвестиционных инструментов.

В этом году стоимость золота достигла максимального значения – в апреле она превысила 3500 долларов за тройскую унцию. Сегодня оно торгуется по цене выше 3300 долларов. Согласно актуальным данным за год цена на золото выросла более, чем на 40%, из них более, чем на 26% только за последние полгода.

В Казахстане стоимость грамма золота за год (27 мая 2024 к 27 мая 2025 года) подорожала более, чем на 21 тыс. тенге (+64%), согласно данным Нацбанка.

Фото: Zakon.kz

Однако, прежде, чем очаровываться перспективой разбогатеть на золоте и принять решение купить ценный слиток, не лишним будет обратить внимание на несколько важных нюансов.

Что нужно учитывать при покупке золотых слитков?

Эксперт по финансовой грамотности Акжунис Брасилова говорит, что исторически золото всегда росло в цене. Если посмотреть на динамику только за последние 5 лет, можно увидеть устойчивый рост его стоимости на 90%. На столь заметный рост влияет множество факторов. Так, во времена экономической нестабильности инвесторы стремятся защитить свои капиталы.

Когда экономика находится в фазе спада, капитал, как правило, уходит не в ценные бумаги, а в более стабильные активы, и в первую очередь, в золото. Это касается как частных инвесторов, так и целых государств, комментирует эксперт.

То есть, золото в некотором смысле помогает "переждать" периоды рыночной волатильности. Если же планируется заработать на золоте, нужно учитывать два ключевых момента: сумма инвестиций и срок вложений.

"Если речь идет о небольшой сумме и коротком сроке, золото – не лучший инструмент. В золото, как правило, инвестируют на долгосрочной перспективе, если это не какие–то спекулятивные действия. Можно конечно использовать трейдинг в этих целях, но это очень рискованно". Акжунис Брасилова

На короткой дистанции золото может даже упасть в цене, особенно если покупать метал на высокой отметке. Даже при текущем спросе на золото, не исключена коррекция и потенциальное удешевление актива.

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По этой причине, если вы планируете инвестировать на срок менее трех–четырех лет, лучше выбрать другие финансовые инструменты. Второй момент касается того, каким образом инвестировать в золото.

Первое – это покупка непосредственно золотых слитков. Как поясняет эксперт, слитки чаще всего изготавливаются из золота 999 пробы и стоит дороже, чем ювелирные изделия. Однако с этим способом связаны дополнительные расходы: нужно правильно хранить золото, обеспечивать безопасность, а при продаже обязательно проводить экспертизу. К тому же продать слиток можно, как правило, только обратно в банк – на улице или в ломбарде это невозможно.

Другой способ – обезличенные металлические счета (ОМС). Акжунис Брасилова рассказывает, что по сути это вложения в золото без его физического владения: деньги конвертируются в эквивалент в граммах или тройских унциях золота. Этот способ не требует затрат на хранение, но важно понимать: такие счета не защищены Казахстанским фондом гарантирования депозитов.

Если сравнить покупку слитка, с вложениями в ювелирные изделия, то вторые не рассматриваются как инвестиция. Эксперт уточняет, что при продаже украшений, например, в ломбард, они оцениваются как лом, по весу металла, и не учитывается их дизайн. Кроме того, золото низкой пробы (например, 525) стоит заметно дешевле, чем чистое.

Преимущества инвестиций

Президент Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев говорит, что спрос на наличное золото, пусть и не слишком высокий присутствует всегда. Причем рост стоимости металла практически не влияет на снижение интереса.

Более того, нередко при удорожании золота, спрос на него увеличивается. По его словам, даже несмотря на резкий рост цены, люди не спешат сдавать купленное золото обратно. Если сравнивать объемы покупки и обратной сдачи в обменные пункты, то соотношение примерно один к двадцати. То есть из двадцати человек, купивших золото, только один приносит его назад.

"Инвестиции в золото – это про годы, а не про месяцы. Даже если цена временно упадет, на длинной дистанции золото сохраняет и даже приумножает свою стоимость". Арчин Галимбаев

По мнению специалиста, с точки зрения эффективности и доходности инвестиций, ни недвижимость, ни тем более автомобили не дают той гибкости и надежности, что и золото. Так как золотой слиток можно хранить дома, спрятать, в любой момент продать. При этом он подчеркивает, что это не инструмент для краткосрочной спекуляции.

Эксперты заключили, что инвестировать в золото имеет смысл именно на долгий срок, и зачастую при наличии существенной суммы средств. Если речь идет о небольших деньгах и краткосрочном горизонте, то рациональнее выбрать депозит – он будет более предсказуем и выгоден в краткосрочной перспективе.

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