Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане

В новом 2023-2024 учебном году в школах Казахстана будут обучаться 3,9 млн детей. Из них 364 тыс. – первоклассники. Об этом 15 августа 2023 года заявили в пресс-службе Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Также в ведомстве рассказали, какой язык обучения выбрало большинство первоклассников.

"68,2% (первоклассников. – Прим. ред.) выбрали обучение на государственном языке... Больше всего первоклашек отмечается в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Шымкенте, Туркестанской и Алматинской областях". Пресс-служба Минпросвещения РК

По данным министерства, в стране функционируют 7,7 тыс. организаций среднего образования.

"Школы приступили к качественной подготовке и организации учебного процесса, формированию класс-комплектов". Пресс-служба Минпросвещения РК

В 2021 году обучение на казахском языке выбрали 64% детей.

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1 августа 2023 года в Казахстане завершили приемную кампанию для зачисления детей в первый класс. Прием документов продолжался четыре месяца – с 1 апреля. По данным Минпросвещения РК, за это время казахстанцы подали 377 681 заявление, в первый класс зачислено 339 880 учащихся. Тогда в профильном ведомстве отмечали, что 70,7% первоклассников выбрали обучение на государственном языке.